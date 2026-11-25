El Tesla Cybercab fue diseñado para transportar a dos pasajeros sin necesidad de volante, pedales ni intervención de un conductor. REUTERS/Benoit Tessier

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Elon Musk comenzó a dar los primeros pasos para convertir en realidad uno de sus proyectos más ambiciosos: vender automóviles de Tesla que puedan desplazarse sin necesidad de un conductor.

La empresa abrió las primeras invitaciones para comprar el Cybercab, un vehículo eléctrico autónomo que no tiene volante, acelerador ni pedales de freno y que está diseñado para transportar a dos pasajeros.

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La compañía estadounidense anunció que un grupo seleccionado de clientes ya puede solicitar una unidad para uso particular. La noticia marca un cambio en la estrategia de Tesla, que inicialmente había presentado este modelo como un vehículo destinado principalmente a su servicio de transporte autónomo Robotaxi.

El automóvil tiene un precio de 29.990 dólares, antes de impuestos, y requiere una suscripción mensual de 299 dólares para funcionar. Además, los interesados deben realizar un depósito no reembolsable de 1.000 dólares para formalizar el pedido.

Elon Musk presentó el Cybercab como parte de su apuesta por los vehículos eléctricos capaces de desplazarse de manera completamente autónoma. REUTERS/Mike Segar/File Photo

Según la información publicada por Tesla en su plataforma de pedidos, las primeras entregas están previstas para diciembre de 2026 en Austin, Texas, Estados Unidos. Sin embargo, la compra todavía no está abierta al público general: la empresa está enviando invitaciones a determinados clientes, por lo que no cualquier persona puede ingresar a su página y reservarlo.

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Cuánto cuesta el Cybercab de Tesla y qué pagos exige

Uno de los aspectos que más llama la atención del nuevo vehículo es su precio. Elon Musk había anticipado que el Cybercab tendría un costo inferior a los 30.000 dólares, una cifra que ahora aparece en las primeras condiciones comerciales difundidas por la compañía.

No obstante, el desembolso inicial no es el único gasto que debe considerar el comprador. Tesla exige una suscripción denominada Autonomy Subscription, cuyo precio es de 299 dólares mensuales, para que el automóvil pueda operar.

El interior del Cybercab cuenta con dos asientos y una pantalla central desde la que los pasajeros pueden controlar distintas funciones. REUTERS/Go Nakamura

El primer mes está incluido con la compra, pero posteriormente el propietario debe pagar la tarifa de manera recurrente. La compañía también establece que el mantenimiento regular del vehículo es obligatorio para mantenerlo operativo.

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Los principales costos anunciados son:

Precio del automóvil: 29.990 dólares, sin impuestos.

Depósito de reserva: 1.000 dólares, no reembolsables.

Suscripción mensual: 299 dólares.

Primer mes de autonomía: incluido con la compra.

Entrega estimada: diciembre de 2026.

De esta manera, mantener el Cybercab durante un año implica pagar 3.289 dólares en suscripciones, si se considera que el primer mes está incluido y se abonan los otros 11 meses. Esta cantidad se suma al precio del automóvil y a los impuestos correspondientes.

Cómo solicitar la compra del Cybercab de Elon Musk

El proceso inicial de adquisición no funciona como la compra de otros automóviles de Tesla. La compañía está utilizando un sistema de invitaciones para limitar el acceso a las primeras unidades.

Los interesados deben recibir una invitación de Tesla para acceder al proceso de pedido. Una vez habilitados, pueden ingresar al configurador de la compañía, revisar las condiciones comerciales y confirmar la adquisición mediante el depósito correspondiente.

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Tesla comenzó a ofrecer las primeras unidades del Cybercab mediante un sistema de invitaciones para clientes seleccionados de Estados Unidos. REUTERS/Mike Segar

El contrato establece que los pedidos iniciales son por invitación y están limitados a un vehículo por cliente, salvo que Tesla autorice una excepción.

Además, el comprador debe aceptar las condiciones relacionadas con la suscripción de autonomía, el uso del automóvil y el tratamiento de sus datos personales. La reserva no significa que el vehículo pueda utilizarse inmediatamente en cualquier ciudad: su funcionamiento está condicionado a las zonas donde Tesla tenga habilitado el servicio autónomo.

La empresa tampoco ha anunciado una fecha para abrir las ventas sin invitación ni ha confirmado cuándo terminará esta etapa de acceso limitado.

En qué ciudades puede circular el Cybercab

Otra condición importante para quienes quieran adquirir este automóvil es su disponibilidad geográfica. El Cybercab no puede circular de manera autónoma en cualquier lugar, sino que está limitado a las zonas donde Tesla tiene habilitado su servicio Robotaxi.

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El automóvil autónomo de Tesla tiene un precio anunciado de 29.990 dólares y requiere una suscripción mensual para habilitar su funcionamiento. EFE/EPA/JESSICA LEE

La compañía ya desarrolla operaciones sin conductor en distintas ciudades de Estados Unidos, principalmente en Texas y Florida. Entre las localidades mencionadas en los primeros reportes sobre la comercialización del vehículo figuran Austin, Dallas, Houston, Fort Worth, San Antonio, Miami, Orlando y Tampa.

Esto significa que comprar una unidad no garantiza que pueda utilizarse fuera de esas áreas. Tesla debe ampliar sus zonas de operación y obtener las autorizaciones correspondientes antes de permitir que el automóvil funcione en otros territorios.