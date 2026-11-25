Ben Shelton y Trinity Rodman habrían terminado su relación

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El romance entre la figura del tenis Ben Shelton y la estrella del fútbol en los Estados Unidos Trinity Rodman habría llegado a su fin tras una relación marcada por sus calendarios deportivos y la distancia. La pareja, que había hecho pública su relación en marzo de 2025, no logró sostener el vínculo pese a los esfuerzos por acompañarse en sus respectivas competencias.

Según reveló en exclusiva el periódico Daily Mail, las agendas incompatibles obligaron a Shelton y Rodman a mantener una relación a distancia durante largos períodos. Aunque realizaron viajes de último momento y modificaron compromisos para estar presentes en los partidos del otro, decidieron terminar la relación y seguirían conservando una relación cercana, de acuerdo con el diario británico.

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Lo que remarca el periódico en su publicación es que ambos atraviesan etapas de alta exigencia en sus carreras a sus 24 años. Shelton compite durante gran parte del año en el circuito ATP y se convirtió durante la presente temporada en una de las estrellas nacientes del tenis masculino, mientras que la futbolista es figura del Washington Spirit en la Liga Nacional Femenina de Fútbol de Estados Unidos y parte de la renovación de la selección de cara al futuro del combinado nacional.

La ruptura se conoció después de un fin de semana de resultados adversos para ambos. Shelton perdió la semifinal de las Finales ATP ante Carlos Alcaraz en Turín, Italia, por 3-6, 6-3 y 7-6 (7-1), mientras que Rodman y Washington Spirit cayeron en la final de la NWSL frente a KC Current.

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Al día siguiente, el tenista asistió sin Rodman al partido entre New York Knicks e Indiana Pacers en el Madison Square Garden. Se ubicó en la zona reservada para celebridades junto a un amigo y la actriz Inde Navarette.

Ben Shelton y Trinity Rodman, la pareja que fue furor en el deporte

Para recordar los inicios de la relación hay que remontarse a los rumores que habían alimentado las especulaciones de sus seguidores con un mensaje compartido en una tendencia de TikTok antes de confirmar públicamente el romance. Rodman se convirtió luego en una presencia habitual en el palco de Shelton durante el Abierto de Estados Unidos del año pasado.

La delantera llegó a Nueva York después de disputar un encuentro de la NWSL en Washington el mismo día de la final del torneo. Tras el último silbato, abandonó la capital estadounidense para viajar al estadio Arthur Ashe y acompañar a Shelton en el duelo que terminó en derrota ante Alexander Zverev, un resultado que la dejó llorando en las tribunas. La futbolista, hija de uno de los mejores 75 jugadores elegidos por la NBA en su historia, también acompañó al entonces número 4 del mundo en otros torneos.

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Ambos siempre estuvieron para el otro durante su etapa como pareja. Shelton también había estado presente en momentos difíciles para Rodman. El tenista la consoló cuando Washington Spirit perdió el partido por el campeonato de la NWSL en noviembre, después de que imágenes del encuentro la mostraran llorando al costado del campo.

Hace unas pocas semanas, el tenista ya había reconocido que la dinámica de ambos dificultaba encontrar tiempo para la relación. “Es realmente difícil”, dijo Shelton a US Weekly. “Creo que lo que mucha gente no ve es que, cuando realmente tenemos tiempo o un par de días libres, estamos tan agotados que es difícil hacer cualquier cosa. Es difícil encontrar tiempo”.

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La primera foto que publicó la pareja

También explicó que el desgaste acumulado tras los torneos afectaba sus momentos fuera de competencia. “A veces salgo de estos torneos y soy un poco como un zombi. No soy la persona más divertida para estar cerca”, afirmó. Shelton sostuvo que los dos hacían sacrificios por sus disciplinas y que todavía perseguían sus metas deportivas. “No estamos donde queremos estar todavía, no estamos en nuestro mejor momento. Así que este es un período decisivo”.

“Desde mi perspectiva, este será el momento más difícil y agotador de nuestra relación”, agregó. “Nada de esto es fácil. Pero poder apoyarse en alguien que también es un atleta de élite y hace las cosas a un nivel muy alto ayuda de muchas maneras”, destacó el tenista en una charla que anticipó lo que ahora es una ruptura que impactó al mundo del deporte.

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