Spotify sustituyó la voz de Livi en su DJ con inteligencia artificial por las opciones mexicanas Fabi y Nico. (REUTERS/Brendan McDermid)

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Spotify retiró a Livi, la voz del DJ con inteligencia artificial que acompañaba a los usuarios de habla hispana desde julio de 2024, y la reemplazó por dos voces mexicanas, Fabi y Nico. Algunos oyentes se quejaron en redes sociales al notar el cambio y la reemplazó por dos voces mexicanas, Fabi y Nico. Algunos oyentes se quejaron en redes sociales al notar el cambio en la aplicación.

El 10 de noviembre, Spotify anunció en su sitio oficial una ampliación de las voces de DJ, la función Premium que mezcla canciones recomendadas con comentarios de una voz sintética. Las nuevas opciones comenzaron a desplegarse ese día en los mercados donde la función está disponible.

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La actualización suma siete voces en inglés, con acentos británico, estadounidense, irlandés, australiano e indio, y dos en español: Fabi y Nico, ambas identificadas como de México. La voz en inglés original, conocida como DJ X, sigue disponible, según la compañía.

En el anuncio, Spotify describe a Fabi como una voz ingeniosa, amigable y siempre un paso adelante, y a Nico como auténtico y presente. El comunicado no menciona a Livi ni explica qué ocurrió con ella.

El soporte oficial de Spotify confirmó que la voz de Livi dejó de estar disponible mientras la herramienta continúa en fase beta. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustration/File Photo)

Lo que respondió Spotify a las quejas

Según respondió a usuarios la cuenta de soporte SpotifyCares en redes sociales, Livi ya no está disponible y el DJ utiliza ahora la voz de Fabi. En otra respuesta, la cuenta explicó que la función sigue en fase beta y que la compañía seguirá desarrollándola para sumar nuevas voces en español.

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Spotify no ha aclarado si Livi volverá. Tampoco explicó por qué decidió retirarla ni si la elección de voces en español cambia según el país, ya que el anuncio solo identifica a las dos nuevas como mexicanas.

Quién era Livi y cómo llegó

Spotify presentó el DJ en español el 17 de julio de 2024, en versión beta y para usuarios Premium de España y de países de Latinoamérica como Argentina, Chile, Colombia, México y Perú, entre otros. Antes, la función solo existía en inglés.

La voz de Livi se creó a partir de Olivia Quiroz Roa, entonces editora musical sénior de Spotify con base en Ciudad de México. Según la empresa, fue elegida tras un casting internacional porque los usuarios que la evaluaron la sintieron cercana, como recibir recomendaciones de una amiga.

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Los suscriptores del servicio Premium ahora pueden desactivar los comentarios hablados entre canciones. (SPOTIFY)

Entonces Spotify afirmó que tenía millones de oyentes de habla hispana y que las conversaciones en redes sociales sobre el DJ en español habían crecido más de 215% en los meses previos.

Más control para quien no quiere comentarios

La actualización de noviembre incluye otra novedad: los usuarios pueden desactivar los comentarios entre canciones para que la música suene con menos interrupciones. El DJ solo interviene con mensajes breves al iniciarse o cuando el usuario toca el botón para cambiar el ambiente.

Para elegir voz, el usuario debe abrir Spotify en el teléfono, buscar DJ y tocar el menú de tres puntos, donde también se ajustan los comentarios. Spotify sostiene que el 80% de los usuarios de DJ vuelve a usarlo semana tras semana.

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Las nuevas voces y los controles comenzaron a implementarse el 10 de noviembre para los usuarios Premium de los mercados donde DJ ya está disponible.

La compañía reportó que el 80% de los oyentes que prueban la función del DJ repite su uso semana tras semana. (Archivo/EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO)

Spotify prepara para 2027 un servicio pago de remezclas con IA

Spotify planea lanzar en el primer trimestre de 2027 un servicio pago que permitirá a sus suscriptores crear remezclas de canciones con inteligencia artificial, con un posible estreno en febrero, según el Financial Times.

El complemento costaría entre USD 4 y USD 5 adicionales sobre el plan Premium y permitiría transformar el estilo de una canción o simular que un artista interpreta el tema de otro. Las regalías y reproducciones se acreditarían a los artistas originales.

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La compañía ya cerró acuerdos con Universal Music Group, Merlin y Believe, pero todavía negocia con Sony Music y Warner Music. Según Music Business Worldwide, el codirector ejecutivo Gustav Söderström afirmó que Spotify podría avanzar sin el respaldo de todas las discográficas.