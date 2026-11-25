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La devolución de un plato quedó en segundo plano durante la última emisión de MasterChef Celebrity. Antes de probar la preparación de Edith Hermida, Germán Martitegui interrumpió la instancia para cuestionar una actitud de la participante y advertirle que una repetición podía enviarla directamente a una gala de eliminación televisiva.

El episodio ocurrió cuando Hermida se acercó al frente para presentar el plato que había preparado. El jurado del reality de Telefe decidió postergar los comentarios sobre la receta y planteó una observación sobre la forma en que la conductora se manejaba dentro de la cocina durante la competencia diaria.

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El cruce entre Edith Hermida y Germán Martitegui ocurrió antes de la evaluación de su preparación

Martitegui apeló a una situación hipotética vinculada con su restaurante. Le preguntó qué sucedería si Hermida fuera clienta y viera a un cocinero comer junto a un plato apoyado a un costado mientras hablaba con la boca abierta. Así expuso la conducta que objetaba durante la prueba de ese día.

La periodista respondió con ironía: “Yo soy así, yo no soy muy fina como vos”. La frase no cerró la discusión. Martitegui aclaró que la diferencia no pasaba por modales refinados ni por una cuestión personal. Según sostuvo, el punto era una pauta básica de educación aplicable a cocina profesional.

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“Es una cuestión de educación que no tiene nada que ver con la fineza o no”, expresó el cocinero. Hermida ensayó una disculpa, aunque mantuvo el registro humorístico. “Vos sos muy educado, claro, sí, yo pido disculpas, pido disculpas por este programa”, contestó la locutora ante sus compañeros que seguían la situación.

Martitegui le advirtió a Hermida que una nueva falta podría enviarla directo a eliminación

Hasta allí, el cruce se había desarrollado entre la corrección del jurado y las respuestas de la participante. Sin embargo, Martitegui llevó el tema a un terreno más concreto. Dijo que advertía un problema de disciplina y que no se consideraba capacitado para controlar una situación similar dentro del programa.

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El chef formuló entonces el ultimátum que cambió el tono de la escena. “Si esta situación se repite vas a pasar directamente a la eliminación”, le dijo. La advertencia estableció una consecuencia específica para la participante, sin relación con la calidad técnica del plato que había presentado en esa jornada.

La posible sanción no se aplicó de inmediato. La devolución siguió su curso y Hermida pudo continuar en la competencia, aunque quedó bajo una advertencia explícita. Martitegui no detalló qué mecanismo utilizaría el ciclo para ejecutar un pase directo ni precisó si habría otras instancias previas antes de una eliminación.

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En su entrevista individual, Hermida eligió responder sin señales de preocupación. “¡Ay! Mirá cómo tiemblo”, lanzó ante la cámara. Su reacción sostuvo el tono desafiante que había mostrado frente al chef. La conductora de Bendita evitó extenderse sobre la posibilidad de quedar comprometida en una gala.

El intercambio ocurrió antes de que el jurado probara la preparación y desplazó por unos minutos el análisis gastronómico. La escena mostró dos posiciones definidas: Martitegui buscó marcar una regla de convivencia laboral, mientras Hermida respondió desde el humor. Ninguno modificó su postura durante la conversación emitida por Telefe esa noche.

Germán Martitegui frenó la devolución del plato para cuestionar una actitud de Edith Hermida en la cocina

Para Martitegui, el asunto excedió la evaluación de una receta y se vinculó con las condiciones de trabajo dentro de la cocina. Para Hermida, en cambio, el reto se integró a un intercambio que afrontó con sarcasmo. La diferencia de enfoques explicó que una observación inicial terminara convertida en advertencia.

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Con el límite expuesto, las próximas emisiones de MasterChef Celebrity permitirán saber si la participante modifica esa conducta o si el jurado aplica la medida anunciada. Por ahora, la producción no informó cambios en las reglas del certamen ni confirmó que Hermida haya recibido otra sanción luego del episodio televisado.