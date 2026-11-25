El Vintage Vice City Pack amplía la personalización de GTA 6

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El Vintage Vice City Pack de GTA 6 ya puede comprarse por separado para quienes no lo obtuvieron como incentivo de reserva. El contenido adicional recupera elementos inspirados en la estética de Vice City y añade un vehículo clásico, un garaje, prendas, peinados y un diseño de arma para los protagonistas Lucía y Jason.

La disponibilidad permite acceder después del lanzamiento a extras que inicialmente estaban vinculados a la compra anticipada de Grand Theft Auto VI. El contenido no modifica la historia principal, pero amplía las opciones de personalización y ofrece un guiño directo a Grand Theft Auto: Vice City, la entrega de 2002 ambientada en una versión ficticia de Miami durante los años ochenta.

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GTA 6 ofrece por separado los extras vinculados a la reserva

El precio del Vintage Vice City Pack en dólares, euros y América Latina

El complemento tiene un precio de USD 4,99 en la tienda digital de PlayStation de Estados Unidos. En territorios que utilizan el euro, su valor es de 4,99 euros.

Los precios pueden variar según la tienda, los impuestos locales y la plataforma. En las tiendas digitales de Xbox, el contenido aparece con estos valores de referencia:

Colombia: COP$15.999

México: MXN$89

Argentina: USD 4,99 en la PlayStation Store argentina

Estados Unidos: USD 4,99

Europa: 4,99 euros

En Argentina, el gasto final puede ser superior por los impuestos que se apliquen a consumos digitales en moneda extranjera. Por ese motivo, el valor de USD 4,99 funciona como precio base y el monto en pesos argentinos dependerá de la cotización utilizada por el medio de pago y de los recargos vigentes.

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El pack requiere tener una copia de Grand Theft Auto VI. No funciona como un juego independiente y tampoco concede acceso a la campaña si el usuario no compró previamente el título base.

Los vehículos, colores, prendas y accesorios recuperan referencias del título protagonizado por Tommy Vercetti, aunque permanecen como elementos opcionales sin modificar el argumento principal (Foto: GTA)

Cómo comprar el contenido adicional de GTA 6

El proceso para obtener el Vintage Vice City Pack se realiza desde las tiendas digitales de PlayStation o Xbox. Antes de confirmar el pago, conviene comprobar que la cuenta corresponda a la misma región en la que se adquirió el juego.

Los pasos son los siguientes:

Ingresar en la PlayStation Store desde una consola PS5, la aplicación móvil o la web oficial. Buscar “Grand Theft Auto VI: Vintage Vice City Pack”. Verificar el precio, la plataforma y la cuenta utilizada. Seleccionar la opción de compra. Descargar el complemento o comprobar que se instale junto al juego. Iniciar GTA 6 y avanzar en la campaña para habilitar los artículos.

En Xbox, el procedimiento es parecido. El usuario debe abrir Microsoft Store desde Xbox Series X|S o desde la web, buscar el nombre completo del paquete y confirmar la compra. El contenido quedará asociado a la cuenta de Microsoft vinculada con la consola.

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El contenido adicional conecta GTA 6 con la entrega original (Rockstar Games)

Qué incluye el paquete Vintage Vice City

El contenido adicional incorpora un Vapid Stanier de 1955, un sedán de estilo clásico que puede guardarse en el garaje Shore Court, cerca de Ocean Beach. El espacio también incluye un depósito de armas y una zona para almacenar mercancía robada antes de venderla dentro del juego.

El pack añade ropa y peinados para los dos protagonistas. Jason recibe un traje de lino en tonos pastel y un corte de cabello asociado a la moda de los años ochenta. Lucía obtiene un minivestido rojo de lentejuelas y un peinado de rizos inspirado en esa década.

También incorpora un patrón tropical para armas, basado en la camisa de palmeras que se asocia con Tommy Vercetti, protagonista de GTA: Vice City. Los objetos no estarán disponibles desde el primer minuto, ya que se desbloquearán según el avance del jugador en la historia de Lucía y Jason.

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El paquete recupera referencias de la Vice City original

La llegada del Vintage Vice City Pack enlaza el nuevo juego con el universo que Rockstar presentó en 2002. En aquella entrega, Tommy Vercetti salía de prisión y llegaba a una ciudad dominada por el crimen, los negocios ilegales, la música pop y la arquitectura art déco.

GTA 6 traslada esa identidad a la Vice City contemporánea de Leonida. El paquete utiliza vehículos, ropa, colores y accesorios para recuperar parte de ese imaginario sin cambiar la trama central. Para quienes compraron el juego después de la reserva, representa una forma de añadir esos elementos a su partida mediante un pago adicional.

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