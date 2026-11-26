Los cuatro hermanos nicaragüenses se encuentran separados de sus padres luego de que estos fueran detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuatro hermanos nicaragüenses pasarán Acción de Gracias en casa de una tía, lejos de sus padres, después de que ambos quedaron bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos. La madre fue trasladada por centros de detención de Georgia, Arizona, California y Texas, mientras la familia intenta reunir USD 20,000 para obtener la liberación del padre bajo fianza, según informó la agencia EFE.

Génesis Méndez, de 14 años; Manuel, de ocho; Ezequiel, de seis, y Miriam, de dos, viven de forma temporal con su tía Jenifer Interiano en Marietta, al noroeste del área metropolitana de Atlanta, en el estado de Georgia. La mujer, madre soltera de dos hijos, dejó su trabajo para encargarse de los menores tras la detención de la pareja.

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“Le pedimos al Niño Dios y a Santa que saquen a mi mamá y papá, y que pasen con nosotros la Navidad”, dijo Génesis a EFE. Los niños confían en poder reunirse con sus padres para las fiestas de fin de año, aunque la situación migratoria de ambos continúa sin resolverse.

El matrimonio, originario de Chinandega, Nicaragua, fue arrestado en septiembre cuando se dirigía al trabajo. El vehículo en el que viajaban fue detenido por una supuesta falla en una de las luces en Molena, una localidad rural situada a unos kilómetros al suroeste de Atlanta.

Fotografía tomada el pasado 21 de noviembre en la que se captó a Jenifer Interiano, durante una videollamada con su hermana Miriam Isamar Interiano, quien permanece en un centro de detención de inmigración, en El Paso (Texas) y es madre de cuatro pequeños a los que cuida Jenifer, en Atlanta (GA, EE.UU.). (EFE/Gabriel DeFranco)

La familia aseguró a EFE que la pareja llegó a Estados Unidos hace seis años y que ninguno de los dos tenía antecedentes penales. Tras el procedimiento, ambos quedaron bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

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Los cuatro hermanos quedaron entonces al cuidado de Jenifer, quien enfrenta dificultades para pagar el alquiler y comprar alimentos. La tía abrió una cuenta en la plataforma GoFundMe para pedir ayuda económica y reunir el dinero necesario para la fianza.

“No contamos con esos recursos, por eso pedimos que nos ayuden”, expresó Interiano. La familia indicó que las autoridades fijaron una garantía de USD 20,000, una suma que no puede afrontar sin aportes externos.

La madre fue trasladada a un centro de detención en Texas

Miriam Isamar Interiano, madre de los niños, pudo hablar brevemente con EFE mediante una videollamada desde un centro de detención en El Paso, Texas. Antes de llegar a esa ciudad, estuvo recluida en instalaciones para migrantes en Georgia, Arizona y California.

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Los menores vieron a su madre por medio de una videollamada. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

“Necesito estar con mis hijos, ellos me necesitan”, afirmó la mujer durante la comunicación. También pidió a las autoridades migratorias que le concedan una fianza para volver con sus hijos.

Uno de los menores lloró durante la llamada, mientras sus hermanos permanecían cerca de la pantalla. Según el relato recogido por la agencia, el niño que rompió en llanto estaba enfermo, con fiebre y síntomas de gripe.

Los niños esperan que su madre también pueda recuperar la libertad antes de Navidad. “Esperamos que así sea, tenemos la esperanza”, dijeron al hablar de la posibilidad de volver a abrazarla.

Las detenciones migratorias alcanzaron cifras récord en 2026

El caso ocurre en un año de aumento de los arrestos y las expulsiones migratorias en Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional informó el 12 de noviembre que, durante el año fiscal 2026, hubo más de 491,000 arrestos y 483,200 deportaciones.

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El padre de los cuatro menores permanece detenido en el Centro de Procesamiento de Folkston, en Georgia, mientras la madre continúa en Texas. La familia mantiene abierta la campaña de recaudación y espera obtener fondos para avanzar con las gestiones de libertad bajo fianza.