Jensen Huang retomó la conducción de Nvidia once días después de su renuncia, tras acusaciones personales y una investigación oficial sobre exportaciones. (Foto composición Infobae - Reuters)

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Jensen Huang volvió a la conducción de Nvidia once días después de haber renunciado, en medio de un escándalo de acusaciones de infidelidad, vínculos con una presunta espía china y una investigación por posibles violaciones a los controles de exportación de Estados Unidos.

El episodio no es inédito en la historia de la tecnología. Varios fundadores y directivos fueron apartados del mando de sus compañías y, tiempo después, regresaron a ocupar el cargo máximo, como ocurrió con Steve Jobs en Apple y, Sam Altman en OpenAI.

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El precedente de Steve Jobs en Apple

Jobs libró una disputa de poder con John Sculley, el ejecutivo de Pepsi que él mismo había reclutado para conducir la empresa, tras la caída de ventas de la Macintosh original. La junta respaldó a Sculley, lo despojó de sus funciones operativas y Jobs renunció en 1985 para fundar NeXT y adquirir Pixar.

A mediados de los años 90, Apple estaba al borde de la bancarrota bajo la conducción de Gil Amelio. La compañía compró NeXT en 1996 por 429 millones de dólares, operación que trajo a Jobs de regreso como asesor. En 1997, Amelio fue despedido y Jobs asumió como CEO interino: eliminó el 70% de los productos de la compañía, forjó una tregua con Microsoft y lideró la creación del iMac, el iPod, el iPhone y el iPad.3

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Steve Jobs regresó a Apple tras la compra de NeXT en 1996 y eliminó la mayoría de los proyectos de la compañía para impulsar nuevos dispositivos. (REUTERS/Kimberly White (UNITED STATES)/File Photo)

Sam Altman y la rebelión de OpenAI

En noviembre de 2023, la junta de OpenAI despidió a Altman al acusarlo de no haber sido consistentemente sincero en sus comunicaciones. Ilya Sutskever fue una figura clave de esa decisión, motivada por desacuerdos sobre el ritmo de desarrollo de la inteligencia artificial.

Microsoft, principal inversor de la compañía, ofreció contratarlo junto con todo su equipo. Más de 700 de los 770 empleados de OpenAI amenazaron con renunciar si la junta no dimitía. Cinco días después de su salida, Altman volvió como CEO con una junta renovada.

Jack Dorsey y Michael Dell, otros regresos en tecnología

En los primeros años de Twitter, marcados por caídas constantes del servicio, la junta y el cofundador Evan Williams acusaron a Dorsey de ausentarse para tomar clases de diseño y yoga. Fue relegado a un rol pasivo en 2008 y Williams tomó el mando, mientras Dorsey fundaba Square.

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En 2015, tras el estancamiento de usuarios y la salida de Dick Costolo, Dorsey volvió como CEO interino y luego permanente. Logró la primera rentabilidad de la compañía en 2018 y renunció por voluntad propia en 2021.

Jack Dorsey asumió nuevamente la jefatura de Twitter en 2015 y condujo a la red social a su primera rentabilidad económica en 2018.

El caso de Michael Dell fue distinto: no se trató de un despido. En 2004 cedió voluntariamente el puesto a Kevin Rollins y asumió la presidencia de la junta en Dell. Bajo la conducción de Rollins, la empresa perdió el liderazgo mundial en computadoras personales frente a HP y sufrió escándalos contables.

La junta destituyó a Rollins en 2007 y Dell retomó el control. En 2013 lideró la compra de su propia compañía por 24.400 millones de dólares para sacarla de la bolsa y en 2015 orquestó la adquisición de EMC.

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En 2001, inversores de capital de riesgo condicionaron su financiamiento a la contratación de “supervisión adulta” para Google, y Page cedió el mando a Eric Schmidt. En 2011 regresó como CEO para unificar las líneas de productos de la compañía y apostar por Android y Chrome. En 2015 creó Alphabet y dejó a Sundar Pichai al frente de Google hasta su retiro en 2019.

En Tinder, tras la demanda de la cofundadora Whitney Wolfe contra Justin Mateen por acoso sexual, la junta consideró en 2014 que Sean Rad manejó mal el escándalo y lo degradó a presidente de producto. Contrató entonces a Chris Payne como CEO, quien duró cinco meses por choques culturales. La junta restituyó a Rad en 2015, aunque en 2016 fue movido a la junta directiva en medio de disputas con Match Group.

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La junta directiva de Tinder restituyó a Sean Rad en la dirección ejecutiva de la aplicación en 2015 luego del breve mandato de Chris Payne. (AFP)

Finalmente, está el caso de Mark Pincus en Zynga. Tras el fracaso de la transición de la empresa a los juegos móviles, Pincus dio un paso al costado en 2013 y contrató a Don Mattrick, exjefe de Xbox. Mattrick no logró revertir la caída de ingresos y Pincus retomó el cargo en 2015, ejecutó despidos masivos y, un año después, entregó una empresa estabilizada a Frank Gibeau.