Héctor Santiesteban asesinó a su pareja, la maestra Nereyda Frías Palacios, en una vivienda de Las Tunas. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Nereyda Frías Palacios, maestra de primaria de 58 años, fue asesinada el pasado martes por su pareja, Héctor Santiesteban, de 68, en la vivienda que compartían en el reparto Sosa de Las Tunas. El hombre se quitó la vida tras el crimen, que elevó a 61 feminicidios los registrados por 14ymedio en Cuba durante 2026.

El asesinato ocurrió en la tarde del martes, según la alerta inicial difundida por la plataforma NiO Reportando Un Crimen. El caso se produjo premio a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre) y causó conmoción entre integrantes de la comunidad educativa tunera.

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Aunque se había jubilado, Frías Palacios había vuelto a dar clases y era docente de cuarto grado en la escuela Jesús Argüelles. Compañeros de trabajo y padres de alumnos recordaron en redes sociales su trayectoria en la enseñanza.

“Excelente persona y maestra de generaciones enteras, aún ejerciendo el magisterio”, escribió Aniet Ramírez Góngora, madre de uno de sus estudiantes. Yosleidy Victoria relató que su hijo lloró al conocer la muerte de quien había sido su profesora.

Frías Palacios continuó su labor docente en la escuela Jesús Argüelles tras haberse jubilado del magisterio. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

La educadora había trabajado también en la escuela Toma de Las Tunas y en el seminternado Israel Santos. Los mensajes de antiguos alumnos y colegas la describieron como una persona cercana y afectuosa.

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“Muy sociable y cariñosa”, expresó Vilma Rodríguez. Milena Gamboa manifestó su incredulidad ante la muerte de una colega con quien había trabajado hasta el día anterior.

El Observatorio de Género de Alas Tensas, conocido como Ogat, confirmó el feminicidio y advirtió que la violencia de género alcanza a mujeres de todas las edades. La organización señaló que las desigualdades estructurales pueden mantenerse durante toda la vida.

“La violencia de género no tiene edad: afecta a mujeres de todos los grupos de edad y responde a desigualdades estructurales que pueden persistir durante toda la vida”, sostuvo Alas Tensas. El observatorio pidió mecanismos específicos de protección y prevención para mujeres mayores que atraviesen aislamiento, dependencia económica o redes de apoyo reducidas.

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El Observatorio de Género de Alas Tensas solicitó mecanismos específicos de protección para mujeres adultas mayores frente a la violencia machista. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

“Ninguna señal de violencia debe minimizarse por la edad de la víctima o de su agresor”, añadió la plataforma, que expresó sus condolencias a los hijos adultos de ambos fallecidos, sus nietos y el colectivo de la escuela Jesús Argüelles.

Frías Palacios fue el sexto feminicidio documentado por Ogat en Las Tunas este año. Las otras víctimas fueron Katherine Cruz Aguilera, de 14 años, asesinada por su padrastro en marzo; Maylén Fernández Soriano, de 26, asesinada por su pareja en abril; Yarenia García Mariné, de 36, asesinada por un conocido en mayo; Yeni María Peñas Leyva, de 23, víctima de su expareja en julio; y Noemí Pérez López, de 38, asesinada por su expareja en agosto.

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Registros independientes y exclusiones oficiales

La muerte de Santiesteban después del asesinato expone una limitación de la contabilización oficial de feminicidios en Cuba. La metodología de las autoridades se basa en procesos judiciales concluidos, por lo que deja fuera los casos en que los agresores se quitan la vida antes de ser juzgados.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) divulgó el miércoles las cifras de feminicidios correspondientes a 2025, que reflejan una reducción en Cuba frente al año anterior, de acuerdo con los datos entregados por las autoridades de la Isla. Los registros independientes, sin embargo, muestran un aumento de la violencia machista durante 2026.

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La plataforma Alas Tensas verificó 65 feminicidios y 38 intentos de asesinato machista en el país hasta el 25 de noviembre./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el 25 de noviembre, Alas Tensas había contabilizado 65 feminicidios, 38 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres en contextos de violencia feminicida. La organización investigaba además 13 posibles feminicidios, 18 intentos ocurridos este año y varios casos pendientes de verificación de 2025.

La diferencia entre el registro de Ogat y el de 14ymedio responde a los criterios empleados para clasificar los crímenes: el medio excluye los asesinatos de mujeres en los que no se identificó un móvil de género.

Cuba no tipifica el feminicidio como delito autónomo pese a los reclamos reiterados de activistas independientes. Los observatorios reclaman una ley integral contra la violencia de género y acceso a los resultados de investigaciones policiales sobre asesinatos de mujeres cuyas circunstancias aún no fueron esclarecidas.

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