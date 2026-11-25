Varios hogares sufren desestabilización económica y un profundo desgaste psicológico tras perder el rastro de sus allegadas, quienes permanecen incomunicadas durante meses o años en centros de detención del régimen de Daniel Ortega. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dos organizaciones de derechos humanos denunciaron presuntos casos de represión, desaparición forzada y tortura basada en género contra mujeres nicaragüenses detenidas por motivos políticos. Las acusaciones fueron difundidas en vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre.

El Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua sostuvo que, desde las protestas antigubernamentales de abril de 2018, las mujeres tuvieron una participación activa en la resistencia cívica y enfrentaron formas de represión que, según la entidad, incluyen violencia de género.

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La defensora de derechos humanos Arlen Pérez, nicaragüense exiliada e integrante del Colectivo, afirmó en declaraciones recogidas por EFE que muchas de las mujeres arrestadas por razones políticas estuvieron incomunicadas tras su captura.

“La mayoría de las mujeres que han sido detenidas por motivos políticos en Nicaragua han sufrido desaparición forzada”, aseguró Pérez, quien también denunció episodios de tortura física y psicológica durante los períodos de reclusión.

Organizaciones defensoras denuncian que guardias penitenciarios agreden psicológicamente a las internas cuestionando su maternidad y amenazan a sus hijos, además de someterlas a severas deficiencias alimentarias en condiciones inhumanas de reclusión carcelaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al menos 16 mujeres permanecen encarceladas por motivos políticos

La Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua (AMJ) registró que al menos 16 de las 72 personas opositoras o críticas del Gobierno que siguen detenidas son mujeres.

Pérez indicó que las presas políticas permanecen, según las denuncias recibidas por la organización, en condiciones que calificó como inhumanas, con deficiencias en la alimentación y restricciones para comunicarse con sus familiares.

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La activista señaló que la falta de información sobre el paradero o el estado de salud de las detenidas extiende el impacto de la reclusión a sus entornos familiares. “Eso es un tema de tortura física y psicológica tanto para ellas” como para sus allegados, sostuvo.

Entre las prácticas denunciadas, Pérez mencionó que agentes penitenciarios cuestionan a las detenidas que tienen hijos y les dicen que son malas madres. Según afirmó, ese trato no se aplica de la misma manera a los hombres encarcelados. También alertó sobre amenazas dirigidas a hijos y otros familiares.

La Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua contabilizó 72 personas opositoras o críticas del Gobierno detenidas, entre ellas al menos 16 mujeres, en medio de denuncias de represión y tortura de género. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de información agrava el impacto sobre las familias

La directora de la Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua, Claudia Pineda, advirtió que las detenciones y las desapariciones forzadas alteran la estabilidad económica y emocional de los hogares.

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“Cuando un familiar es encarcelado, toda la vida de esa familia se ve totalmente desestabilizada”, afirmó Pineda en un audio divulgado por EFE. La dirigente explicó que la ausencia de una persona detenida puede afectar los ingresos familiares, la distribución de las tareas cotidianas y el cuidado de menores de edad.

Pineda agregó que los períodos prolongados sin información generan consecuencias emocionales, sociales y económicas. Las familias, indicó, enfrentan la ausencia de sus seres queridos, el estigma dentro de sus comunidades y la pérdida de ingresos cuando la persona detenida era quien sostenía el hogar.

“Hay familias que tienen más de dos años de no saber dónde está su familiar; ni siquiera se sabe si está vivo”, afirmó la directora de la AMJ, quien cuestionó que ese tipo de situaciones persista en Nicaragua.

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La crisis política se mantiene desde las protestas de 2018

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, cuando comenzaron manifestaciones contra el Gobierno. La situación se profundizó después de las elecciones de noviembre de 2021, cuestionadas por sectores opositores y organizaciones internacionales.

El presidente Daniel Ortega, en el poder desde 2007, fue reelegido entonces para un quinto mandato, el cuarto consecutivo. Ortega comparte la conducción del Ejecutivo con su esposa y copresidenta, Rosario Murillo.