Felicitas Alvite en la audiencia judicial de este miércoles (Aglaplata)

Guardar

El juicio contra Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto”, por la muerte del motociclista Walter Armand llegó este miércoles a su fin. Después de los alegatos de las defensas, la joven y la otra imputada de la causa pronunciaron sus últimas palabras ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de La Plata, que dará a conocer el veredicto el 21 de diciembre a las 13.

Al tomar la palabra, la acusada de atropellar a Armand con su Volkswagen Gol Trend durante la madrugada del 12 de abril de 2024, volvió a dirigirse a la familia de la víctima.

PUBLICIDAD

“Soy consciente de que acá solo hay una víctima y le pido mil disculpas a la familia de Walter. Realmente me hubiese gustado estar más cerca de ellos, pero uno no sabe cómo actuar frente al dolor. Les pido perdón desde el corazón”, afirmó, según publicaron 0221 y El Día.

Ante los jueces Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Analía Carrillo, Alvite también habló de las consecuencias que tuvo el caso para su entorno. Dijo que la repercusión pública afectó a sus familiares. “Fue muy fuerte el acoso mediático. Mamá tuvo que cerrar el local y mis hermanas dejaron la facultad. Me decían que me iban a encontrar, que me escondiera bien. Fue un sufrimiento enorme”, dijo.

PUBLICIDAD

En esa línea, remarcó: “Soy Felicitas, no ‘La Toretto’. Eso es un personaje que se inventó de mí“.

Alvite camina junto a un grupo de acompañantes en las inmediaciones de los tribunales

Previamente, la defensa de Alvite había pedido que el hecho sea encuadrado como un homicidio culposo, una figura que castiga una muerte causada por imprudencia o negligencia, sin intención de matar ni aceptación de ese posible resultado. A partir de ello, reclamó la pena mínima para ese delito, es decir, tres años de prisión.

Si bien afirmaron que el choque fue consecuencia de una maniobra imprudente al volante, los abogados Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo rechazaron la acusación de homicidio simple con dolo eventual, que sostienen la fiscalía y la querella.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que ayer el fiscal Martín Chiorazzi pidió una condena de 10 años de prisión y 20 de inhabilitación para conducir. Por su parte, los representantes de la familia de Armand solicitaron 11 años de cárcel.

El recorrido de "La Toretto" el día del choque fatal en La Plata

Este miércoles, además, los defensores cuestionaron el tratamiento público que tuvo el caso y señalaron que se construyó una imagen falsa de la acusada.

También rechazaron que la influencer hubiera recorrido tres kilómetros en poco más de dos minutos, como planteó la acusación, e insistieron en que Alvite seguía el Peugeot 208 de Valentina Velázquez porque su amiga conocía mejor las calles de la ciudad. La versión busca así desvincular ese recorrido de una carrera clandestina entre ambos vehículos.

PUBLICIDAD

Familiares de Walter Armand y su pedido de justicia

Velázquez también llegó a juicio acusada de participar en una prueba ilegal de velocidad. Para ella, la fiscalía pidió tres años de prisión de ejecución condicional, seis de inhabilitación para manejar y la realización de un curso de educación vial.

Su defensora oficial, Raquel Ponzinibio, pidió la absolución. Sostuvo que durante el debate no se acreditó la existencia de una picada ni de una maniobra de destreza que pueda vincular a su asistida con el impacto fatal.

“No corrimos picada, eso es todo. Muchísimas gracias”, les dijo hoy Velázquez a los jueces.