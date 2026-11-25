John Steinbeck, escritor estadounidense: “En general, la gente no siente curiosidad por nada más que por sí misma” (Foto: New York Public Library).

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Cuando John Steinbeck dijo que la curiosidad humana rara vez traspasa las fronteras del propio ombligo, no lo hizo desde el cinismo gratuito, sino desde una madurez implacable. “En general, la gente no siente curiosidad por nada más que por sí misma”, escribió. Lejos de ser un aforismo aislado, esta frase funciona como la columna vertebral de su última gran obra de ficción y sintetiza una obsesión que lo persiguió durante toda su carrera: el inevitable choque entre la ambición individual y la integridad moral.

La cita pertenece a El invierno de mi descontento, novela publicada en 1961. Para ese entonces, el autor ya era un gigante de las letras, consagrado por retratar la épica del sufrimiento obrero y la Gran Depresión en clásicos como Las uvas de la ira o De ratones y hombres. Sin embargo, el mundo había cambiado. Los Estados Unidos de los años 60 transitaban una era de opulencia económica, consumo masivo y una aparente calma que, para el escritor, escondía una profunda putrefacción ética.

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En este contexto, el autor sitúa la acción en New Baytown, un pacífico pueblo costero de Nueva Inglaterra. El protagonista, es un hombre culto que pertenece a una antigua estirpe aristocrática venida a menos. Trabaja como empleado en una tienda de comestibles que solía ser de su familia, rodeado por la presión social, el descontento de su esposa y las demandas de sus hijos adolescentes. La trama narra su descenso moral: cómo un hombre honesto suspende sus códigos éticos por dinero, estatus y poder.

La frase en cuestión emerge de forma natural en ese ambiente. En un entorno donde cada individuo está sumergido en su propia carrera por el éxito material, la empatía se vuelve un lujo obsoleto. La gente no mira al otro para comprenderlo, sino para compararse o para usarlo como un escalón. El postulado de John Steinbeck desmitifica la idea del ser humano como una criatura intrínsecamente conectada con su comunidad: subryaa que el interés por el prójimo suele ser superficial o utilitario.

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"El invierno de mi desazón", de John Steinbeck (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta idea conecta de manera directa con un pasaje fundamental de su obra cumbre anterior, Al este del Edén (1952), donde el escritor ya advertía que si una historia no trata sobre el oyente, este simplemente no escuchará. En El invierno de mi descontento, esta premisa se radicaliza. El egoísmo no es solo un defecto de carácter, es el motor que permite la corrupción de la sociedad. Si nadie tiene curiosidad por lo que le pasa al vecino, todo lo demás pasa desapercibido bajo el manto de la indiferencia.

La importancia de El invierno de mi descontento dentro de la producción del autor es monumental, aunque en su momento dividió a la crítica. Algunos analistas de la época, acostumbrados al realismo social de sus primeras obras, no supieron procesar este giro hacia el drama psicológico y moral de la clase media alta. Consideraron que el tono era demasiado sombrío y moralizante. Sin embargo, la historia terminó dándole la razón al libro. La Academia Sueca lo valoró con el Premio Nobel de Literatura en 1962.

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En su discurso declaró que el escritor debme “exponer nuestros fallos y faltas que causan dolor, con el fin de mejorar la naturaleza humana”. Eso es exactamente lo que hace la obra: funciona como un espejo incómodo de una sociedad adormecida por el confort. Para él, el gran drama de la humanidad no era el sistema económico, sino la capacidad del individuo para traicionarse a sí mismo a cambio de la aprobación ajena. John Steinbeck falleció en 1968 sin volver a publicar otra novela. Una despedida ética.

John Steinbeck escribió obras fundamentales como "De ratones y hombres" (1937) y, especialmente, "Las uvas de la ira" (1939)

¿Quién es John Steinbeck?

John Ernst Steinbeck Jr. nació el 27 de febrero de 1902 en Salinas, California, un entorno rural y agrícola que marcó profundamente la geografía de su literatura. Estudió de manera intermitente en la Universidad de Stanford sin llegar a graduarse, mientras alternaba sus estudios con trabajos manuales como jornalero, obrero y recolector de frutas, experiencias que le otorgaron un conocimiento directo de la dura realidad de la clase trabajadora. Tras años de rechazos editoriales, alcanzó el reconocimiento.

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Eso ocurrió en la década de 1930. Sus obras fundamentales son De ratones y hombres (1937) y, especialmente, Las uvas de la ira (1939), novela cumbre que retrata el éxodo de las familias campesinas durante la Gran Depresión y que le valió el Premio Pulitzer en 1940. Durante la Segunda Guerra Mundial, se desempeñó como corresponsal de guerra para el periódico New York Herald Tribune. A lo largo de su prolífica carrera cinematográfica y literaria, escribió más de una veintena de libros.

Además de su celebrada ficción, escribió ensayos, como La perla (1947) y su monumental saga familiar Al este del Edén (1952). En sus últimos años, su salud comenzó a deteriorarse debido a problemas cardíacos, pero continuó activo escribiendo crónicas de viaje como Viajes con Charley (1962). Consagrado con el Premio Nobel de Literatura en 1962, el célebre autor falleció a causa de una insuficiencia cardíaca el 20 de diciembre de 1968, a los 66 años, en su departamento de Nueva York.

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