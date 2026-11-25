Waymo es una de las empresas que desarrolla conducción autónoma para el servicio público. (Foto: REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

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Waymo retirará cerca de 4.500 robotaxis en Estados Unidos después de que 11 vehículos autónomos ingresaran a carriles de autopistas cerrados desde el 1 de octubre de 2026.

La medida coincide con la suspensión de sus operaciones en autopistas estadounidenses, tras una prohibición de California motivada por episodios en zonas de obras.

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Tres de los 11 incidentes ocurrieron el 9 de noviembre de 2026, apenas tres días después de que la compañía modificara su ámbito operativo para reducir la exposición de sus vehículos a cierres de autopistas en Estados Unidos.

Tres de los incidentes viales ocurrieron el 9 de noviembre de 2026 y no provocaron colisiones ni personas heridas. (Foto: Reuters)

Los tres vehículos que atravesaron ese día sectores delimitados con conos por trabajos viales no provocaron colisiones ni heridos, según la empresa propiedad de Alphabet. Waymo notificó los hechos a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras de Estados Unidos, conocida como NHTSA.

La segunda retirada de robotaxis de Waymo en Estados Unidos durante 2026

La actual es la segunda retirada similar de la empresa en lo que va de 2026. En junio, Waymo retiró cerca de 3.900 robotaxis que habían atravesado señales de cierre de rampas para ingresar en zonas de obras previstas en autopistas o que circulaban entre conos instalados en carriles con trabajos activos.

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El nuevo retiro ocurre mientras la NHTSA deja abiertas diversas evaluaciones sobre el desempeño del software de la compañía durante los últimos dos años. Las revisiones abarcan infracciones de tránsito, bloqueos inesperados en la vía pública y la reacción de los autos frente a unidades de emergencia o transporte escolar.

Waymo concretó un retiro previo de cerca de 3.900 robotaxis en junio de 2026 por invadir áreas con obras viales. (Foto: REUTERS/Mike Blake)

Estos problemas se producen mientras la subsidiaria de Alphabet busca ampliar su actividad comercial en San Francisco, Los Ángeles, Phoenix y Austin.

La cautela de los reguladores estadounidenses se extendió al resto de la industria de movilidad autónoma, después de restricciones sobre competidores como Cruise en 2023 y de auditorías federales a sistemas de asistencia a la conducción de otros fabricantes.

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Qué restricciones han lanzado los reguladores para la conducción autónoma

La restricción del Departamento de Vehículos Motorizados de California entró en vigor este mes, luego de varios casos en los que robotaxis de Waymo accedieron a sectores con obras activas. La semana pasada, la compañía suspendió sus operaciones en autopistas de Estados Unidos como consecuencia de esa decisión regulatoria.

Una restricción del Departamento de Vehículos Motorizados de California derivó en la suspensión de los servicios de Waymo en autopistas. (Foto: REUTERS/Daniel Cole/File Photo)

Asimismo, los incidentes renovaron las advertencias de sindicatos de transporte y asociaciones de trabajadores viales estadounidenses. Esos grupos han señalado los riesgos de que autos sin conductor circulen cerca de cuadrillas de mantenimiento, donde la comunicación visual con un piloto suele prevenir incidentes.

Cuáles son los límites de los vehículos autónomos

Las obras viales plantean una dificultad particular para la conducción autónoma de nivel 4, un sistema capaz de operar sin intervención humana en áreas y condiciones previamente definidas.

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Estos vehículos se apoyan en mapas de alta definición elaborados con antelación, pero las modificaciones repentinas de una calzada pueden crear diferencias entre esa cartografía y el espacio detectado en tiempo real.

El soporte de operadores remotos interviene ante situaciones ambiguas que los sensores LiDAR y las cámaras detectan en vías de alta velocidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los sensores LiDAR, sistemas que usan láser para medir distancias y construir una representación del espacio, y las cámaras deben reconocer conos movidos, barreras temporales e indicaciones de operarios. La interpretación de esos elementos exige un análisis contextual que todavía presenta vulnerabilidades.

Cuando el sistema autónomo encuentra situaciones ambiguas, requiere asistencia de operadores humanos remotos. Ese mecanismo de respaldo está diseñado para intervenir ante circunstancias atípicas, aunque no siempre alcanza para responder a cambios bruscos en vías de alta velocidad.

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Para restablecer sus rutas de alta velocidad, Waymo deberá validar ante las autoridades federales y estatales que sus próximas actualizaciones de software resuelven la detección de obras. El desenlace de estas pruebas definirá el ritmo de expansión de los servicios sin conductor en los principales corredores urbanos.