Cubanos exiliados en Miami (Estados Unidos) celebran la muerte del líder de la revolución cubana Fidel Castro el 25 de noviembre de 2016. (Infobae Cuba/ EFE/Gastón De Cárdenas/Archivo)

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En Miami, la muerte de Fidel Castro derivó en festejos en Little Havana. Exiliados cubanos y sus descendientes salieron con banderas, cacerolas y consignas contra el castrismo.

Para parte de esa comunidad, el fallecimiento simbolizó el cierre de una etapa asociada al exilio, la represión política y la separación de familias.

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El clima fue distinto en La Habana, donde el Gobierno decretó nueve días de duelo. Se suspendieron espectáculos y otras actividades públicas, mientras miles de personas participaron de los homenajes oficiales a Castro.

Hubo muestras de dolor y reconocimiento entre sus seguidores; los opositores, en cambio, evitaron manifestaciones públicas durante los funerales.

El Gobierno cubano no informó una causa específica de muerte: Raúl Castro solo anunció su fallecimiento. (Infobae Cuba/ EFE/ÁLVARO BLANCO/archivo)

En cambio, en La Habana, Cuba, jóvenes conmemoraron a su líder con una concentración tras su fallecimiento. (Infobae Cuba/EFE/Alejandro Ernesto)

En ese año, miles reaccionaron con pesar, por la admiración al considerarlo como una personalidad histórica. (Infobae Cuba/EFE/Alejandro Ernesto)

Estas escenas contrastan con lo documentado en Miami. Los cubanos exiliados sintieron una especie de esperanza con la noticia, de volver a su país. (REUTERS/Javier Galeano)

Desde 2006, Fidel Castro había sufrido problemas de salud vinculados a una enfermedad intestinal y se había alejado de la actividad pública. (Infobae Cuba/ EFE/ÁLVARO BLANCO)

La portada del Granma, el histórico periódico de Cuba, anunciando la muerte de Fidel Castro.

Un cubano confundió la muerte de Fidel con la de su hermano Raúl Castro. (Reuters)

Tras su muerte, Cuba declaró nueve días de duelo nacional. Sus cenizas se exhibieron en el Memorial José Martí de La Habana y luego recorrieron el país hasta Santiago de Cuba, en sentido inverso al trayecto de la Caravana de la Libertad de 1959. (Infobae Cuba)