Keyla Cáceres afirmó que las campañas de odio en redes sociales reducen la participación pública de las activistas./ (Radio YSUCA)

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La Asamblea Feminista advirtió sobre 426 agresiones digitales contra mujeres periodistas en El Salvador y sostuvo que el acoso en redes sociales también afecta a lideresas comunitarias, defensoras y mujeres que denuncian situaciones de violencia en sus territorios.

Durante una entrevista en Radio YSUCA, Keyla Cáceres afirmó que los ataques en plataformas digitales han reducido la participación pública de mujeres que ejercen el periodismo, el activismo o la organización comunitaria. Según señaló, los datos fueron compartidos por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES). La activista vinculó esa situación con discursos de odio y campañas de estigmatización.

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La integrante de la Asamblea Feminista afirmó que las agresiones digitales afectan a periodistas que publican informaciones críticas y a mujeres con exposición pública, aunque no ocupen cargos de elección popular. También mencionó el caso de Eneida Abarca, una madre que busca a su hijo desaparecido y que, de acuerdo con Rodríguez, ha enfrentado ataques en redes sociales por sus denuncias.

Las representantes de la organización presentaron un recuento elaborado a partir de monitoreos de medios de comunicación, redes sociales y documentos públicos disponibles. Según sus registros, en lo que va de 2026 documentaron 25 presuntos feminicidios, 18 probables homicidios de mujeres, 31 presuntos suicidios, siete muertes maternas y seis muertes neonatales.

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Roxana Rodríguez alertó sobre expresiones sexistas en redes sociales ante los casos de dos estudiantes halladas sin vida. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Roxana Rodríguez afirmó que el acceso a información dificulta establecer la dimensión completa de la violencia contra las mujeres. “Con los pocos datos que recolectamos de redes sociales, medios de comunicación y algunas memorias de labores, podemos obtener datos alarmantes”, planteó Cáceres.

Asimismo, dijo que esa falta de datos permite que se reduzca la visibilidad de las agresiones y limita la discusión sobre políticas de prevención.

Rodríguez indicó que las siete muertes maternas y las seis neonatales que recopilaron surgieron de publicaciones periodísticas y redes sociales. “Las mujeres no deberían estar muriendo por parir en pleno siglo veintiuno”, afirmó.

También alertaron sobre expresiones sexistas en redes sociales ante las alertas de búsqueda de niñas y adolescentes. Rodríguez citó los casos de Glenda Stefany Murcia Morán y Ángela del Carmen Aguirre Orellana, dos estudiantes que fueron reportadas como desaparecidas y luego halladas muertas en hechos que, según explicó, requieren mayor esclarecimiento.

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La Asamblea Feminista convocó a una tribuna en la entrada principal de la Universidad de El Salvador, frente a La Minerva, para visibilizar las denuncias sobre violencia, precariedad económica y falta de medidas de prevención.

Los datos contra las mujeres periodistas fueron proporcionados por la APES a la Asamblea Feminista. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las declaraciones de la Asamblea Feminista se enmarcan en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que fue establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para concientizar sobre las distintas formas de violencia que sufren las mujeres y las niñas y promover medidas para erradicarlas.

La conmemoración tiene su origen tras el asesinato de Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, tres hermanas que participaban en la oposición a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. El hecho se convirtió en un símbolo de la lucha contra la represión. Dicha conmemoración dio lugar al movimiento feminista latinoamericano que, décadas después, obtuvo reconocimiento internacional.

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El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó oficialmente el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer para sensibilizar a la sociedad sobre la violencia ejercida contra las mujeres y promover actuaciones para prevenirla, combatirla y proteger a las víctimas.