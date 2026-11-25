Nicaragua destinó 415.10 millones de dólares a la importación de camiones de volteo, microbuses y camionetas entre enero y septiembre de 2026. (EFE/Archivo)

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Nicaragua destinó USD 415.10 millones a la importación de camiones de volteo, microbuses y camionetas entre enero y septiembre de 2026. La cifra superó en USD 107.74 millones el gasto registrado para esos vehículos durante el mismo período de 2025.

Según Diario La Prensa, este fue el rubro que más contribuyó al incremento en el valor de las importaciones de medios de transporte, accesorios, partes y repuestos.

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Durante el año llegaron desde Bielorrusia dos lotes con al menos 200 maquinarias y equipos de transporte. Entre ellos había vehículos para construcción, recolectores de basura, 49 camiones de bomberos y otros equipos.

Esas compras se realizaron mediante convenios de financiamiento firmados con empresas estatales bielorrusas. El texto plantea que este tipo de adquisiciones podría estar relacionado con el aumento en las importaciones de vehículos pesados.

La importación de autobuses registró un aumento del 250 por ciento tras alcanzar 43.12 millones de dólares en los primeros nueve meses de 2026. (Chinatopix vía AP, Archivo)

La importación de autobuses aumentó 250%

Nicaragua invirtió USD 43.12 millones en la compra de autobuses del exterior durante los primeros nueve meses de 2026. El monto casi cuadruplicó los USD 12.31 millones destinados al mismo rubro en igual lapso de 2025.

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El gasto en este segmento registró una expansión de 250%, la mayor variación porcentual entre las categorías mencionadas en las estadísticas de comercio exterior.

Nicaragua reanudó las relaciones diplomáticas con China en 2022 y, desde entonces, comenzó a comprar autobuses por decenas para el transporte público. El país completó recientemente la adquisición de 2,500 buses chinos.

Diario La Prensa indicó que no se puede descartar que el Banco Central de Nicaragua haya incorporado esas compras en los reportes de comercio exterior.

Nicaragua completó la adquisición de 2,500 autobuses procedentes de China para el servicio de transporte colectivo. (EFE/Archivo)

Las motocicletas y los equipos de construcción también registraron alzas

La importación de motocicletas alcanzó USD 140.06 millones entre enero y septiembre. La cifra fue USD 25.39 millones superior a la registrada en los mismos meses del año anterior.

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El texto señala que las motos, por su menor valor frente a otros vehículos livianos, se han convertido en uno de los principales medios de transporte del país. También son una herramienta de trabajo para personas que laboran por cuenta propia.

Las compras de grúas, camiones de bomberos y hormigoneras sumaron USD 10.67 millones. Ese monto fue más del doble de los USD 4.19 millones invertidos en esos vehículos durante el mismo período de 2025.

Las hormigoneras están destinadas a actividades de construcción. El aumento de este segmento formó parte del crecimiento general de las importaciones de medios de transporte.

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Algunos rubros se mantuvieron estables y otros disminuyeron

Las importaciones de medios de transporte, repuestos y accesorios aumentaron durante los primeros nueve meses de 2026. (AP foto/Lee Jin-man)

Las importaciones de cuadriciclos y automóviles tipo sedán se mantuvieron en torno a USD 211 millones. Las compras de partes y repuestos para automóviles permanecieron cerca de USD 45 millones.

El gasto en baterías para vehículos se ubicó alrededor de USD 30 millones. Estos rubros no mostraron aumentos comparables con los registrados en autobuses, motocicletas y algunos vehículos pesados.

La importación de partes para motores de émbolo disminuyó en casi USD 5 millones. Las compras de asientos y monturas para motocicletas bajaron USD 1.26 millones.

El valor de las importaciones de chisperos y bujías se redujo en más de USD 250,000.