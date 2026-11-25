Moria Casán y María Fernanda Callejón volvieron a cruzarse al aire de La Mañana con Moria (El Trece), un día después de que su primer enfrentamiento acaparara la atención en redes sociales. El nuevo round arrancó con una aparente reflexión sobre jerarquías, pero enseguida escaló: la conductora le reprochó a su panelista haber usado el programa durante todo el año para atacar a Ángel de Brito y a Yanina Latorre, para luego tratarlos con extrema cordialidad en un encuentro reciente.
La chispa inicial fue casi anecdótica. Callejón dijo que “los rangos existen y hay que respetarlos”, y Casán le devolvió el argumento como un reproche: “Por eso vos no tendrías que haber dicho shut up”. La panelista intentó quitarle peso con una risa —“ay, te quedaste mal con eso, amor”—, pero la conductora no se movió: “La que te quedaste mal sos vos. ¿Me voy a quedar mal por shut up?”.
PUBLICIDAD
Lo que siguió fue más directo. “Usaste este programa todo el año para ir contra Ángel de Brito y contra Yanina Latorre. Aprovechaste cada minuto de tu vida en vez de hablar de tu caso. Y yo no te enseñé a hablar mal de ellos. Te dije todo el tiempo que los hablaras”, le dijo Casán. Callejón intentó defenderse: “No, hablar mal no... a soltar”. Pero la conductora fue al hueso: “Le vas a decir a Ángel de Brito que lo querés y a Yanina Latorre la trataste con una suavidad que un felpudo era poco”.
La panelista buscó justificarse con una alusión a la terapia, el tema central del cruce del día anterior: “Es la terapia que vos decís que no me hace efecto”. Casán respondió sin rodeos: “Ahí demostrás tu histrionismo, sos muy buena actriz”.
PUBLICIDAD
El cruce derivó después en los mensajes que cada una recibió tras el episodio del día anterior. “A mí se me explotó el teléfono diciendo ‘¡Rajá a esa maleducada!’”, reveló Casán. Callejón le respondió en el mismo tono: “Y a mí me dicen: ‘¡Rajá de ahí que Moria te maltrata!’”. La conductora no esquivó la comparación: “Yo no sé cómo aguantaste tanto, si te parece que yo te maltrato”. Y pasó a enumerar lo que, a su criterio, le había dado al programa durante el año: “Se te ha tenido una paciencia de Job, de la Biblia. Se durmió de la paciencia que hemos tenido en respetarte tu caso con (Ricardo) Diotto. Se te ha respetado como nadie y se te ha dado un lugar como nadie”.
Callejón respondió que el problema, precisamente, era no ser obsecuente. La One tomó esa palabra y la reencauzó hacia el cruce con Latorre: “La obsecuencia que mostraste ayer, cuando fuiste a dar un beso a Ángel, no lo pude creer”. La panelista se defendió —no tenía ningún conflicto personal con él y simplemente había pasado cerca—, pero la conductora no cedió: “Usaste este programa, que se te permitió, por supuesto”. Callejón zanjó la discusión con un dato que ya se sabía: el año siguiente ya no estaría en el ciclo. “Ya te librás de mí, ya está, todo súper”, dijo. Casán la frenó: “No estamos hablando de liberarte ni del año que viene. No seas resentida, Fernanda Callejón. Tené humor para las cosas”.
PUBLICIDAD
El cierre llegó con la conductora cuestionando la actitud de su panelista frente a Latorre: “No pude creer cómo la trataste. ‘¡Hola, Yanina!’. Cuando le has dicho de todo acá y ayer cómo bajaste... O sea, o mentiste todo el tiempo acá o mentiste todo el tiempo allá”. Dicho eso, Casán dio por terminado el tema con un lacónico “sigamos, ¿de qué estábamos hablando, mi amor?”.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD