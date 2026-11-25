Guardar

El presidente tendrá agenda fuera del país durante el fin de semana (Foto: Maximiliano Luna)

Javer Milei suspendió su participación en un acto de neto corte económico en el que había confirmado presencia desde hace un mes y que se realiza hoy en Corrientes. Se trata del cierre del 13° Congreso de la Economía Regional que se realiza en la capital provincial, con el título “Los desafíos de la transformación económica”. Para reemplazarlo irá el ministro de Economía, Luis Caputo.

La decisión del Presidente coincide con un día álgido en los mercados, con el dólar y el riesgo país en alza a niveles históricos, al día siguiente de que el país entrara en recesión técnica. El Gobierno, en su narrativa oficial, relativizó el cimbronazo y asegura que, en rigor, el país creció el 1 por ciento, por lo que no podría hablarse de una recesión. Así lo destacaron oficialmente el vocero presidencial, Adrián Ravier; y los tuiteros de Santiago Caputo y asesores del ministro de Economía, en X, ayer, a poco de que se conociera la nueva cifra del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE).

PUBLICIDAD

La presencia de Milei en el mítin estaba confirmada desde fines de octubre, tanto desde la Presidencia como desde los propios organizadores de la Fundación Club de la Libertad. “Es que al final viaja a Paraguay”, dijeron en Gobierno. Y aseguraron que la decisión se tomó la semana pasada.

Consultados sobre el cambio de planes aseguraron que “fue la agenda que pudieron congeniar” con Pedro Alliana, el flamante presidente de Paraguay, que lo recibirá mañana (Milei viaja hoy a las 21 y regresa el viernes a las 9). El ex vicepresidente asumió hace 20 días, tras la destitución de Santiago Peña en la crisis política desatada a partir de los casos de corrupción de las máximas autoridades paraguayas vinculadas con el banco Ueno.

PUBLICIDAD

El del Club de la Libertad no era un evento más en el calendario de actividades del Presidente. Milei participa de los encuentros de la fundación correntina desde 2014, mucho antes de sentarse en el sillón de Rivadavia e incluso de adquirir notoriedad. La institución, que organiza estos congresos desde hace más de una década, llegó a editarle dos libros en aquellos años. Es presidida por el periodista y consultor correntino Alberto Medina Méndez, de larga relación personal con el jefe de Estado y uno de los promotores de la difusión de las ideas liberales en el interior del país desde antes de la irrupción de La Libertad Avanza en la política. En febrero de 2024, a poco de asumir la Presidencia, Milei viajó especialmente a Corrientes para participar de los festejos por el décimo aniversario de la organización.

En lugar de Milei, confirmaron fuentes oficiales de la Presidencia, irá Luis Caputo, que inicialmente no estaba en la lista de asistentes. En el último programa que difundieron los organizadores, el titular del Palacio de Hacienda figuraa como disertante a las 18.30, inmediatamente antes del discurso de cierre que debía pronunciar Milei a las 19.

PUBLICIDAD

Será la segunda alocución de Caputo en el día. Esta mañana, temprano, la máxima autoridad de Hacienda se encargó de salir a dar explicaciones sobre la continuidad y sostenibilidad del plan económico en el prime time matutino de la TV, en A24. Caputo minimizó el riesgo de que se acelere la inflación y sostuvo que la depreciación del peso respondió a un contexto de volatilidad financiera internacional. “No tememos que la suba del dólar pase a los precios”, aseguró.

El ministro de Economía, Luis Caputo

“Si está habiendo un cambio global, es lógico que tu moneda acompañe”, sostuvo. Para respaldar su argumento, mencionó el comportamiento de otras divisas emergentes y comparó la depreciación del peso argentino con la de monedas de la región. Anoche, en la misma línea, Federico Furiase había salido a relativizar los datos de la caída trimestral de la economía y a desmentir las versiones sobre una eventual renuncia de Caputo, en diálogo con Luis Majul, en LN+. “Que hayamos entrado en recesión es un dato del pasado”, sostuvo el economista, que atribuyó el resultado negativo del tercer trimestre fundamentalmente al retroceso de la actividad en julio y reivindicó la recuperación de los dos meses subsiguientes.

PUBLICIDAD

También argumentó que para hablar de una recesión debería verificarse una contracción pronunciada, generalizada entre los distintos sectores de la economía y sostenida en el tiempo.

En el evento de Corrientes sí estarán el vocero, Adrián Ravier, el secretario de Finanzas, Federico Furiase y el director del BICE, Felipe Núñez, que hablarán a la par de economistas e influencers afines.

Entre los disertantes también figura Juan Carlos de Pablo, uno de los economistas con los que Milei mantiene una estrecha relación de amistad y con quien suele conversar sobre la marcha de la economía. El académico participará por videoconferencia. También expondrá el consultor financiero Federico Domínguez, de frecuente presencia en el streaming libertario Carajo, que disertará sobre la incidencia de la geopolítica en el crecimiento económico. El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, empresarios de distintos sectores productivos del Litoral, legisladores provinciales y, a través de una intervención virtual, de la dirigente opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado. Los organizadores esperaban reunir a más de mil asistentes.

PUBLICIDAD