Ocurrió durante la emisión del programa Todo Pasa en la emisora Urbana Play 104.3. Matías Martin, conductor del ciclo, se sorprendió al aire

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Clemente Cancela contó que será papá junto a Paloma Bokser durante una emisión de Todo Pasa, el ciclo de Urbana Play. El anuncio, que el conductor realizó asegurando que iba a contar la historia de su perra Tita, adoptada por la pareja hace siete años, tomó por sorpresa a sus compañeros de mesa, entre ellos Matías Martin.

Cancela había adelantado que eran “días movilizantes” y pidió que mostraran una última foto. En la imagen se veía a Bokser sentada en el patio de su casa con Tita apoyada sobre su panza. Antes de revelar la noticia, el conductor intentó contener la emoción y tomó un vaso de agua.

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“Esa foto me gusta mucho porque ese es el lugar preferido de Tita para ponerse hace tres meses”, explicó Cancela. La frase desconcertó inicialmente a Martin, aunque segundos después entendió la referencia y reaccionó con sorpresa.

La reacción de los compañeros de Clemente fue inmediata: entre caras de sorpresa y abrazos, celebraron su paternidad

Mientras el estudio procesaba la indirecta, Martin puso en palabras aquello que la imagen mostraba: “Tita se pone en la panza de Paloma”. Entonces, Cancela confirmó la noticia: “Eh, sí, Paloma está embarazada”.

La respuesta de los integrantes del programa fue inmediata. “No te lo puedo creer”, repitió Martin, que se llevó las manos a la cabeza frente a las cámaras. Emilse Pizarro aplaudió y el equipo se acercó a felicitar a Cancela con un abrazo grupal.

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La foto con la que Clemente Cancela anunció el embarazo de su pareja, Paloma Bokser

El conductor de Todo Pasa le contó luego a su compañero que no había dado pistas sobre el embarazo. “Te vi sorpresivamente emocionado con el tema y me desconcertó. Por supuesto que no esperaba este final para nada”, le dijo Martin. “Siempre estaba en el mazo (el embarazo), era una posibilidad, pero si algo no me esperaba era esto”, añadió.

Cancela contó que el nacimiento está previsto para el 4 de junio de 2027

Tras el anuncio, Cancela dio algunos detalles sobre el proceso que atravesó con Bokser. Según relató, ambos venían conversando la posibilidad de tener un hijo desde hacía tiempo, aunque el proyecto tomó impulso después de que se mudaran a una casa nueva.

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Una de las imágenes que compartió al aire Cancela tras contar que será padre

“Hace unos meses, cuando nos mudamos a la casa nueva y demás, apareció el proyecto. Lo veníamos hablando hace bastante tiempo. Faltaba una voz de largada”, sostuvo.

También contó que ese mismo día habían asistido a un estudio y que pudieron ver al bebé moverse. “Hoy fue el último, tengo los papeles acá porque fui con mi mochila y hoy lo vimos moverse”, dijo. De acuerdo con la estimación que compartió al aire, el nacimiento está previsto para el 4 de junio de 2027.

La pareja tomó la decisión antes de un viaje de Cancela al Mundial

Ante las preguntas de Martin, Cancela explicó que decidió dejar de cuidarse junto a Bokser el día previo a un viaje suyo al Mundial. “Fue justo antes de viajar al Mundial, el día antes de viajar al Mundial. Y no tardamos tanto tiempo”, señaló.

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El conductor, de 49 años, añadió que se había realizado estudios antes de buscar el embarazo. “Me hice estudios yo porque tengo ahora 49 y queríamos ver si los nadadores estaban bien”, comentó con humor, en referencia al análisis de fertilidad que debió realizarse.

El anuncio cerró con las felicitaciones de sus compañeros, mientras Cancela recibía abrazos en el estudio después de compartir por primera vez la noticia de que espera a su primer hijo junto a Paloma Bokser.