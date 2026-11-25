El conductor contó cómo está viviendo su nuevo vínculo amoroso (Video: Puro Show-El Trece)

Guardar

Marcelo Tinelli confirmó que está enamorado de Ágata Lescano, la personal trainer con quien fue visto por primera vez en público hace apenas una semana. La relación, que se blanqueó a través de una foto en redes sociales, sorprendió al mundo del espectáculo: aunque ambos se conocen desde hace tiempo y coincidieron en varias ocasiones, recién en los últimos días el vínculo dio un giro romántico. Este miércoles, la deportista habló por primera vez frente a una cámara sobre la relación, en una nota exclusiva para el programa Puro Show (El Trece). Poco después, al aire del mismo ciclo, el propio Tinelli tomó la palabra y ratificó que atraviesa un momento especial junto a la atleta.

La pareja lleva apenas unos días de relación pública pero según contó el conductor, el vínculo tiene raíces más profundas. “Salimos hace muy poco, pero la conozco hace mucho”, precisó Tinelli en sus declaraciones. Señaló que coincidieron en distintas ocasiones, incluso en Uruguay, aunque aclaró que nunca habían pasado nada hasta recientemente: “Me pareció siempre una linda mujer, pero nunca pasó nada. Siempre nos hemos reído en momentos así, pero no nos habíamos visto así como nos vimos la última vez”.

PUBLICIDAD

Cuando le preguntaron quién dio el primer paso, el conductor recurrió a una metáfora deportiva para responder. “Si ya están los jugadores en la cancha, pitá y empezá. Porque si no empezás a sacar a uno, a otro...”, explicó recurriendo de alguna manera a sus inicios como periodista deportivo y un con un lenguaje futbolero que aseguró compartir con su flamante novia.

La foto con la que Marcelo y Ágata confirmaron su relación

Respecto de la exposición pública que implica estar con él, Tinelli reconoció que ya habían hablado del tema y minimizó el impacto: “Me parece algo como totalmente lógico y normal. ¿Cuál es el tema? Ya está, me parece que no hay necesidad de algo, sino que las cosas van pasando de esa manera”.

PUBLICIDAD

La recepción en su entorno familiar también fue positiva. Sus hijas Micaela y Candelaria ya conocen a Lescano y la describieron como “muy amorosa”, aunque no dejaron pasar la oportunidad de burlarse cariñosamente del conductor. “Me asesinaron a mí. ‘A papá no le entra una bala’, me dijeron y me dio mucha risa”, contó, antes de aclarar que el incipiente vínculo es muy bueno: “La adoran, tienen muy buena relación. Yo las veces que se han visto con todos los chicos han tenido una muy buena relación”.

Sobre el futuro, el conductor prefirió no hacer proyecciones. “Yo me imagino el presente. Estamos en un muy lindo momento disfrutando esto. Yo también quiero todo, como ella”, cerró, antes de que los conductores de Puro Show celebraran en vivo la nueva relación.

PUBLICIDAD

La palabra de la flamante novia de Marcelo Tinelli

Por su parte, Ágata también habló frente a las cámaras del programa y, aunque reconoció que era su primera vez en los medios, aceptó responder sobre el romance. Cuando le preguntaron cómo estaba la relación, fue concisa: “Excelente”. Consultada sobre cuánto tiempo llevaban juntos, prefirió no precisar una fecha, aunque confirmó lo que ya había dicho Tinelli: “Un mes y días”.

Uno de los puntos que más había generado curiosidad fue el posteo que Lescano publicó el fin de semana, en el que hizo referencia a un “hilo rojo”. La deportista explicó el significado detrás de esa imagen: “No hubo nada. Me refería a nuestro vínculo como el hilo rojo que apareció hace años y nunca se había dado el encuentro emocional. Por eso hice referencia a eso, porque en algún momento lo hablamos los dos”. Y amplió el contexto del reencuentro: “Nos conocemos hace años, pero el encuentro fue ahora”. Según relató, se habían visto por primera vez en una cena, y fue en el gimnasio donde el vínculo tomó otro rumbo: “Nos encontramos ahí el año pasado, charlábamos. Y después ahí surgió”. Sobre quién dio el primer paso, confirmó que fue Tinelli: “Sí, así fue”.

PUBLICIDAD

La decisión de hacer pública la relación también fue compartida. “Es que lo decidimos. Se dio. Dijimos en algún momento que salga, que sea natural, genuino”, explicó. Respecto de la exposición mediática que implica ser pareja del conductor, Lescano se mostró tranquila: “No tengo miedo. Estoy contenta. Viviendo la realidad con él fuera de los medios”. Sobre el vínculo con las hijas de Tinelli, Micaela y Candelaria, fue igualmente directa: “Todo perfecto. Divinas ellas también. Solo palabras lindas para con ellas”.