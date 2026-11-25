Nico Paz se refirió a su foto viral con la camiseta de Boca

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La imagen de Nico Paz con la camiseta de Boca Juniors circuló en las redes sociales en la previa a la victoria de Como ante AEK Atenas por la Champions League. Consultado por TNT Sports México al término del encuentro, el mediocampista argentino explicó el origen de la foto y reveló el vínculo familiar que lo une con el club de la Ribera: “La mayor parte de mi familia es de Boca”.

La secuencia se produjo en el estadio Giuseppe Sinigaglia, luego del triunfo 1-0 del equipo italiano por la quinta fecha de la fase de liga. Durante la entrevista, el cronista le mostró al futbolista una serie de fotografías de su infancia y de la carrera de su padre, Pablo Paz. Entre ellas apareció la postal que generó comentarios entre los simpatizantes xeneizes.

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“Eso es de cuando era chiquito. Sí, mi familia, la mayor parte de mi familia, es de Boca y, bueno, de chiquito me compraban mucho las camisetas”, respondió el jugador de 22 años. La declaración reactivó las reacciones de los hinchas en las plataformas digitales, donde la foto se había transformado en una referencia recurrente a partir de su crecimiento en el fútbol europeo y sus apariciones con la selección argentina.

La foto viral de Nico Paz con la camiseta de Boca Juniors

El recuerdo de la camiseta de Boca apareció después de un partido exigente para el conjunto dirigido por Cesc Fàbregas. Como se impuso por 1-0 ante AEK Atenas con un gol de Luis Milla a los 57 minutos y alcanzó 12 puntos tras cinco fechas de la Champions League. El joven surgido del Real Madrid describió un desarrollo cerrado, condicionado por la resistencia del conjunto griego. “Ellos han planteado un buen partido con pelota. Tenían jugadores de calidad, era difícil sacarles la pelota y después con pelota se encerraban bien”, señaló. El argentino consideró que el equipo encontró la forma de destrabar el encuentro a través de la circulación. “Creo que lo hicimos bien, tuvimos tranquilidad, la movimos de lado a lado y le hicimos daño cuando le teníamos que hacer daño. Por suerte nos pudimos llevar los tres puntos”, expresó. El volante ofensivo fue titular y tuvo participación en varias de las jugadas de peligro de Como. En el segundo tiempo, estrelló un remate en el poste y también generó ocasiones para sus compañeros.

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Con este resultado, Como consiguió su tercera victoria consecutiva en el certamen continental. Así, el equipo italiano se ubicó en los puestos altos de la tabla de la fase de liga y atraviesa una campaña que lo ilusiona con avanzar de fase. El cuadro italiano, con 12 unidades, se posiciona como uno de los escoltas del Real Madrid en la fase regular, lo que lo clasifica de manera directa a los octavos de final a falta de tres compromisos.

Pese a la viralización de esta fotografía de cuando era niño, en una entrevista a el diario El Día de Tenerife en agosto del 2025, el joven mediocampista dejó en evidencia su amor por el cuadro blanquiazul. “Es que siempre he sido muy hincha, iba a ver todos sus partidos. Y aún hoy no me pierdo ni uno. El Tenerife ha marcado mi vida y es el club de mis amores. Desde pequeño siempre he sido muy aficionado; veía el Heliodoro como un sitio especial, el escenario donde jugó mi padre. Y eso no ha cambiado. Sigo todos los partidos y estoy pendiente de ustedes”, manifestó en su momento.

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El partido de Nico Paz en el nuevo triunfo del Como.

Paz también fue consultado por el momento que atraviesa entre el club y la selección argentina. El jugador llega de una reciente convocatoria con el combinado nacional, donde convirtió dos goles. “Muy feliz, obviamente, como te puedes imaginar. Feliz por cómo está yendo la temporada, tanto con el club como con la selección”, afirmó. De todos modos, dejó en claro que intenta sostener una rutina de crecimiento: “Quiero seguir mejorando día a día para poder ir siendo mejor”.

El mediocampista remarcó que su objetivo pasa por disfrutar de los dos escenarios que hoy integran su carrera. “Estoy muy motivado y con muchas ganas de seguir disfrutando en este equipo, en la selección también y seguir disfrutando del fútbol, que es lo más bonito”, agregó. La exposición de Paz aumentó por su desempeño en Italia, sus actuaciones internacionales y las expectativas que genera en la Argentina. Fàbregas, su entrenador, había pedido que se le permitiera desarrollar su juego sin cargarlo con comparaciones, al referirse al debate que lo vincula con la camiseta número 10 de la selección y con la figura de Lionel Messi.

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Durante la charla, también se le mostró fotografías de Pablo Paz, ex defensor de la selección argentina, entre ellas una imagen junto a Davor Šuker durante el Mundial de Francia 1998. Nico reconoció de inmediato a su padre y recordó aquel torneo, en el que Šuker terminó como máximo goleador. Al hablar de la influencia paterna, sostuvo que Pablo representa “todo” para él. “Para la vida él me ha enseñado muchísimo y creo que he heredado un poco esa garra de él”, dijo.

“Mi padre también tenía calidad, pero empezó jugando de mediapunta y luego acabó siendo central”, comentó con una sonrisa, ante la observación del periodista sobre las cualidades técnicas que exhibe en el campo.

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El jugador también explicó cómo enfrenta los comentarios y las comparaciones que acompañan su ascenso. “Cuando juego, me olvido de las cosas de fuera. Intento disfrutar, desconecto”, afirmó. Según detalló, dentro de la cancha concentra su atención en detectar los espacios y las zonas en las que puede dañar al rival. “No es que no me importa lo que digan los otros, no me afecta. Pero para jugar yo creo que es algo bueno que tengo y que me va a ayudar en mi carrera”, concluyó.