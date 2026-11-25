Daniel Angelici y el presidente del Senado de Italia, Ignazio La Russa, analizaron la situación de la colectividad en la Argentina

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El dirigente Daniel Angelici y el presidente del Senado de Italia, Ignazio La Russa, se reunieron en las últimas horas para abordar la situación de la comunidad italiana en la Argentina, en lo que es la previa de las elecciones de los representantes para el Comité de los Italianos en el Exterior (COMITES).

El representante argentino fue recibido por el titular del Parlamento, que está desde el 2022 y es uno de los principales referentes de Fratelli d’Italia, el partido que lidera la primera ministra Giorgia Meloni. El encuentro adquiere una dimensión particular dado que Argentina concentra la mayor comunidad de ciudadanos italianos residentes fuera de Italia, con más de un millón de personas registradas, lo que le otorga un peso significativo en el escenario político y electoral de la península.

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La reunión se inscribe en un momento de intensa actividad para la colectividad, que el próximo 4 de diciembre elegirá a sus representantes en los COMITES, organismos que articulan las demandas de los ciudadanos ante las autoridades consulares. En esa elección, el histórico dirigente del radicalismo porteño José Francisco Palmiotti, cercano a Angelici, encabeza la lista UNITI (Uniti Italia + Argentina), que reúne a dirigentes políticos, profesionales y referentes de la comunidad.

Ignazio La Russa ejerce la presidencia del Senado italiano desde 2022 como referente del partido Fratelli d'Italia (REUTERS/Remo Casilli)

La votación del 4 de diciembre se realizará por correo postal. Las boletas serán enviadas al domicilio de los ciudadanos que hayan solicitado participar; una vez recibidas, deberán remitirlas al Consulado correspondiente siguiendo las instrucciones incluidas en el sobre electoral. Podrán votar quienes residan desde hace al menos seis meses en la circunscripción consular y hayan tramitado previamente su inscripción en el padrón.

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Los COMITES fueron creados en 1985 como organismos representativos de los italianos en el exterior, elegidos directamente por los propios ciudadanos. Su función principal es representar a la colectividad ante Embajadas y Consulados, promover su integración en las sociedades de acogida y preservar la memoria histórica de la emigración italiana. Pueden constituirse en las circunscripciones consulares que cuenten con más de 3.000 ciudadanos inscriptos en el AIRE (Registro de los Italianos Residentes en el Exterior). Están integrados por 12 miembros en las comunidades de hasta 100.000 italianos, y por 18 miembros en aquellas que superen esa cifra. Los integrantes ejercen sus funciones durante cinco años.

El encuentro entre La Russa y Angelici también se enmarca en una agenda electoral de más largo plazo. En 2026 se prevé la renovación general de los Comités de los Italianos en el Exterior (Com.It.Es.) a nivel mundial, mientras que en 2027 están programadas las elecciones parlamentarias italianas, en las que los ciudadanos residentes en el exterior podrán participar mediante el voto por correspondencia.

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Ante ese horizonte, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, conocido como la Farnesina, reafirmó la importancia de la participación electoral de la comunidad en el exterior. La cartera subrayó que los Com.It.Es. constituyen un punto de referencia permanente para los ciudadanos italianos fuera del país, ya que canalizan sus necesidades y promueven sus intereses en los lugares donde residen, e instó a todos los habilitados a sumarse a esta instancia democrática.