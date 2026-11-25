Take Two, uno de los responsables de GTA 6, investiga a los responsables de las filtraciones de su videojuego. (Rockstar)

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Take-Two Interactive, empresa matriz de Rockstar Games, inició acciones legales para frenar los intentos de distribuir versiones no autorizadas de GTA 6 para computadoras. La compañía presentó una reclamación por infracción de derechos de autor ante GitHub, que provocó la eliminación de más de 3.000 repositorios relacionados con un proyecto que buscaba adaptar el videojuego para que pudiera ejecutarse de forma nativa en PC.

La iniciativa, denominada Leonida, había despertado el interés de miles de usuarios porque pretendía permitir que Grand Theft Auto VI funcionara en computadoras antes de que Rockstar Games publique una versión oficial para esta plataforma. Sin embargo, Take-Two consideró que el proyecto utilizaba material protegido de su propiedad intelectual y facilitaba la distribución de archivos obtenidos de manera no autorizada.

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Según informó el medio especializado IGN, la reclamación también alcanzó a los repositorios derivados del proyecto original. Antes de su eliminación, Leonida había acumulado más de 2.900 copias o forks, creados por otros desarrolladores que buscaban continuar con la adaptación.

Leonida buscaba adaptar la versión de Xbox Series de GTA 6 para que pudiera ejecutarse directamente en computadoras.

Por qué Take-Two pidió eliminar los repositorios de GTA 6

El proyecto Leonida fue desarrollado inicialmente por un usuario identificado como ItsNotRexed. Su objetivo era recompilar el ejecutable de la versión de Xbox de GTA 6 para conseguir que el videojuego pudiera funcionar directamente en una computadora, sin depender de una consola.

Para desarrollar esta adaptación se utilizó como referencia una filtración de archivos del juego correspondiente a Xbox Series, que comenzó a circular públicamente el 20 de noviembre de 2026. Al día siguiente se puso en marcha el repositorio de Leonida en GitHub.

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Take-Two sostuvo que la iniciativa infringía sus derechos de autor porque reproducía elementos protegidos de Grand Theft Auto VI y constituía una obra derivada del videojuego original.

Take-Two Interactive presentó una reclamación ante GitHub para retirar proyectos que utilizaban archivos no autorizados de GTA 6. (Foto: Rockstar)

En su reclamación, la compañía identificó a GTA 6 como una obra audiovisual de su propiedad que incluye imágenes, material artístico, diálogos y otros elementos creativos. También argumentó que el repositorio excedía los términos de las licencias concedidas por Rockstar Games.

La solicitud no se limitó al proyecto original. La empresa pidió retirar también los miles de repositorios derivados que permitían acceder a versiones modificadas o continuar con el desarrollo de la adaptación.

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La explicación de Take-Two sobre los archivos filtrados

Uno de los argumentos utilizados por los responsables de Leonida era que los usuarios debían proporcionar sus propios archivos del videojuego para ejecutar la recompilación. Es decir, el repositorio no ofrecía directamente una copia completa de GTA 6, sino una herramienta que necesitaba los archivos originales de Xbox.

Sin embargo, Take-Two cuestionó esa explicación y sostuvo que se trataba de una forma de intentar presentar el proyecto como una herramienta de uso general.

La compañía señaló que el momento en que apareció Leonida y su relación directa con la filtración demostraban que los desarrolladores conocían el origen de los archivos que necesitarían los usuarios. Según su reclamación, estos datos correspondían a material de GTA 6 que había sido obtenido y distribuido sin autorización.

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Más de 3.000 repositorios vinculados al proyecto fueron eliminados tras la intervención legal de la empresa matriz de Rockstar Games. (Foto: Rockstar)

La empresa considera que exigir a los usuarios que aporten sus propios archivos no elimina la responsabilidad por facilitar el uso de contenido protegido por derechos de autor.

Tras la intervención de Take-Two, el repositorio original y sus proyectos derivados dejaron de estar disponibles en GitHub. La medida representa un nuevo intento de Rockstar Games por controlar la distribución de material relacionado con su próximo lanzamiento.

Cuándo llegará GTA 6 a PC

Por ahora, quienes quieran jugar GTA 6 de manera oficial en una computadora tendrán que esperar a que Rockstar Games anuncie una versión para Windows.

El videojuego se lanzó de manera oficial el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. La compañía no ha confirmado una fecha para PC, aunque existen especulaciones sobre un posible estreno durante el primer trimestre de 2027.

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Rockstar Games todavía no ha anunciado una fecha oficial para el lanzamiento de GTA 6 en PC. REUTERS/Nadja Wohlleben

La ausencia de una versión para computadoras ha impulsado el interés por métodos alternativos para ejecutar el título. Sin embargo, iniciativas como Leonida se enfrentan a las medidas legales de Take-Two cuando utilizan archivos filtrados o material protegido.

Por el momento, Rockstar Games no ha anunciado oficialmente cuándo estará disponible GTA 6 para PC. Mientras tanto, la compañía continúa protegiendo los archivos del videojuego y limitando los proyectos que buscan distribuir o adaptar versiones no autorizadas antes de su lanzamiento en esa plataforma.