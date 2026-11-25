Desde un departamento frente al río, la actriz disfrutó de una jornada a pleno sol en Uruguay

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Un comentario entre cientos se destacó en las redes de Griselda Siciliani durante su paso por Montevideo. Un repartidor llamado Pato Aquino relató que llevó un pedido hasta el departamento donde se hospeda la actriz, agradeció su trato y dejó un mensaje que sumó rápidamente reacciones de otros usuarios.

Todo comenzó cuando Siciliani publicó un carrete de fotos de sus días en la capital uruguaya, donde combinó el trabajo con momentos de descanso frente al Río de la Plata. En las imágenes apareció en el balcón de su alojamiento, al sol y con una vista abierta hacia el agua, mientras disfruta de los días de primavera y combina con las grabaciones de la serie Menem 2 y su actuación teatral en Boite.

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Entre los mensajes de sus seguidores, el delivery compartió una anécdota de un encuentro breve que, según contó, ocurrió durante una entrega a domicilio. “Gracias doña Griselda por ser una tipa normal. Le llevé un delivery a su depto y usted me esperó en la puerta en chanclas abrigada con frío, me saludó y me dio propina. Por más personas como usted”, escribió el usuario.

El mensaje puso el foco en un gesto cotidiano y en la cercanía que percibió el trabajador durante la entrega. También generó una cadena de likes y respuestas de otros seguidores, que celebraron el reconocimiento hacia la actriz. Sin necesidad de una respuesta pública de Siciliani, el comentario quedó entre los más destacados de la publicación.

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La actriz, instalada por un tiempo en Uruguay, recibió el agradecimiento de una persona que le dejó un delivery en su edificio y tuvo una reacción inesperada

La actriz viajó varias veces a Uruguay durante octubre y noviembre por dos motivos centrales de su agenda. Por un lado, participó del rodaje de la segunda temporada de Menem, la producción de Prime Video en la que interpreta a Zulema Yoma. Por otro, presentó Boîte, el espectáculo que comparte con Carlos Casella y que llegó a la Sala César Campodónico del Teatro El Galpón el miércoles 4 de noviembre.

La función tuvo una doble fecha a las 20 y a las 22. La propuesta, dirigida por Ana Frenkel, reunió música en vivo, actuación, humor y referencias a la estética de los clubes nocturnos de la década de 1970. El espectáculo, destinado a mayores de 18 años, duró 80 minutos y agotó sus localidades. Siciliani explicó que debió acomodar su calendario de filmación para poder ensayar y presentarse junto a Casella en la ciudad.

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En una entrevista con Teleshow, la intérprete definió a Boîte como una celebración de su historia artística con Casella, su antiguo profesor de danza. Ambos trabajan juntos desde hace más de dos décadas y ya compartieron otros proyectos sobre el escenario. “Es una fiesta”, expresó Siciliani al referirse a la dinámica que construyeron para esta obra.

El video presenta la cobertura del espectáculo "Boite", protagonizado por Griselda Siciliani y Carlos Casella

Mientras tanto, el trabajo en Menem 2 la llevó a instalarse por un tiempo en Montevideo. La serie, dirigida por Ariel Winograd, retoma la historia vinculada al expresidente argentino Carlos Saúl Menem y cuenta nuevamente con Siciliani en el papel de la ex primera dama. La actriz señaló que era la primera vez que filmaba en Uruguay y comentó el afecto que recibió en las calles de la ciudad.

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La estadía coincidió con una etapa de intensa actividad profesional y con un período personal de cambios tras su separación de Luciano Castro. Lejos de referirse a ese aspecto en la publicación, Siciliani mostró postales simples de su rutina uruguaya. Allí, entre paisajes, sol y trabajo, el comentario de Pato Aquino terminó por aportar una historia inesperada: la de un repartidor que quiso agradecer una amabilidad recibida en la puerta de un departamento.