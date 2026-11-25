Topazio Neto, intendente de Florianopolis, invita a veranear a los argentinos

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El intendente de la localidad brasileña Florianópolis, Topazio Neto, lanzó un video en sus redes sociales dirigido especialmente al público argentino para promocionar la próxima temporada de verano y alentarlo a elegir las playas de la isla como destino de vacaciones. Con un tono informal y apelando a la relación de amistad entre ambos países, el funcionario repasó los principales atractivos turísticos y las mejoras que se realizaron para recibir a los visitantes.

“Todo organizado para que vos solo disfrutes y dejes unos pesos”, expresó en uno de los pasajes del mensaje, en referencia al movimiento que los turistas generan en los hoteles, restaurantes y distintos servicios de la ciudad.

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Entre los destinos destacados mencionó a Canasvieiras, conocida por sus aguas cálidas y tradicionalmente elegida por los argentinos, aunque recordó que la isla cuenta con otras 99 opciones de playas. También enumeró propuestas para quienes buscan actividades más allá del mar, como senderos, centros comerciales, teatros, museos y gastronomía.

El video puso especial énfasis en las obras y los servicios que, según el intendente, permitirán mejorar la experiencia de los turistas durante el verano. En ese sentido, destacó las condiciones del aeropuerto de Florianópolis, al que calificó como “el mejor aeropuerto de Brasil”, y las mejoras en la ruta SC-401, uno de los principales accesos hacia el norte de la isla, que cuenta con una nueva pista y mejores condiciones de circulación.

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Topazio Neto, intendente de Florianopolis, invita a veranear a los argentinos

La seguridad fue otro de los puntos centrales del mensaje. El jefe comunal señaló que se reforzó la presencia policial y se incorporaron más cámaras con tecnología de reconocimiento facial. En ese marco, recordó que Florianópolis es considerada “la capital más segura de Brasil”.

Sobre el cierre, el intendente dejó de lado el tono promocional para dirigirse directamente a los argentinos: “Sé que están ansiosos allá, en nuestra querida Argentina, y nosotros estamos ansiosos acá, esperando para recibirlos como buenos amigos que se ven año tras año”.

De esa manera, la ciudad brasileña busca renovar su convocatoria al turismo argentino, uno de sus públicos tradicionales durante la temporada de verano.

La isla cuenta con 99 opciones de playas

Según Despegar, Florianópolis “continúa siendo uno de los destinos de referencia para el verano argentino, especialmente por su conectividad y variedad de playas. Su atractivo también está en que permite distintos tipos de viaje: desde vacaciones familiares hasta grupos de amigos que buscan combinar playa, gastronomía y entretenimiento”.

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En lo que respecta a precios, un paquete de siete noches, del 17 al 24 de enero, cuesta $1.304.392 por persona. La propuesta incluye vuelos directos de ida y vuelta y alojamiento en un hotel tres estrellas, con desayuno, asador y estacionamiento gratuitos.

La propuesta de Florianópolis combina distintos perfiles de vacaciones y busca captar tanto a quienes viajan en familia como a los grupos de jóvenes que priorizan la vida nocturna y las actividades recreativas.

La variedad de playas permite elegir entre zonas con mayor infraestructura y movimiento comercial y otras más tranquilas, alejadas de los principales centros urbanos.

Además, la cercanía geográfica con Argentina convierte a la isla en una alternativa habitual para quienes organizan sus vacaciones de verano en el sur de Brasil.

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A esto se suma un escenario cambiario que puede favorecer a los argentinos. El real brasileño perdió terreno frente al dólar y cotizó a R$ 5,91 por unidad estadounidense, lo que abarata en pesos los consumos que se realizan directamente en moneda local, siempre que se mantengan estables las cotizaciones y los recargos aplicados por los medios de pago.

La ventaja puede trasladarse a gastos cotidianos como comidas, transporte, supermercados y compras, aunque no necesariamente al costo de los vuelos y alojamientos, que suelen estar dolarizados o fijarse con anticipación.