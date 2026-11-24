Jensen Huang, cofundador y director ejecutivo de Nvidia, centro de una ola de videos manipulados con inteligencia artificial que circulan en redes sociales. (Reuters)

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Cientos de videos falsos creados con inteligencia artificial muestran a Jensen Huang, el cofundador de Nvidia, bailando en una discoteca, cantando o apareciendo en escenas de películas. Circulan en Instagram, X y otras redes desde que se conocieron sus infidelidades, y varios suman millones de visualizaciones, según The Verge.

Uno de los más vistos, con casi 6 millones de reproducciones en Instagram, lo muestra en una fiesta en Ibiza con su chaqueta de cuero negra. Es una versión de un meme existente, en el que un obrero británico baila de la misma forma. En la copia, Huang aparece junto a Alice Huang, la ejecutiva china sospechosa de espionaje con quien tuvo una relación.

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Entre los otros clips virales figuran una escena de la serie The Office y el video musical de “Careless Whisper”, de George Michael. Otro recrea el momento en que la cámara de besos de un concierto de Coldplay captó el año pasado al entonces director ejecutivo de Astronomer con una empleada. El rapero 50 Cent publicó una edición de su video “P.I.M.P.” con la cara de Huang.

El video más viral del meme, ambientado en una discoteca de Ibiza, superó los seis millones de reproducciones en Instagram y reutiliza un meme previo protagonizado por un obrero británico. (Archivo/Reuters)

Newsweek informó que el ingeniero belga Peter Dedene creó la versión de Coldplay con una herramienta de inteligencia artificial de código abierto mientras leía noticias sobre Nvidia desde la cama, y que el clip sumó millones de vistas, según The New York Times, citado por esa revista.

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Herramientas chinas y chips de Nvidia

El creador de los videos de Ibiza, que se identificó ante The Verge como un hombre de 40 años de Melbourne, Australia, y no dio su nombre, dijo que gastó “miles” de dólares en generación de video. Usa modelos como Seedance 2.5, de ByteDance (la empresa china dueña de TikTok), y Wan 3, de Alibaba. Su cuenta acumula cerca de 100 millones de vistas con distintas versiones del meme, y la agencia AFP señaló que muchos clips se generaron en segundos con esa herramienta.

Varios modelos de video funcionan sobre procesadores de Nvidia, algo que un usuario resumió en un comentario citado por The Verge: sin la empresa, estos memes no serían posibles.

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El rapero 50 Cent sumó su propia versión del meme al publicar una edición de su video "P.I.M.P." con el rostro de Huang. (Archivo/Reuters)

Meta, dueña de Instagram, permite estas ediciones siempre que los creadores avisen de que fueron hechas con IA, aunque AFP indicó que muchos clips circulan sin etiqueta. La compañía no respondió a la consulta del medio.

No todo es humor: audios e imágenes falsas con fines políticos

AFP y France 24 documentaron contenido que no era una broma. Cuentas prochinas difundieron un audio atribuido a Lori Huang, esposa del ejecutivo, en el que supuestamente defiende a Alice Huang, y una imagen que vincula a Huang con el Partido Comunista Chino. La organización NewsGuard, que vigila la desinformación, concluyó que el audio era falso, con un 99% de probabilidad de haber sido generado con IA, según France 24. La imagen también es falsa.

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Joshua Tucker, codirector del Centro de Redes Sociales, IA y Política de la Universidad de Nueva York, dijo a AFP que la generación de imágenes y video con IA se usará tanto para engañar como para llamar la atención.

Especialistas en detección de IA advirtieron que, más allá del humor de los memes, persiste el riesgo de fraudes reales con voces clonadas de ejecutivos. (Reuters)

Zohaib Ahmed, director de la firma de detección Resemble AI, afirmó que las parodias de Huang son fáciles de reconocer, pero que el riesgo mayor persiste. Voces clonadas de directivos que piden transferencias y candidatos laborales con la cara cambiada siguen estafando a empresas, advirtió.

Hany Farid, profesor de la Universidad de California en Berkeley, dijo a Newsweek que hoy cualquiera con una descripción escrita puede crear videos sofisticados. A su juicio, estos clips son relativamente inofensivos, pero erosionan la confianza en el contenido visual: cuando aparezca un video real de Huang, será más fácil que él afirme que es falso.

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El lunes 23 de noviembre, el directorio de Nvidia anunció que Huang volvió como presidente, director ejecutivo y miembro del directorio, tras “una serie de conversaciones y reuniones” y “aportes de altos niveles del gobierno de Estados Unidos”. Desde entonces, según The Verge, aparecieron memes que lo muestran victorioso.