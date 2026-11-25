Los senadores estadounidenses Jeanne Shaheen y Ted Cruz condenaron el rechazo del régimen de Nicaragua a las credenciales de Natasha Franceschi. (Cortesía: Facebook)

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El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos informó que los senadores Jeanne Shaheen y Ted Cruz condenaron la decisión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de no acreditar a Natasha Franceschi, diplomática confirmada por unanimidad como embajadora estadounidense en Nicaragua.

La declaración fue difundida este martes luego de que Managua rechazara aceptar las credenciales de Franceschi, quien había recibido el aval unánime del Senado el 30 de septiembre para encabezar la representación diplomática de EE.UU. en el país centroamericano.

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Shaheen, senadora demócrata por Nuevo Hampshire y miembro de mayor rango del Comité de Relaciones Exteriores, y Cruz, republicano por Texas, afirmaron que la medida profundiza el aislamiento internacional de Nicaragua y representa una nueva muestra de la falta de disposición para mantener vínculos con socios extranjeros.

El régimen de Nicaragua rechaza acreditar a la embajadora estadounidense Natasha Franceschi confirmada por el Senado estadounidense. (Cortesía: Facebook)

También remarcaron que la diplomática cuenta con más de 25 años de trayectoria en el servicio exterior estadounidense.

La negativa a aceptar a Franceschi impide que asuma la conducción de la misión diplomática Managua, una representación que ha tenido un papel relevante en el seguimiento de la situación política y de derechos humanos en el país centroamericano.

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La nominación de Natasha Franceschi avanzó después de una audiencia del Subcomité sobre el Hemisferio Occidental, Delincuencia Transnacional, Seguridad Civil, Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Mundiales de la Mujer, dependiente del Senado estadounidense.

Durante esa sesión, titulada “Crisis política de Nicaragua: el ataque de Ortega a la democracia”, expertos convocados por el Congreso expusieron denuncias sobre violaciones de derechos humanos y restricciones a las libertades públicas bajo la administración de Ortega y Murillo.

Según el comunicado legislativo, la decisión de rechazar a la embajadora designada se inscribe en un escenario de creciente tensión entre Managua y Washington.

Shaheen y Cruz atribuyeron al régimen nicaragüense detenciones ilegales, torturas y una respuesta violenta frente a manifestaciones pacíficas. También cuestionaron las restricciones a la libertad de prensa y la persecución de voces críticas.

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El Comité de Relaciones Exteriores del Senado señaló que el régimen nicaragüenses impidiera que una diplomática con amplia trayectoria asuma la jefatura de la misión en medio de reclamos por violaciones a las libertades públicas. (Cortesía: X)

Los legisladores reclamaron elecciones libres y respeto a las libertades públicas

La declaración también vinculó la situación interna de Nicaragua con el acercamiento a países considerados adversarios por Washington, entre ellos China, Rusia e Irán.

Los senadores afirmaron que las acciones del régimen Ortega-Murillo han deteriorado sus relaciones con Estados Unidos y otros actores internacionales. A la vez, reclamaron garantías para la realización de elecciones libres y justas, el respeto a la libertad religiosa, el derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión.

La declaración legislativa vinculó la crisis bilateral con el acercamiento de Managua hacia China, Rusia e Irán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Instamos a la comunidad internacional a que siga presionando al régimen para que se retome el camino de la democracia y la diplomacia”, indicaron Shaheen y Cruz, de acuerdo con la declaración difundida por el comité.

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El pronunciamiento reúne a dos legisladores de partidos distintos y expone una posición coincidente dentro del Senado sobre la política hacia Nicaragua.

La declaración concluyó con un llamado a que Estados Unidos mantenga su respaldo al pueblo nicaragüense y a los valores democráticos, mientras continúa la disputa diplomática por la negativa de Managua a recibir a la embajadora ya confirmada por el Senado.