El presidente Nasry Asfura anunció la llegada de helicópteros y nuevo equipamiento para fortalecer a las fuerzas de seguridad de Honduras. (Foto: Casa Presidencial)

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El presidente de Honduras, Nasry Asfura, anunció este martes la próxima llegada de helicópteros, vehículos blindados y nuevo armamento para fortalecer las capacidades operativas de la Policía Nacional y la Policía Militar, como parte de la estrategia de su Gobierno para combatir el narcotráfico, las estructuras criminales y el crimen organizado.

El mandatario detalló que el equipamiento incluirá cascos, chalecos de protección, fusiles, pistolas, vehículos blindados y helicópteros, recursos que, según explicó, permitirán mejorar las condiciones de trabajo de los agentes y reforzar las operaciones de seguridad en diferentes sectores del territorio hondureño.

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El anuncio se produce en medio de las acciones gubernamentales dirigidas a enfrentar a las maras, pandillas y otras organizaciones delictivas que operan en el país.

Asfura aseguró que su administración mantendrá una postura firme contra estas estructuras y adelantó que impulsará nuevas reformas legales para endurecer las sanciones.

«Varias leyes más que van a venir en las próximas semanas para reforzar, endurecer más todas estas penas, todos estos actos, estamos de frente contra maras, pandillas, terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, estamos de frente, para darle paz y tranquilidad a ustedes», manifestó el gobernante.

El Gobierno prevé incorporar vehículos blindados para mejorar la capacidad operativa de la Policía Nacional y la Policía Militar. (Foto: Policía Nacional de Honduras)

El presidente no precisó las fechas exactas de llegada del equipo ni la cantidad de helicópteros que serán incorporados a las fuerzas de seguridad. Sin embargo, aseguró que el nuevo material comenzará a llegar durante las próximas semanas.

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Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo también reconoció el trabajo de los fiscales, jueces, magistrados y demás operadores de justicia que participan en los procesos de investigación y persecución penal contra las estructuras criminales.

Asfura señaló que su Gobierno continuará trabajando de manera coordinada con las instituciones del sistema de justicia, pero respetando la independencia de poderes, al considerar que el combate a la delincuencia requiere la participación de diferentes sectores del Estado.

«Quiero agradecerle toda la justicia, Corte Suprema de Justicia, agradecerles a todos los magistrados, al Congreso Nacional, al Ministerio Público, que, respetando la independencia de poderes, estamos juntos de frente con este problema», expresó.

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Asimismo, dedicó un reconocimiento a los elementos de la Policía Nacional y la Policía Militar, por las labores que realizan diariamente en materia de seguridad y combate a la criminalidad.

La Policía Nacional y la Policía Militar recibirán nuevo equipamiento para fortalecer sus operaciones de seguridad en el territorio hondureño. (Foto: Policía Nacional)

«Pero no quiero tampoco dejar en este momento sin agradecer a la Policía Nacional, a la Policía Militar, de ese gran esfuerzo que hacen también todos los días, ténganlo por seguro, Policía Nacional, Policía Militar», agregó.

El mandatario sostuvo que el fortalecimiento de estas instituciones forma parte de los esfuerzos para garantizar la tranquilidad de la población hondureña, mediante mejores herramientas, protección y capacidad de respuesta para los uniformados.

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Las declaraciones de Asfura se produjeron durante una actividad oficial desarrollada este martes en la ciudad de Gracias, Lempira, donde el Gobierno realizó la entrega de maquinaria a 10 municipios del departamento.

La actividad forma parte de los proyectos de infraestructura y desarrollo que impulsa la administración, con obras que ya se encuentran en ejecución y otras que están en proceso.

De acuerdo con la información proporcionada durante el evento, el conjunto de estas iniciativas supera los 3,000 millones de lempiras, una inversión que contempla diferentes proyectos destinados a mejorar las condiciones de los municipios beneficiados.

El mandatario aseguró que su administración mantendrá una ofensiva contra las maras, pandillas, el narcotráfico y el crimen organizado. (Foto: Policia Nacional)

El presidente aprovechó su visita al occidente del país para referirse también a las prioridades de seguridad de su administración y reiterar que continuará impulsando acciones contra las organizaciones criminales.

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El anuncio de nuevo equipamiento para la Policía Nacional y la Policía Militar se suma a la intención gubernamental de reforzar los recursos humanos, tecnológicos y operativos de las instituciones encargadas de combatir la delincuencia en Honduras.