Colette Kress dejó la conducción interina de Nvidia tras once días para retomar su cargo como directora financiera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El regreso de Jensen Huang a la conducción de Nvidia podría asegurar una herencia millonaria para los hijos de Colette Kress, quien dejó el liderazgo interino tras apenas 11 días para reasumir su puesto como directora financiera del gigante tecnológico en Estados Unidos.

Una investigación de Barron’s sobre registros de la Comisión de Bolsa y Valores reveló que el histórico repunte de la compañía en Wall Street rescata una compleja maniobra patrimonial: según las proyecciones del medio, los dos hijos adultos de la ejecutiva ahora tienen al alcance un paquete cercano a las 120.000 acciones, valuadas en más de USD 18 millones.

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Ese monto no constituye una cifra garantizada, sino un cálculo preliminar que elaboró la publicación financiera a partir de las fluctuaciones del mercado. El beneficio familiar depende de dos instrumentos que Kress y su esposo, David Kress, exejecutivo de Microsoft, establecieron en diciembre de 2024 mediante 1,47 millones de acciones que sumaban entonces USD 200 millones.

El derrumbe previo de la cotización amenazaba con liquidar por completo las ganancias de sus herederos, pero el cambio en la cúpula corporativa revirtió ese destino de manera radical.

Por qué el regreso de Jensen Huang a Nvidia beneficia la herencia de los hijos de Colette Kress

La crisis en la conducción estalló a mediados de noviembre de 2026, cuando la dimisión de Jensen Huang aceleró el declive bursátil de Nvidia. Tras alcanzar un récord de USD 239 a principios de octubre, los títulos se hundieron un 41% hasta registrar un cierre de USD 125,53 el viernes previo a su retorno, según datos del equipo de mercado de Dow Jones que citó Barron’s.

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Los dos hijos de Colette Kress tienen al alcance un paquete de 120.000 acciones de Nvidia valuadas en más de 18 millones de dólares. (Nvidia/Handout via REUTERS)

La renuncia ocurrió tras salir a la luz un vínculo sentimental del fundador con una presunta espía de China y con al menos una subordinada. Aunque la junta directiva colocó de inmediato a Colette Kress al frente de la empresa, presiones del gobierno federal precipitaron la vuelta del histórico directivo el lunes 23 de noviembre.

La reacción del mercado batió marcas: la compañía sumó cerca de USD 1 billón de capitalización en una única sesión bursátil en Estados Unidos. Ese salto histórico llevó la cotización a unos USD 155 por papel al cierre del martes 24 de noviembre.

Para los planes patrimoniales de Kress, ese rebote representa un salvavidas. Las estimaciones que publicó el medio indican que, si la cotización se estancaba en el piso del viernes anterior, los fondos debían entregar cada acción remanente a Kress para cumplir con los pagos obligatorios, un desenlace que dejaba a sus hijos sin un solo dólar.

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La recuperación del valor devolvió a los fondos un margen de ganancia libre de impuestos para sus beneficiarios.

Cómo funcionan los fideicomisos GRAT que usan los ejecutivos de Nvidia para transferir acciones

La estrategia de la directora financiera recurre a los fideicomisos GRAT (fideicomiso de anualidad retenida por el otorgante), una herramienta que eligen las familias más ricas en Estados Unidos para traspasar fortunas intergeneracionales sin consumir la exención federal de impuestos sobre donaciones y sucesiones, cuyo límite alcanza los USD 15 millones por persona en 2026.

Colette Kress y su esposo David Kress establecieron dos instrumentos patrimoniales en diciembre de 2024 con 1,47 millones de títulos. (Nvidia/Handout vía REUTERS)

Quien crea el fondo deposita activos con alto potencial de crecimiento por un plazo fijo —habitualmente dos o cuatro años— y cobra anualidades equivalentes al capital inicial más una tasa de interés que estipulan las leyes fiscales.

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Todo el crecimiento de las acciones que supere esa tasa mínima fijada por el fisco pasa directamente a los descendientes con una ventaja central: pagan cero impuestos sobre esa ganancia. Por el contrario, si los títulos sufren un desplome y el mercado no revierte la caída antes de la fecha límite, la estructura fracasa.

En ese escenario, los títulos vuelven al aportante para saldar los pagos pautados y los beneficiarios se quedan con las manos vacías, lo que anula la transferencia patrimonial que planificó la familia.

Cuál es el riesgo real que aún enfrentan los fideicomisos de Nvidia creados en 2026

El alivio que trajo la reincorporación de Jensen Huang no disipa todos los riesgos para los Kress. A principios de 2026, la ejecutiva financió otros dos instrumentos similares mediante un lote de 2,3 millones de acciones, según detalló la publicación financiera con base en las presentaciones regulatorias. En esa fecha, los papeles de la tecnológica cotizaban a USD 185, una marca todavía distante de los precios actuales en los tableros bursátiles.

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La renuncia previa de Jensen Huang ocurrió tras la difusión de sus vínculos con una presunta espía y una subordinada. (REUTERS/Manami Yamada/File Photo)

El desenlace de esta segunda tanda de fondos dependerá del comportamiento de Nvidia en Wall Street. Si la cotización de los títulos no remonta por encima de aquel valor inicial antes del vencimiento de sus plazos, estos fideicomisos experimentarán la misma anulación que casi destruye los acuerdos de 2024.

De esta manera, el traspaso definitivo de la fortuna familiar continúa atado al pulso del gigante de los semiconductores.