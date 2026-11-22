Claude participa en una posible demostración de la hipótesis de Riemann - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

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Claude, el modelo de inteligencia artificial de Anthropic, habría participado en una demostración de la hipótesis de Riemann, uno de los problemas abiertos más conocidos de las matemáticas.

Levent Alpöge, matemático de la compañía, publicó un documento de cuatro páginas en el que sostiene que el trabajo resuelve la conjetura formulada en 1859 por Bernhard Riemann.

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El anuncio no constituye una solución aceptada. La prueba aún carece de verificación independiente, revisión externa y publicación en una revista académica arbitrada.

Clay Mathematics Institute, que incluyó el problema entre los siete Problemas del Milenio y ofrece USD 1 millón por una respuesta verificable, todavía mantenía la hipótesis como no resuelta después de la divulgación.

Claude habría colaborado en un proceso que produjo cientos de miles de páginas de trabajo, mientras la comunidad académica evalúa si el resultado demuestra realmente una conjetura formulada hace más de siglo y medio - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La hipótesis busca un patrón para los números primos

Riemann planteó una pregunta relacionada con la distribución de los números primos, es decir, aquellos divisibles únicamente entre uno y sí mismos.

Aunque parecen aparecer sin una secuencia sencilla, la conjetura sostiene que existe un orden matemático subyacente. La formulación se relaciona con los ceros no triviales de la función zeta de Riemann y con su ubicación en una línea específica del plano complejo.

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Confirmar esa idea tendría consecuencias para la teoría de números y otros campos vinculados con la criptografía, según explicó Nature. Por esa razón, el problema conserva una posición especial desde que el instituto lo incorporó en 2000 a su lista de desafíos. Resolverlo exige algo más que una respuesta atractiva: requiere una demostración que otros especialistas puedan examinar, entender y reproducir.

Una prueba escrita en código

Alpöge no presentó una demostración tradicional redactada para lectura humana. Publicó el resultado en Lean, un lenguaje de programación que permite formalizar argumentos matemáticos y comprobar si cada paso sigue las reglas de la lógica. El archivo reúne 17 millones de líneas de código. El investigador dijo a NPR que el proceso generó más de 250.000 páginas de trabajo conjunto con Claude.

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La inteligencia artificial entra en uno de los grandes desafíos matemáticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lean actúa como un verificador automatizado: puede revisar una prueba línea por línea una vez que el razonamiento está expresado en su formato. Sin embargo, comprobar que el código es coherente no elimina la dificultad de interpretar toda la matemática que contiene. Alpöge reconoció que hizo público un argumento completo antes de dominar por entero el amplio entorno matemático de la demostración.

La comunidad pide tiempo para revisar el resultado

James Maynard, teórico de números de la Universidad de Oxford y ganador de la Medalla Fields, señaló a Nature que una verificación completa convertiría el trabajo en un hito histórico. Aun así, advirtió que los matemáticos necesitarán tiempo para asimilar una prueba de esta dimensión. El reto no se limita a ejecutar el archivo: también consiste en comprender por qué cada bloque del código conduce a la conclusión anunciada.

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Andrew Granville, teórico de números de la Universidad de Montreal, fue más crítico con la presentación. Describió el documento de cuatro páginas como confuso y consideró que Alpöge debió preparar una explicación más clara antes del anuncio. Las reacciones también cuestionaron la cercanía temporal con la oferta pública inicial de Anthropic, valorada inicialmente en USD 1,5 billones. Alpöge rechazó que esa coincidencia tuviera motivación comercial.

Anthropic presenta una prueba matemática escrita con 17 millones de líneas - REUTERS/Brendan McDermid

La validación formal puede tomar años

Las reglas del Clay Mathematics Institute establecen que una solución debe publicarse en una revista con arbitraje por pares y resistir dos años de escrutinio independiente. Martin Bridson, presidente de la institución, afirmó que el camino entre el anuncio y una comprensión real será largo y difícil. Por tanto, el código presentado no activa todavía la recompensa ni modifica el estatus oficial del problema.

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El episodio abre una discusión, mientras continúa la revisión, sobre el papel de la inteligencia artificial en descubrimientos que incluso sus colaboradores humanos todavía no pueden explicar por completo a la comunidad matemática mundial.