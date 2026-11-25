Tesla subió sus precios en Uruguay y mostró parte de su estrategia de precios para entrar al mercado argentino.

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El viernes pasado se conocieron los precios con los que Tesla comenzó la venta de autos en Argentina, y automáticamente también surgió la diferencia de valores con los otros mercados de Latinoamérica donde opera oficialmente la marca norteamericana.

Argentina es más cara que Uruguay, Colombia y Chile, en gran medida a causa de los impuestos y del “costo argentino”, sin embargo, en cuestión de horas hubo un cambio en relación con Uruguay, ya que la filial propia, que es la misma que opera en ambos mercados, aumentó los precios en el vecino país, generando que se reduzcan las diferencias con Argentina, pero especialmente, mostrando cómo Tesla prevé ganar patentamientos en sus primeras semana en el mercado local.

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Lo que motivó el aumento en Uruguay es que desde el 1 de enero de 2027 el Gobierno decidió aplicar un impuesto llamado IMESI, del que los autos 100% eléctricos están exentos este año. Si bien la alícuota será menor, apenas del 5%, el impacto es más significativo por el modo en que se aplica, por lo tanto hay aumentos por encima de ese porcentaje.

Esto no correrá solo para Tesla, sino para todas las marcas, incluso con una alícuota mayor para los vehículos que superen cierto precio CIF, valor que se obtiene al sumar el precio FOB (en puerto de embarque), más costo de flete y seguro, es decir, el valor en aduana de Uruguay. La tabla que se aplicará comprende un tramo de alícuota 0% (igual al régimen actual) para los autos con un valor CIF de hasta USD 19.000; una alícuota del 5% para los que tienen un valor entre USD 19.000 y USD 27.000 (Tesla); y una del 9% a los vehículos con valor superior a USD 27.000.

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Joaquín Lizarralde, Country Manager de Tesla en Argentina, durante el lanzamiento la marca el viernes pasado. Dio los precios pero no explicó los planes próximos de Tesla en Argentina.

Por ese motivo, y teniendo en cuenta que los autos que se venden en Uruguay se entregarán ya en el próximo año, Tesla aumentó sus precios para todas las versiones de ambos autos: el Model 3 y el Model Y.

Ahora, el Tesla Model 3 RWD cuesta USD 34.890 cuando el viernes tenía un precio de USD 33.240, lo que refleja un incremento exacto del 5%. No es lo mismo con todos los modelos, porque el Model 3 Long Range subió un 15,7%, y el Performance subió un 15% que, sin embargo, lo deja con un precio más alto que el que se vende en Argentina. Mientras acá cuesta USD 45.590, en Uruguay ahora su precio es de USD 54.740.

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En el Model Y, el auto de entrada a la gama denominado Premium RWD costaba USD 36.740 y subió un 5,4%; mientras que el Model Y Premium Long Range subió su precio un 15,5% y ahora cuesta USD 48.240.

Los precios de Argentina y Uruguay

Con estos valores, las diferencias con los precios de Tesla en Argentina son menores en cuatro de los cinco autos, y pasó ser negativa con la versión más extrema y cara de la marca de Elon Musk.

El Tesla Model 3 RWD cuesta en Uruguay USD 34.890 y en Argentina USD 41.590, una diferencia del 19,2% más a favor del mercado uruguayo. El Model 3 Long Range cuesta en Uruguay USD 44.240 y en Argentina USD 47.090, es decir un 6% más caro en el mercado local.

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La dos versiones Long Range de Model 3 y Model Y, tienen su precio un 15% sobre los de Uruguay. Son los autos para ganar más dinero con menor volumen de operaciones.

El Model Y RWD tiene ahora un precio de USD 38.740 en Uruguay y USD 44.590 en Argentina, un 15% más alto, y el Model Y Long Range ahora cuesta USD 48.240 y aquí USD 50.590, es decir un 4,8% más, la menor diferencia entre ambos mercados.

Más allá de estar exentos del pago del arancel extrazona del 35%, al menos para las primeras 2.500 unidades, la diferencia de precios entre ambos mercados muestra dos variables indivisibles: por un lado está el costo argentino entre gastos e impuestos, y por el otro, la diferencia de rentabilidad que la marca decidió tener entre algunos de sus modelos en su entrada al mercado argentino.

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Estrategia para entrar al mercado

Parece bastante evidente la decisión de poner los dos modelos más accesibles (Modelo 3 y Model Y RWD) en precios más atractivos para entrar con una buena cuota al mercado, aunque esto implica resignar margen, ya que apenas un 5% más que en Uruguay no representa la diferencia de costos de ambos países.

A cambio de esa apuesta para ganar volumen de ventas, lo que resignan con esos dos modelos de acceso a la gama, lo recuperan con las versiones Long Range de ambos autos, donde la diferencia pasa a ser de un 15% sobre el precio del mercado uruguayo.

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Por el contrario, tener el Model 3 Performance en ambos países muestra que es un auto de menor volumen de ventas y con ambos se puede ganar un margen mayor, lo que justifica su precio más elevado.