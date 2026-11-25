Black Friday es una época del año donde más se hacen transacciones desde dispositivos. (Foto: Europa Press)

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La cercanía del Black Friday concentra ofertas, anuncios y campañas de descuento en comercios electrónicos. No obstante, a la par aumenta la circulación de enlaces fraudulentos, sitios que imitan a tiendas conocidas y estafas que buscan obtener datos bancarios o credenciales de acceso.

Los expertos en ciberseguridad advierten que la urgencia suele ser el principal recurso de los estafadores. Descuentos fuera de lo habitual, relojes que anuncian el fin de una promoción o mensajes sobre supuestos problemas con una entrega pueden impulsar decisiones apresuradas.

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Por esta razón, antes de pagar, se debe comparar precios, revisar las condiciones de venta y acceder a los comercios desde sus direcciones oficiales.

Cómo saber si un comercio en línea es falsa

Una tienda fraudulenta puede reproducir el diseño, los logotipos y las imágenes de un comercio legítimo. La diferencia suele aparecer en detalles de la dirección web: una letra cambiada, un dominio inusual o una extensión distinta de la oficial.

Un sitio web siempre debe tener un respaldo legal de operación y hasta un punto físico. (Imagen ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) sugiere escribir la dirección del comercio en el navegador en lugar de ingresar a través de enlaces recibidos por correo, mensajes de texto o redes sociales.

Asimismo, es necesario revisar si el sitio web publica la razón social, una dirección física, formas de contacto y políticas claras de envío, devolución y reembolso. Los textos con errores frecuentes, fotos de baja calidad y reseñas excesivamente positivas o muy breves pueden ser señales de alerta.

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Una consulta con términos como “nombre de la tienda + estafa” o “marca + fraude” puede aportar antecedentes antes de concretar la compra.

Qué señales revelan una oferta fraudulenta

El precio es uno de los primeros elementos que deben revisarse. Una rebaja muy superior a la que ofrecen otros comercios no garantiza una oportunidad: puede ser el mecanismo para atraer a potenciales víctimas.

Se debe comparar los precios de un producto en diferentes páginas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

INCIBE aconseja comparar el valor del producto en distintas plataformas y revisar su evolución antes de la campaña de descuentos, para determinar si la rebaja es real o si el precio fue modificado poco antes de la promoción.

Los avisos de escasez requieren cautela. Frases como “quedan pocas unidades”, “última oportunidad” o “la oferta termina en minutos” pueden formar parte de estrategias comerciales legítimas, pero se usan para impedir que el comprador analice los detalles.

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Elaborar una lista previa de necesidades y definir un presupuesto permite separar las compras previstas de las decisiones tomadas por impulso.

Cómo evitar el phishing relacionado a pedidos y entregas

El phishing consiste en mensajes que simulan proceder de una empresa, un banco o una plataforma de comercio en línea para dirigir a la víctima hacia una página falsa.

El phishing sigue siendo una forma de estafa muy común en épocas de descuentos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Kaspersky señala que una modalidad frecuente comunica un supuesto error en una compra, un cobro equivocado o un problema con la entrega de un paquete. El mensaje solicita abrir un enlace para confirmar datos, cancelar un pedido o pagar un importe adicional.

Si no existe una compra reciente o si la notificación genera dudas, la pauta de expertos es no responder, no pulsar vínculos y verificar la operación al ingresar directamente en la cuenta oficial del comercio o de la empresa de envíos.

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Por qué se debe prestar atención a las ofertas de videojuegos

Los descuentos falsos afectan a quienes buscan videojuegos, consolas y suscripciones. Según Kaspersky, entre enero y octubre de 2025 se registraron más de 20 millones de intentos de ataque relacionados con archivos que se hacían pasar por plataformas de juego.

El informe contabilizó 2.054.336 intentos de phishing vinculados con Steam, PlayStation y Xbox, con sorteos y ofertas de tiempo limitado como señuelo para obtener contraseñas y datos de pago.

Se debe verificar los métodos de pago y las políticas de devoluciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué precauciones deben tomarse antes de pagar en línea

Antes de finalizar una compra, hay que revisar que la conexión corresponda al dominio oficial y que la plataforma ofrezca métodos de pago conocidos, comprobantes y canales de atención al cliente.

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Un dominio creado hace pocas semanas puede exigir una revisión adicional. Los servicios de consulta de registros web permiten saber la fecha de creación de una dirección y aportan otro dato para valorar su fiabilidad.

El presupuesto debe formar parte de la decisión. RapiCredit sugiere fijar el dinero disponible después de los gastos habituales, comparar precios y evaluar las condiciones de financiación antes de asumir cuotas.

Si una compra ya se realizó en un sitio falso, la prioridad es contactar de inmediato al banco o emisor de la tarjeta, solicitar el bloqueo de los medios de pago comprometidos y presentar una denuncia ante las autoridades competentes.

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