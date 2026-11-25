El resumen del partido entre Argentina y Dinamarca por la última fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 17 de Qatar

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La selección argentina Sub 17 estuvo contra las cuerdas en el Mundial de la categoría que se disputa en Qatar, pero tuvo una reacción brillante para revertir un 0-2 con tres goles en diez minutos que le permitieron pasar al frente en el marcador en el segundo tiempo. Si bien Dinamarca luego llegó al empate 3-3, la Albiceleste logró sacar el pasaje a 16avos de final como el segundo mejor del Grupo C.

Los dirigidos por Diego Placente caían desde los 37 minutos de la primera etapa por el tanto de Noah Madsen, que en tiempo de adición de los 45 minutos iniciales se estiró por el segundo grito danés por parte de Ekene Chukwuani.

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En el inicio del complemento, el DT optó por realizar dos cambios desde el vestuario (Mateo Sánchez y Tobías Goytía por Matheo Machuca y Alex Cardozo). Y a los 12 minutos del complemento empezó la remontada de la mano de Giovanni Barone.

El ingresado Sánchez abrió a la izquierda para Simón Escobar y la figura de Vélez combinó con su compañero de club Juan Cruz Policella para llegar al fondo para meter un centro atrás que encontró al mediocampista de Talleres de Córdoba en soledad. La definición, con suspenso, marcó el inicio de la remontada.

La ecuación continuó cinco minutos más tarde con una brillante pared entre Policella y Alan Alcaraz que dejó al de Vélez con la pelota controlada dentro del área. Hizo dos amagues, sacó del camino a los rivales y definió cruzado para el 2-2.

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Alcaraz, atacante de Argentinos Juniors, irrumpió para dar el empujón final a los 22 minutos del segundo tiempo del duelo disputado en en la Cancha 7 del predio Aspire Zone de Doha. Un brillante pase de taco de Sánchez de espaldas al área le permitió a Alcaraz encontrarse de frente al arco y con tiempo: calculó y sacó un brillante remate al ángulo para señalar el 3-2.

Si bien a los 32 minutos Omran Khatar le puso paridad al marcador con el 3-3, Argentina terminó confirmando su pase a la siguiente instancia.

El resumen del partido entre Argentina y Dinamarca por la última fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 17 de Qatar

Tras caer 0-2 con Australia en el debut, Argentina superó 2-1 a Mozambique y sumó este empate 3-3 contra los daneses. Los australianos, que igualaron 2-2 con los mozambiqueños en la última fecha, clasificaron como líderes con cinco puntos y los argentinos avanzaron en la segunda posición con cuatro unidades, misma cantidad que los africanos pero favorecidos por el reglamento. Dinamarca quedó afuera con dos.

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Ya en 16avos de final, los de Placente deben esperar al final de la fase de grupos el viernes 27 de noviembre para conocer a su rival en la siguiente ronda. Los cruces de playoffs se desarrollarán entre el lunes 30 de noviembre y el lunes 1 de diciembre.

Hasta ahora, Grecia, Egipto, Corea del Sur, Uganda, Australia, Argentina, Mozambique, Francia, Arabia Saudita, Uruguay, Italia, Mali, España, México, Venezuela, Colombia, Serbia y Brasil aseguraron su pase a la siguiente fase.

Formaciones:

Argentina: Valentín Reigia; Thiago Pérez, Mateo Mendizábal, Bautista Giménez, Alex Cardozo; Matheo Machuca, Marcos Ortiz, Giovanni Baroni, Simón Escobar (capitán); Alan Alcaraz y Juan Policella. DT: Diego Placente.

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Dinamarca: Elías Medina; Elias Warming, Noah Madsen, Xander Poulsen; Julius Wichmann, Noah Manata, Frederik Vestergaard (capitán), Elias Jensen; Ekene Chukwuani, Ishaq Holalam y Kerim Sejdic. DT: Mads Lyng.

Estadio: Aspire Zone, cancha 7 (Doha, Qatar)

Árbitro: Asker Nadjafaliev (Uzbekistán)