Una persona con delantal sostiene un recipiente con artículos de limpieza en el interior de una vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Vicepresidencia del salario mínimo para 2027 ya tiene ganadora: las trabajadoras y trabajadores domésticos de Costa Rica recibirán el incremento más alto de todas las categorías laborales, con un ajuste total del 5.88%.

El dato surge del decreto que fijó los nuevos montos salariales para el sector privado, confirmado por Bloomberg Línea, agencia de noticias financieras.

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El Consejo Nacional de Salarios (CNS), integrado por representantes del Gobierno, los trabajadores y los empleadores, aprobó por unanimidad el ajuste general y los incrementos diferenciados el 28 de octubre.

Nuevos salarios mínimos en Costa Rica

A partir del 1 de enero de 2027, el salario mínimo del sector privado subirá un 1.70% de forma general. El ajuste mensual equivale a 6,342.57 colones (USD 14) para las ocupaciones no calificadas, 7,135.85 colones (USD 16) para las calificadas y 11,289,33 colones (USD 25) para los bachilleres universitarios, según publicó Bloomberg Línea.

Dos categorías recibirán un porcentaje adicional. El trabajo doméstico pasará a un mínimo mensual de 284,532 colones (USD 640.54), tras sumar un 4.18% extra al ajuste general.

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Los técnicos medios en Educación Diversificada (TMED) tendrán un aumento mensual de 12,931.56 colones (unos USD 29), que llevará su salario mínimo a 379,440 colones (USD 854.20), luego de un incremento adicional del 0.88%.

A partir del 1 de enero de 2027, el salario mínimo del sector privado subirá un 1.70% de forma general. El ajuste mensual equivale a 6,342.57 colones (USD 14) para las ocupaciones no calificadas, 7,135.85 colones (USD 16) para las calificadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por jornada diaria, el mínimo quedará en 12,648 colones para ocupación no calificada, 13,754 colones para semicalificada, 14,230 colones para calificada, 16,992 colones para técnico medio en Educación Diversificada, 18,377 colones para técnico de Educación Superior, 19,848 colones para diplomado de Educación Superior, 22,512 colones para bachiller universitario y 27,016 colones para licenciado universitario.

Quiénes quedan cubiertos por el ajuste

El aumento alcanza a las personas trabajadoras del sector privado cuyo salario se ubique en el mínimo legal de su categoría ocupacional, sin importar si cobran por jornada o por unidad de obra. Quienes ya ganan por encima de ese piso no reciben el incremento de forma automática por disposición del decreto.

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La fórmula que definió los porcentajes consideró, entre otros componentes, el costo de vida y el crecimiento de la productividad, según detalló Bloomberg Línea. Los nuevos montos quedaron oficializados mediante el decreto ejecutivo 45944-MTSS, publicado el lunes 23 de noviembre.

“Este ajuste no solo mantiene el poder adquisitivo de los salarios sino que reconoce el aporte de la persona trabajadora a la productividad del país”, señaló Mercedes Flores Badilla, ministra de Trabajo y Seguridad Social, según recogió la agencia.

Ministerio de Hacienda entregará 168 mil millones de colones a funcionarios públicos correspondientes al salario escolar 2025. Universidad de Costa Rica

Una nueva forma de calcular los salarios

El decreto trae otro cambio que no es menor. Desde el 1 de enero de 2027 entrará en vigor una modificación en la manera de expresar los salarios mínimos, según la resolución RG-MTSS-CNS-1-2026.

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A partir de esa fecha, las remuneraciones se establecerán por jornada ordinaria diaria, con excepción de algunas actividades y modalidades específicas. Bloomberg Línea también informó que se fijaron diferencias según la actividad económica y la periodicidad del pago.

En las actividades comerciales, el salario mínimo diario se multiplicará por siete para obtener el monto semanal. En las no comerciales, en cambio, se multiplicará por la cantidad de días efectivamente trabajados.

Cuando el empleador pague de forma mensual o quincenal, el cálculo se hará sobre 30 o 15 días, respectivamente. Eso implica que, desde la primera planilla de enero, las empresas deberán aplicar tanto el nuevo porcentaje como la metodología de cálculo que estableció el decreto.

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La Vicepresidencia del salario mínimo para 2027 ya tiene ganadora: las trabajadoras y trabajadores domésticos de Costa Rica recibirán el incremento más alto de todas las categorías laborales, con un ajuste total del 5.88%.

El contexto detrás del aumento

El incremento general del 1.70% llega en un escenario de bajo crecimiento del salario real. La Nación, diario costarricense, reportó que el salario mínimo real pasó de crecer un 8.7% interanual en diciembre de 2023 a apenas un 1.2% en octubre de este año.

La Encuesta Nacional de Hogares de 2026, citada por el diario, reportó una caída del 3.5% en los ingresos reales de las familias costarricenses y de un 5.7% para el quintil más pobre de la población.

La Nación vinculó ese fenómeno con la apreciación del colón frente al dólar, que entre junio de 2022 y septiembre de este año rondó el 34% en términos nominales.

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Esa fortaleza cambiaria abarató las importaciones y mantuvo la inflación en terreno negativo durante 32 meses, de acuerdo con el análisis publicado por el diario.