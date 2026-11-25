Argentina buscará sellar su boleto a la siguiente fase ante Dinamarca (AFA)

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La Selección argentina Sub-17 se enfrenta a Dinamarca con la posibilidad de asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial de Qatar 2026. El encuentro, correspondiente a la tercera y última fecha del Grupo C se juega en el complejo Aspire Zone, en Al Rayyan, y es transmitido por TyC Sports y DSports.

En un desarrollo parejo, Argentina tuvo la primera ocasión de peligro a los 28 minutos con un disparo de Juan Cruz Policella, que se desvió en Elias Jensen cuando Elias Medina parecía vencido. La pelota terminó perdiéndose en el tiro de esquina. Luego, Matheo Machuca no le pudo dar dirección a su cabezazo, que terminó en las manos del arquero rival.

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Partido en desarrollo...

LA PREVIA

El equipo dirigido por Diego Placente suma tres puntos luego de dos presentaciones y depende de sí mismo para continuar en el torneo. Una victoria le garantizará el pase a la siguiente instancia, sin necesidad de revisar el resultado entre Australia y Mozambique ni la tabla de los mejores terceros.

La edición de Qatar 2026 reúne a 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro integrantes. Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a la fase eliminatoria. En ese escenario, el cierre del Grupo C concentra cuatro equipos con posibilidades: Australia tiene cuatro unidades, Argentina y Mozambique acumulan tres, mientras que Dinamarca cuenta con un punto.

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Argentina inició el Mundial con una derrota por 2-0 ante Australia. El resultado la dejó ante la necesidad de sumar frente a Mozambique, que había sorprendido a Dinamarca con un 4-0 en su debut. La reacción llegó, con un 2-1 que sostuvo las aspiraciones del seleccionado juvenil.

Las mejores actuaciones albicelestes en un Mundial Sub-17 fueron los terceros puestos de Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. También finalizó cuarto en Trinidad y Tobago 2001, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023.

Dinamarca, por su parte, llega al último partido del Grupo C en el último puesto, con un empate y una derrota. El conjunto europeo perdió 4-0 contra Mozambique en la primera jornada, un resultado inesperado por el desarrollo del encuentro, ya que tuvo mayor posesión y dispuso de un remate que impactó en el poste cuando el partido todavía estaba abierto.

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En su segunda presentación, el equipo dirigido por Mads Lyng empató 0-0 con Australia. El punto le permitió mantenerse en carrera, pero dejó su clasificación condicionada. Para tener opciones concretas de avanzar, necesita vencer a Argentina y aguardar lo que ocurra entre Australia y Mozambique.

Si los daneses ganan y Australia supera a Mozambique, podrán aspirar a uno de los dos primeros lugares del grupo. Si no se produce esa combinación, deberán mirar la tabla de terceros.

La principal referencia ofensiva danesa es su capitán, Mikkel Bro Hansen, delantero que registra 13 goles en 16 partidos con la selección Sub-17. El atacante será una de las piezas a controlar por una defensa argentina que tuvo dificultades en el tramo final frente a Mozambique y buscará una actuación más firme para cerrar la fase de grupos.

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Dinamarca participa por segunda vez en la Copa Mundial Sub-17. Su antecedente anterior se remonta a 2011, cuando no logró superar la primera fase.

Formaciones:

Argentina: Valentín Reigia; Thiago Pérez, Mateo Mendizábal, Bautista Giménez, Alex Cardozo; Matheo Machuca, Marcos Ortiz, Giovanni Baroni, Simón Escobar (capitán); Alan Alcaraz y Juan Policella. DT: Diego Placente.

Dinamarca: Elías Medina; Elias Warming, Noah Madsen, Xander Poulsen; Julius Wichmann, Noah Manata, Frederik Vestergaard (capitán), Elias Jensen; Ekene Chukwuani, Ishaq Holalam y Kerim Sejdic. DT: Mads Lyng.

Estadio: Aspire Zone, cancha 7 (Doha, Qatar)

Árbitro: Asker Nadjafaliev (Uzbekistán)

Hora: 12.30

TV: TyC Sports

Todos los citados de Argentina

La lista de convocados de la Selección para el Mundial Sub 17

Arqueros: Valentín Reigia (Argentinos Juniors), Thiago Parga (Huracán), Kevin Báez (Aldosivi);

Defensores: Thiago Pérez (Huracán), Julio Coria (Boca Juniors), Álvaro Güich (Rosario Central), Mateo Mendizábal (Banfield), Bautista Giménez (River Plate), Simón Escobar (Vélez Sarsfield), Alex Cardozo (Lanús);

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Volantes: Matheo Machuca (Independiente), Galo Escobar (River Plate), Benjamín Vallejo (Vélez Sarsfield), Marcos Ortiz (Belgrano), Giovanni Baroni (Talleres), Mateo Sánchez (Boca Juniors);

Delanteros: Alan Alcaraz (Argentinos Juniors), Facundo Salinas (Vélez Sarsfield), Emiliano Barrionuevo (Boca Juniors), Tobías Goytía (River Plate) y Juan Cruz Policella (Vélez Sarsfield).

El fixture de Argentina en el Mundial Sub 17

Jueves 19 de noviembre

La selección argentina Sub 17 no pudo en su debut en la Copa del Mundo de Qatar y perdió 2-0 ante Australia

Domingo 22 de noviembre

Compacto Argentina vs Mozambique en el Mundial Sub 17

Miércoles 25 de noviembre

12:30 - Argentina vs. Dinamarca

*Todos los horarios corresponden a Argentina

Todos los grupos del Mundial Sub 17

Grupo A : Qatar, Panamá, Egipto y Grecia

Grupo B : Corea del Sur, Uganda, Nueva Caledonia y Ecuador

Grupo C : Argentina, Australia, Mozambique y Dinamarca

Grupo D : Francia, Haití, Arabia Saudita y Uruguay

Grupo E : Italia, Jamaica, Costa de Marfil y Uzbekistán

Grupo F : Senegal, Croacia, Cuba y Tayikistán

Grupo G : Mali, Nueva Zelanda, Bélgica y Vietnam

Grupo H : España, China, Fiji y Marruecos

Grupo I : Brasil, Irlanda, Tanzania y Costa Rica

Grupo J : República Dominicana, Montenegro, Chile y Argelia

Grupo K : México, Rumania, Camerún y Venezuela

Grupo L: Japón, Colombia, Serbia y Honduras