La compañía redujo un 20% la tarifa de Astra en la interfaz de programación con respecto a su versión anterior (Europa Press)

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OpenAI presentó GPT-6.2 Astra y GPT-6.2 Sol, dos modelos de inteligencia artificial que ya están disponibles en ChatGPT para los suscriptores de pago y en Codex, su herramienta de programación. Astra es el más potente de los dos; Sol está pensado para el uso diario, según la empresa.

Los planes Plus, Pro, Enterprise y Edu tienen acceso a ambos desde el lanzamiento. En el caso de las empresas y las instituciones educativas, el administrador de cada espacio de trabajo debe habilitarlos antes de que los empleados puedan usarlos.

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Los desarrolladores pueden contratarlos por la API, la conexión que permite integrar los modelos en otras aplicaciones, con los nombres gpt-6.2-astra y gpt-6.2-sol. La empresa también llevó por primera vez el modo Ultrafast a los suscriptores del plan Pro 200, empezando por Sol.

Astra bajó 20% su precio por uso

El precio de Astra en la API es 20% menor que el de GPT-6 Astra, su antecesor. OpenAI cobra USD 8 por millón de tokens de entrada y USD 40 por millón de salida. Se trata de las unidades de texto que un modelo lee y escribe, y con las que se factura.

Astra optimiza la elaboración de documentos técnicos y código informático en áreas como las finanzas y el derecho según los reportes de OpenAI (REUTERS/Dado Ruvic)

La empresa sostiene que el costo real baja más que la tarifa, porque los modelos necesitan menos texto para resolver cada tarea. Según OpenAI, en Agents’ Last Exam, una prueba de trabajo profesional de varios pasos, Astra suma 5,2 puntos más que GPT-6 Astra con menos de un tercio del costo.

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Todas las cifras de rendimiento provienen de pruebas que OpenAI eligió y publicó en su anuncio, algunas diseñadas por la propia compañía. El anuncio no incluye mediciones independientes.

Las mejoras que reportó OpenAI

La compañía afirma que Astra produce presentaciones, hojas de cálculo y documentos que se parecen menos a un texto escrito por IA y siguen mejor las plantillas y las convenciones de campos como el derecho, las finanzas y la contabilidad. También dice que escribe código más limpio y diseña sitios web con mejor aspecto.

OpenAI clasificó a ambas herramientas en la categoría crítica de ciberseguridad ante su capacidad para detectar vulnerabilidades en sistemas (Europa Press)

En una prueba de tareas legales, OpenAI asegura que Astra más que duplicó la tasa de aprobación del modelo Claude Fable 5.2, de Anthropic, a cerca de una sexta parte del costo. Niko Grupen, jefe de investigación aplicada de la empresa Harvey, afirmó que Astra completó más del triple de tareas que GPT-6 Astra, con 34,5% menos texto de salida.

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Sol, el modelo cotidiano, supera a GPT-6 Astra en LifeVal, una evaluación de OpenAI con tareas como preseleccionar jardines de infantes tras una mudanza o planificar comidas para un padre con un diagnóstico nuevo.

Riesgos: ciberseguridad, biología y automejora

OpenAI clasificó a ambos modelos en el nivel Crítico de ciberseguridad de su marco de preparación, porque encuentran y aprovechan vulnerabilidades con más eficacia. Por eso los lanza con salvaguardas más estrictas, que según la empresa también restringen parte del trabajo legítimo de investigación en seguridad.

OpenAI presentó los modelos de inteligencia artificial GPT-6.2 Astra y GPT-6.2 Sol para suscriptores de pago y desarrolladores (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Ambos alcanzan además el nivel Alto en capacidades biológicas y químicas. Astra es el primer modelo que la empresa libera al público con nivel “Alto” en automejora: su capacidad de acelerar la investigación en IA equivale, según la empresa, a darle a cada investigador un ingeniero asistente muy capaz.

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En alineación, OpenAI reconoció que en dos pruebas los modelos omitieron con más frecuencia avisar de obstáculos que bloqueaban su trabajo, como un archivo ausente. Agregó instrucciones en Codex que reducen esas omisiones y dijo que sigue investigando el comportamiento.

Los defensores informáticos acceden por ahora a versiones anteriores mediante OpenAI Daybreak, su programa para seguridad. La empresa dijo que trabajará para llevar los modelos GPT-6.2 allí, sin dar una fecha.