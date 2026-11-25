El exarquero y la influencer coincidieron en una salida de compañeros de MasterChef Celebrity. Las imágenes de su complicidad despertaron rumores en las redes, luego de la separación de la hija de Ricardo Fort (Video: X)

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La salida grupal de los integrantes de MasterChef Celebrity (Telefe) a un boliche bailable sigue dando tela para cortar. Todo se originó en un video en el que se ve a Pablo Migliore muy cerca de Marta Fort, lo que habría derivado en una supuesta crisis con su esposa, Natalia Brucki.

En este panorama, el exarquero se manifestó en sus redes sociales donde cuestionó de manera contundente el tratamiento que los programas de espectáculos dieron a los rumores de romance con la influencer y a la presunta crisis con su esposa,

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“Cuando estaba en mi casa y veía los programas de espectáculos y chimentos, que cubren noticias de famosos, primicias, móviles en vivo y debates de panelistas, les creía”, comenzó el exarquero de Boca Juniors. “Lo contaban de una manera que hasta llegaban a generarme dudas y hacerme pensar que tenían razón”, agregó, en referencia a su mirada previa sobre ese tipo de coberturas.

Natalie Weber contó en el ciclo el malestar de la mujer del exarquero por las imágenes con la influencer en Tropitango (Video: Intrusos/ América TV)

“Hoy, que lo vivo en carne propia y conozco cómo son realmente las cosas, me doy cuenta de que muchas veces lo único que les interesa es el puterío y la fama”, continuó Migliore en su descargo, en el que apuntó directamente contra la falta de rigurosidad de ciertas coberturas mediáticas.

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El planteo de Migliore conecta con lo ocurrido en la noche del sábado, cuando un video de una salida grupal del elenco del reality lo tuvo como protagonista. El plan incluyó una cena organizada por Rocío Robles en la casa de Luck Ra y, después, un traslado en un party bus hasta el boliche Tropitango, en General Pacheco, partido de Tigre, donde Hernán Coronel —cantante de Mala Fama y también participante del certamen— ofrecía un show con su banda.

El descargo de Pablo Migliore

En medio del recital, un video difundido en redes mostró a Migliore y a Fort muy cerca, entre risas y abrazos. En un momento, el exfutbolista hizo un movimiento que una parte de los usuarios interpretó como si simulara sacarse la alianza matrimonial para arrojarla. Las imágenes se viralizaron en un contexto particular: Fort había confirmado pocos días antes el final de su relación con el empresario uruguayo Juan Manuel Ramírez, con quien había estado en pareja desde septiembre.

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La repercusión que motivó la respuesta

La coincidencia entre la separación reciente de la influencer y el gesto de Migliore alimentó las versiones de un posible acercamiento romántico entre ambos. Natalie Weber reveló en Intrusos (América TV) que la situación había generado tensión en el hogar del exarquero. “Está a las patadas con la mujer”, afirmó la panelista sobre el clima entre Migliore y Brucki, su esposa desde hace 18 años y madre de sus hijos Santino y Vito.

Pablo Migliore y su esposa Natalia Brucki (Imagen Ilustrativa Infobae)

La periodista Paula Varela ofreció después una explicación distinta sobre el origen del gesto: según indicó, Migliore le gritaba en ese momento al público del boliche que “Martita está soltera”, en alusión a la ruptura reciente de Fort, y no se trataba de una señal de interés romántico.

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Marta Fort, por su parte, descartó cualquier vínculo sentimental con su compañero de certamen. Consultada por un cronista del ciclo, respondió: “Cero. Estoy soltera chicos, déjenme estar soltera”. En sus propias historias de Instagram amplió el concepto: “Solo porque sea alto, morocho, tatuado, no significa que sea mi chongo. Es un cag... de risa y compartimos con todos mis compañeros de MasterChef esa noche también. Muy lindo grupo”.

La reflexión final de Migliore

En su mensaje, el exdeportista no se limitó a describir su experiencia personal, sino que cuestionó de manera directa la lógica de funcionamiento de esos ciclos. “No les importa lo que dicen, cómo lo dicen ni a quién perjudican, porque siempre hay alguien dispuesto a instalar una duda, aunque no tenga ningún fundamento”, sostuvo.

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Pablo Migliore durante su participación en MasterChef Celebrity. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El exfutbolista cerró su descargo con una reflexión sobre la distancia entre observar una situación desde afuera y atravesarla en primera persona: “Una cosa es mirar desde afuera y otra muy distinta es vivirlo desde adentro”.

No es la primera vez que el exarquero queda en el centro de este tipo de versiones durante su paso por el certamen: semanas atrás había circulado una especulación similar que lo vinculaba con otra compañera de MasterChef Celebrity, la China Ansa, que también había salido a desmentir cualquier romance.