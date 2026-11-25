Un camión chocó contra un puente histórico de Pigüe

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Un camión volcador impactó contra un puente sobre la Ruta Nacional 33 en el acceso a Pigüé, luego de que su batea se elevara mientras circulaba. El choque dañó la estructura, obligó a interrumpir el tránsito en ambos sentidos y no dejó personas heridas.

El hecho ocurrió durante la noche del martes a la altura del kilómetro 132, en el partido bonaerense de Saavedra. Un automovilista registró la secuencia en un video, donde se ve cómo la caja del vehículo golpea contra las vigas metálicas del puente e impide su paso.

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El conductor del camión Iveco fue identificado como Daniel González, oriundo de Bahía Blanca. El camionero resultó ileso tras el impacto.

La batea elevada del camión golpeó contra las vigas metálicas del puente en el acceso a Pigüé

Las primeras hipótesis apuntan a una falla en el sistema hidráulico de la caja volcadora. De acuerdo con esa reconstrucción, González había efectuado reparaciones en una estación de servicio y, al reanudar el viaje, la bomba hidráulica habría permanecido accionada. La batea se elevó durante la marcha y superó la altura permitida para atravesar el puente.

Javier Porta, coordinador de Defensa Civil de Pigüé, explicó a Bahía Hoy, por La Brújula 24: “(El conductor) llegó a la estación de servicio, guardó la lona debajo de lo que es la batea y se olvidó de desconectar la toma de fuerza”. Tras el accidente, González le admitió: “No me di cuenta, no me di cuenta”.

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Además, Porta señaló que el conductor había terminado su jornada laboral para una empresa constructora de silos y que se dirigía a descansar. En tanto, también afirmó que la batea estaba completamente vacía al momento del impacto y que el camión había recorrido entre 800 y 1.000 metros desde la estación de servicio hasta el puente.

El camión circulaba por la Ruta Nacional 33 cuando impactó con el puente a la altura del kilómetro 132 (foto: Ciudad Noticias)

Efectivos de la Policía Vial de Tornquist organizaron desvíos por caminos alternativos ante el corte de la ruta. Las autoridades solicitaron la intervención de Vialidad Nacional, que deberá inspeccionar el estado de la estructura. La reapertura del tránsito dependerá del retiro del camión y de la evaluación de los daños provocados por el choque.

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“Nosotros estamos esperando que venga Vialidad, que ellos hagan un estudio y después decidan qué van a hacer con el puente. Esperemos que no se haya resentido la estructura”, concluyó Porta.