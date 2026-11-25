La configuración inicial del sistema requiere vincular una Cuenta de Google y activar el permiso de ubicación (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Google ofrece una herramienta para ubicar un celular perdido y para mostrar a familiares dónde está su dueño. Se llama Find Hub en inglés y Localizador en español. Antes de un viaje o de las compras de fin de año, conviene revisar cuatro ajustes que lleva pocos minutos dejar listas.

Los pasos corresponden a las páginas de ayuda de Google para Android. La empresa advierte que algunas opciones solo funcionan en Android 13 y versiones posteriores, y que los nombres de los menús pueden variar según el fabricante del teléfono.

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Cuatro ajustes para poder encontrar el teléfono

El primero es comprobar que el teléfono tenga una Cuenta de Google. En Configuración, hay que tocar Contraseñas, llaves de acceso y cuentas, y verificar que aparezca el correo electrónico correcto. La empresa indica que, al agregar una cuenta, Localizador se activa automáticamente.

La herramienta Localizador de Google permite hallar celulares extraviados y compartir las coordenadas con otros usuarios (Google)

El segundo es la ubicación. En Configuración, se entra en Ubicación y se activa Usar ubicación. Si la opción no aparece, la ayuda de Google recomienda consultar el sitio de asistencia del fabricante del equipo.

El tercero es confirmar que Localizador esté encendido. Se abre Configuración, se toca Seguridad y luego Localizador, y hay que revisar que la opción “Permitir que se ubique el dispositivo” esté activada. Con ese ajuste, el usuario puede hacer sonar, ubicar, proteger o borrar el teléfono perdido.

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El cuarto es habilitar la búsqueda sin conexión. Desde Google, Todos los servicios y Localizador, se toca Encontrar dispositivos sin conexión. Para que funcione, el teléfono debe tener un PIN, un patrón o una contraseña de bloqueo de pantalla.

Qué cambia entre las opciones sin conexión

Google describe cuatro modos. En “Desactivado”, el equipo no guarda sus ubicaciones recientes cifradas ni participa en la red de Localizador, formada por dispositivos Android que se ayudan entre sí mediante ubicaciones cifradas de extremo a extremo. En “Sin red”, el teléfono no participa, pero se puede ver su última ubicación guardada.

Las otras dos opciones sí integran el equipo a la red: “Con red solo en lugares concurridos”, como aeropuertos, y “Con red en todas partes”, que incluye también zonas remotas.

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Las opciones de búsqueda sin conexión abarcan modalidades sin red, rastreo en sitios concurridos como aeropuertos o en todas partes (Europa Press)

Para teléfonos compatibles, como los de la serie Pixel 8, Google afirma que la red puede ubicar el equipo durante varias horas después de que se apague o se quede sin batería. Para eso hay que elegir una de las dos opciones con red y dejar activados el Bluetooth y la ubicación.

Hay un último control en Google Play: si el dispositivo está oculto en esa tienda, no aparece en Localizador. En la página, la casilla “Mostrar en menús” debe estar marcada. La prueba final consiste en entrar a android.com/find con la misma cuenta y comprobar que el teléfono aparece en el mapa.

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Cómo compartir la ubicación con la familia

Para avisar a otras personas dónde se encuentra el usuario, se abre la app Localizador, se concede el permiso de ubicación y se toca Comenzar a compartir. Antes de confirmar, la app muestra una vista previa de lo que verá el destinatario: ubicación, nombre, avatar, dirección y porcentaje de batería.

Después se elige la duración: una hora, hasta el final del día (11:59 p. m., hora del usuario), hasta que el usuario deje de compartir o un plazo personalizado. Luego se selecciona a uno o varios destinatarios de la lista sugerida. Quien tenga Localizador o Google Maps con las notificaciones activas recibirá un aviso; el resto, un correo electrónico.

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El usuario puede establecer plazos determinados para transmitir su ubicación o enviar un enlace directo a terceros (Europa Press)

También existe la opción de compartir mediante un vínculo. La empresa precisa que cualquier persona que lo tenga puede ver la ubicación y otros datos personales, por lo que conviene enviarlo solo a contactos de confianza. Con la duración “hasta que dejes de compartirla” no se puede generar un vínculo.

Para detener el envío, en la app se toca a la persona y luego Dejar de compartir. Google aclara que, al hacerlo, el intercambio se interrumpe para la cuenta y para todas las apps que usan Compartir ubicación de Google, como Maps. Desde myaccount.google.com, en Personas y uso compartido, también se puede administrar quién ve la ubicación.

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Compartir ubicación está desactivado de forma predeterminada y solo se habilita cuando el usuario comparte su posición con alguien desde una app de Google. Requiere una cuenta de Google, un celular, conexión a internet y el permiso de ubicación del dispositivo. Si el usuario de un menor la administra un adulto, el control se hace con Family Link.