Elon Musk visitó las instalaciones de Nvidia junto a sus hijos luego de la restitución de Jensen Huang como CEO de la compañía. (X)

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Elon Musk visitó la sede de Nvidia en Santa Clara, California, donde se reunió con Jensen Huang, director ejecutivo de la compañía especializada en chips e inteligencia artificial. El encuentro llamó la atención porque el empresario de Tesla y SpaceX llegó acompañado de dos de sus hijos y compartió públicamente la fotografía del momento en su cuenta de X.

La imagen fue difundida inicialmente el miércoles por la cuenta Tesla Owners Silicon Valley, que publicó una fotografía de Musk y Huang junto a trabajadores de Nvidia. El empresario no solo apareció en la publicación, sino que también repoteó el mensaje en su perfil de X, amplificando la difusión del encuentro.

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La reunión se produjo en un momento particular para Huang, quien recientemente regresó a la dirección ejecutiva de Nvidia después de una breve salida del cargo que generó incertidumbre sobre el liderazgo de la compañía. Musk había expresado públicamente su respaldo a esa decisión y el lunes escribió en X: “El error ha sido corregido”.

Elon Musk al lado de sus hijos visita a Jensen Huang en las oficinas de Nvidia. (X)

La visita añade un componente personal a ese apoyo. Además de la fotografía compartida por Tesla Owners Silicon Valley, Ben Pouladian, fundador de BEP Research y accionista de Nvidia, publicó otras imágenes de ambos empresarios juntos, incluidas algunas de encuentros anteriores.

El respaldo de Musk a Jensen Huang tras su regreso a Nvidia

La visita se produjo apenas dos días después de que Nvidia anunciara oficialmente la reincorporación de Huang como presidente y director ejecutivo. El empresario había renunciado el 12 de noviembre de 2026, mientras la compañía atravesaba una crisis relacionada con cuestionamientos sobre su conducta personal y posibles implicaciones para la seguridad nacional.

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Durante ese periodo, Musk se convirtió en uno de los empresarios tecnológicos que defendieron públicamente su regreso. El fundador de Tesla y SpaceX incluso respaldó una petición que reclamaba que Huang volviera a dirigir la compañía. Cuando Nvidia confirmó la decisión de su junta directiva, el lunes 23 de noviembre, Musk no dudó en celebrar la noticia.

La junta de Nvidia explicó que tomó la decisión después de mantener conversaciones con Huang y recibir información de altos funcionarios del Gobierno estadounidense. Según el comunicado oficial, el directorio consideró que su reincorporación no representaba un riesgo para la seguridad nacional. No obstante, la empresa confirmó que continuará una investigación interna sobre los acontecimientos que llevaron a su salida.

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Elon Musk visitó la sede de Nvidia en California acompañado de dos de sus hijos y se reunió con Jensen Huang. REUTERS/Kylie Cooper

Jensen Huang pidió disculpas a los empleados y reconoció que está en terapia

El regreso del directivo también estuvo acompañado de explicaciones ante los trabajadores. Durante una reunión interna celebrada el martes 24 de noviembre, Huang reconoció que había cometido errores y pidió disculpas por incumplir partes del código de conducta de Nvidia.

Según informó Reuters, el ejecutivo admitió que sus acciones habían afectado a su familia y a los empleados de la compañía. También señaló que asiste diariamente a sesiones de terapia de 90 minutos.

Huang calificó como inaceptable haber incumplido las normas internas, especialmente porque había participado en la elaboración de algunas de ellas. Además, rechazó que su regreso significara estar por encima de las reglas de la empresa.

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Musk reposteó en X la fotografía del encuentro con Huang y empleados de Nvidia, días después de respaldar su regreso como director ejecutivo. (Tesla)

La situación mantiene a Nvidia bajo atención pública y política. El directivo deberá responder preguntas de legisladores estadounidenses en diciembre, en medio de investigaciones relacionadas con su conducta, la seguridad nacional y las actividades de la compañía frente a las tensiones tecnológicas entre Estados Unidos y China.

Por ahora, la fotografía de Musk junto a Huang y los dos hijos del empresario se convirtió en una nueva muestra pública de respaldo al directivo. El hecho de que Musk también haya reposteado la publicación original refuerza el mensaje de apoyo que había expresado desde que se conoció la salida temporal del máximo responsable de Nvidia.

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