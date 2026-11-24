Gege Neumann relató en el programa de streaming de Nicole Neumann una pelea que protagonizó durante su juventud (Video: Instagram)

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Gege Neumann no es de las que se quedan calladas, y lo demostró con creces cuando recordó una de las situaciones más violentas que le tocó protagonizar de joven: una pelea a los golpes con una choca que había salido su novio en una fiesta, que incluyó tirones de pelo y una persecución escalera abajo.

El relato llegó en el ciclo de streaming Solo con Niki, que conduce su hermana Nicole Neumann. En ese espacio de charlas sin filtro, Gege narró con lujo de detalles el enfrentamiento que protagonizó siendo joven, cuando empezó a salir con Jorge Otamendi, su esposo desde hace más de 20 años, con una chica que había tenido algo con él antes de empezar su relación.

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El conflicto comenzó tras un mensaje provocador que una mujer envió al novio de Gege Neumann luego de una muestra de arte

Todo comenzó, según contó, en una muestra de arte. Estaba con su novio y una amiga cuando apareció una joven que se acercó demasiado a Jorge para charlar. “‘Amor, sigo viendo la muestra’, le dije. Yo relajada, ‘vos hablá con quién tenés que hablar’”, le dijo Gege a su pareja en ese momento, sin mayor confrontación. Pero la cosa no quedó ahí. Esa misma noche, la chica le mandó un mensaje a quien era su pareja con una frase que la modelo calificó de desafiante: “Él piensa en mí cuando está con vos”. La respuesta no se hizo esperar. Fue la propia Gege quien tomó el teléfono y contestó: le propuso encontrarse el viernes siguiente en el boliche Roxy para “aclarar lo que tengamos que aclarar”.

El cruce no ocurrió esa semana, pero el destino lo organizó de otra manera. Un mes y medio después, en un recital de amigos, las dos mujeres se toparon. Una amiga le dio un codazo a Gege, señalándole que la chica estaba ahí. El lugar contaba con una escalera, un descanso intermedio y otro tramo de escalones. Fue en ese rellano donde todo explotó. La modelo se acercó y le dijo directamente: “Vos y yo tenemos que hablar”. La respuesta de la otra fue tajante: “Yo con vos no tengo nada que hablar, no sé quién sos”. Lejos de retroceder, Gege se identificó como la novia de Jorge y trató de bajarle el tono a la situación con una advertencia: “Mirá, chiquitita, bebita, te voy a explicar una cosa. Conmigo no te metas”.

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Gege Neumann junto a Jorge Otamendi, el novio mencionado en la anécdota, con quien se casó en 2005 y sos padres de Helena y Matías (Instagram)

Fue entonces cuando la situación se desbordó. La chica le agarró el pelo, y lo que vino después quedó grabado en la memoria de todos los presentes. “Cuando me agarró el pelo, obvio la tiré al piso y la empecé a bajar dos escalones”, relató Gege entre risas, dejando claro que la respuesta fue inmediata y contundente. Las amigas de la otra chica gritaban; los amigos de Jorge le pedían a Gege que parara. Nada funcionó hasta que la situación llegó a su fin por las circunstancias.

“Ahora saben lo mansa que soy. Yo de chica no era nada mansa”, subrayó, durante el relato, entre las reacciones de asombro del resto de los presentes en el ciclo. La frase funcionó como una especie de advertencia retrospectiva: la misma persona que hoy se presenta con un perfil tranquilo fue capaz, en su juventud, de protagonizar una gresca en medio de una fiesta ante los ojos de decenas de personas.

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Lo que Gege no aclaró en el relato, pero el tiempo se encargó de confirmar, es que ese Jorge no era otro que Jorge Otamendi, fotógrafo y músico con quien se casó en 2005, apenas un año después de que se conocieran por un amigo en común. Según la propia Gege contó en más de una oportunidad, fue ella quien dio el primer paso. La pareja tuvo dos hijos, Helena y Matías, y llevan más de dos décadas en pareja.