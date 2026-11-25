La FDA mantiene vigente el retiro del producto para adelgazar Lipofit Extreme Fat Burner 2.0 en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) mantiene vigente el retiro de un suplemento comercializado para bajar de peso después de detectar ingredientes farmacológicos que no figuraban en su etiqueta. La advertencia pone el foco en los riesgos de consumir productos para adelgazar cuya composición no ha sido informada correctamente a los compradores.

La medida fue anunciada por la empresa responsable el 27 de agosto de 2026 y publicada por la agencia federal cuatro días después. El caso también había motivado una alerta previa de la FDA, que advirtió sobre la comercialización del producto y la presencia de componentes potencialmente peligrosos.

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Lipofit Extreme Fat Burner 2.0: datos para identificar el lote retirado

El retiro corresponde a Lipofit Extreme Fat Burner 2.0, lote 25M12F, con fecha de vencimiento en septiembre de 2027. El envase contiene tabletas AM, destinadas al consumo diurno, y PM, para la noche.

La empresa Ana Salazar Modela Tu Cuerpo Inc., con sede en Davie, Florida, anunció la medida. La FDA publicó el comunicado el 31 de agosto y precisó que el retiro alcanzó el nivel de consumidor.

El suplemento fue distribuido directamente a compradores en Estados Unidos mediante ventas por internet. La compañía indicó que suspendió su venta y promoción, y que aisló las unidades que permanecían bajo su control.

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La FDA ya había advertido el 4 de junio de 2026 sobre el producto, después de confirmar mediante análisis de laboratorio que contenía ingredientes no declarados. La notificación fue incorporada a su base de productos para adelgazar potencialmente peligrosos.

El retiro corresponde al lote 25M12F con fecha de vencimiento fijada en septiembre de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fluoxetina y DNP, los ingredientes no declarados en la etiqueta

Los análisis identificaron fluoxetina en las tabletas AM y 2,4-dinitrofenol (DNP) en las PM. Ninguna de las dos sustancias estaba declarada en la etiqueta.

La fluoxetina es un principio activo utilizado en medicamentos de receta para tratar afecciones como depresión, bulimia nerviosa y trastorno obsesivo-compulsivo. Su consumo requiere supervisión médica, ya que puede causar efectos adversos y presentar interacciones con otros tratamientos.

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El DNP es una sustancia tóxica utilizada en aplicaciones industriales, entre ellas como pesticida, colorante, preservante para madera y herbicida. La FDA no lo ha aprobado para ningún uso y advierte que se comercializa ilegalmente para promover la pérdida de peso.

La presencia de estos componentes es relevante porque los consumidores no podían conocer su composición a partir de la información del envase. Tampoco tenían elementos para evaluar las dosis ingeridas o las posibles interacciones con otros medicamentos.

Lipofit, clasificado como medicamento nuevo no aprobado

La FDA aclaró que Lipofit Extreme Fat Burner 2.0 no puede comercializarse legalmente como suplemento dietario porque contiene dos ingredientes farmacológicos que no están declarados en su etiqueta. Por esta razón, la agencia lo identificó como un medicamento nuevo no aprobado, cuya seguridad y eficacia no han sido establecidas.

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La diferencia entre ambas categorías es importante. De acuerdo con la legislación federal, la FDA no tiene autoridad para aprobar previamente todos los suplementos dietarios en función de su seguridad y eficacia antes de que lleguen al mercado. Las empresas son responsables de garantizar que sus productos cumplan los requisitos legales y de seguridad correspondientes.

Los medicamentos nuevos, en cambio, deben cumplir los requisitos de aprobación aplicables antes de comercializarse. La agencia evalúa la información científica presentada para determinar si existen pruebas suficientes sobre su seguridad y eficacia para los usos propuestos.

En el caso de Lipofit, la presencia de fluoxetina y DNP sin declarar impide que el producto se comercialice legalmente como un suplemento dietario. La clasificación como medicamento nuevo no aprobado refleja el incumplimiento de los requisitos regulatorios correspondientes y la falta de pruebas que respalden su seguridad y eficacia.

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Las autoridades sanitarias recomiendan suspender el consumo de las tabletas y reportar síntomas adversos en la plataforma MedWatch. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos del DNP y la fluoxetina para quienes consumieron el producto

La exposición al DNP puede provocar náuseas, vómitos, sudoración, mareos y dolores de cabeza. En casos graves, puede elevar peligrosamente la temperatura corporal, acelerar el ritmo cardíaco y la respiración, y causar paro cardíaco o muerte.

La FDA también advierte sobre daños asociados a exposiciones prolongadas, que pueden afectar los ojos, la piel, la médula ósea, el sistema nervioso y el corazón.

Por su parte, la fluoxetina puede provocar pensamientos suicidas, sangrado anormal y convulsiones. Su consumo también requiere precaución cuando se combina con otros tratamientos, debido a las posibles interacciones farmacológicas.

La información de prescripción de la fluoxetina publicada en la base oficial de la FDA advierte que su combinación con otros medicamentos que actúan sobre la serotonina puede provocar síndrome serotoninérgico, una reacción potencialmente mortal.

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Entre los fármacos que pueden aumentar ese riesgo figuran otros antidepresivos, determinados analgésicos, algunos tratamientos para la migraña y el litio. La ficha también advierte que el uso conjunto con anticoagulantes como la warfarina, antiinflamatorios no esteroideos o aspirina puede incrementar el riesgo de sangrado.

Esta situación importa a quienes consumieron Lipofit mientras seguían otros tratamientos, ya que podrían haber ingerido fluoxetina sin saberlo y sin considerar las posibles interacciones.

La compañía informó que no había recibido informes conocidos de efectos adversos relacionados con el retiro al momento de emitir el comunicado. Sin embargo, la ausencia de notificaciones no significa que el producto sea seguro ni descarta los peligros identificados mediante los análisis de laboratorio.

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Pasos a seguir si compraste Lipofit Extreme Fat Burner 2.0

La FDA recomienda suspender inmediatamente el consumo de las tabletas afectadas. Quienes tengan el producto deben mantenerlo separado y fuera del alcance de otras personas, y no venderlo, regalarlo ni transferirlo.

La agencia también pide no enviarlo por correo ni desecharlo hasta recibir instrucciones sobre su devolución o disposición final.

Para consultar cómo proceder con las unidades retiradas, los consumidores pueden contactar a Ana Salazar Modela Tu Cuerpo Inc. a través del teléfono 954-305-1004 o del correo electrónico yandrydy@gmail.com.

Quienes hayan consumido el suplemento y presenten síntomas o problemas que puedan estar relacionados deben comunicarse con un médico u otro profesional de la salud. La FDA también permite notificar sospechas de reacciones adversas a través de MedWatch, su programa de vigilancia de seguridad para medicamentos y otros productos regulados.

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