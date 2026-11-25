La polémica que se generó durante un maratón en Bariloche

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La llegada de la Otto 12K de Patagonia Bariloche by UTMB 2026 dejó una escena que generó debate en redes sociales y entre los seguidores del trail running. Alex Tineo fue declarado ganador oficial de la prueba, aunque las imágenes muestran que se detuvo para celebrar antes de que Mayco Videla Bustamante completara el trazado.

La competencia se disputó el sábado 21 de noviembre en el Centro Cívico de Bariloche, Argentina. Tineo lideraba los últimos metros y alcanzó el arco de llegada con una diferencia que parecía suficiente para imponerse. Levantó los brazos, tomó la cinta de ganador y frenó su carrera mientras celebraba, aunque sin cruzar definitivamente la línea.

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Detrás suyo avanzaba Videla Bustamante, quien mantuvo el sprint hasta pasar por la zona de cronometraje. El video de la llegada muestra que el segundo corredor continuó su marcha mientras Tineo permanecía detenido junto a la cinta.

La clasificación publicada por la organización mantuvo a Alex Tineo en el primer puesto, con un tiempo de 1:04:41, y ubicó a Mayco Videla Bustamante en la segunda posición, con 1:04:44: es decir que la diferencia oficial fue de tres segundos.

El punto central de la controversia es el sitio exacto en el que se registró el tiempo de cada atleta. En las imágenes, Tineo parece detenerse antes de una franja situada cerca de la cinta e incluso dar unos pasos hacia atrás, mientras Videla Bustamante la atraviesa sin reducir la velocidad.

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La tabla de resultados de la competencia en Bariloche

El sitio Bariloche2000 informó que Tineo frenó a pocos centímetros del tapete electrónico de cronometraje y que su perseguidor llegó tres segundos después, aún en carrera. El medio señaló que el segundo atleta atravesó la alfombra donde se encontraban los sensores mientras el líder continuaba con el festejo.

La explicación de la organización apuntó al funcionamiento del dispositivo de medición. “El plástico rojo no es una línea de llegada, es lo que genera el espectro del sensor del chip. Cuando pasó bajo el arco y tomó la cinta ya el chip lo tomó 3 segundos antes de que pase el segundo corredor”, despejaron cualquier tipo de duda desde la organización de la carrera, según publicó Bariloche2000.

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La organización también sostuvo que “el timing es automático y le dio la victoria a Alex por 3 segundos”. La respuesta confirmó la validez del registro electrónico, aunque no detalló la posición de los sensores ni precisó la distancia entre el arco, la cinta y el punto donde se determinó el orden de llegada. En el sitio oficial de UTMB se pudo comprobar que Tineo terminó en primer lugar por delante de su compañero.

La difusión de las grabaciones aumentó la discusión. La competencia retiró de sus redes sociales una primera versión del video de la llegada. La publicación posterior habría mostrado un encuadre distinto, sin incluir una parte del suelo que permitiría observar la ubicación de ambos corredores en relación con la franja próxima a la cinta.

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“Como ex juez de atletismo el que cruzó la línea primero fue el de blanco si no fue así.. es una estafa”, “¿Por qué eliminaron el otro reel donde se veía que el de blanco cruzó primero?“ y ”La carrera termina cuando se cruza la línea de llegada, a la vista de todos está que gana el de blanco mientras el otro se queda agarrando la cinta, revisen eso, no se puede poner el sensor por delante de la línea de llegada, o sobre esta o detrás, nunca adelante. Cometieron un error, no pasa nada, se arregla como debe ser y listo", fueron algunos de los comentarios que reunió el video en cuestión.

Los corredores se vieron envueltos en una polémica sobre el final

El episodio tuvo un antecedente durante el recorrido. Mientras transitaban el camino, Videla Bustamante se equivocó de sendero a la altura del kilómetro 8.7, en el sector de Piedras Blancas. Tineo, que había tomado una ventaja cercana a los 100 metros, habría esperado a su rival antes de encarar el descenso final hacia la ciudad. En las imágenes se pudo ver que ambos llegaron juntos al tramo decisivo de la prueba y se abrazaron después de cruzar el arco.

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En el video, también aparece un comentario del protagonista: “Soy Mayco, con Alex Tineo vinimos palo a palo todo el camino, me equivoqué en un tramo subiendo al Otto y me espero, fue justo ganador”.

Desde la organización buscaron restar tensión a la discusión. “Ellos se llevan bien. No crearon polémica ni se quejaron. Fue algo que se generó en redes. Encima el segundo trabajó en la carrera en la marcación del circuito”, comentaron en declaraciones recogidas por Bariloche2000.

A su vez, ninguno de los dos corredores presentó un reclamo formal. Y la victoria sigue registrada a nombre de Tineo por tres segundos, aunque en las redes sociales el debate de los fanáticos continúa.

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