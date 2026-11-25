El bailarín y coreógrafo estuvo de invitado en Pasó en América y relató la situación que vivió cuando la diva se equivocó de teléfono

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Marcelo Iripino estuvo de visita en Pasó en América, el ciclo nocturno de América TV conducido por Augusto “Tartu” Tartúfoli y Sabrina Rojas, y recordó una anécdota que vivió tiempo atrás con Susana Giménez. El bailarín y coreógrafo contó que la conductora le envió por equivocación un audio destinado a otra persona.

Durante la emisión de este martes, Iripino fue invitado al programa después de que mostraran un tape sobre sus años de trabajo junto a la figura de Telefe. A partir de ese repaso, relató ante las cámaras el mensaje que recibió sin esperarlo de Susana Giménez y la breve conversación que mantuvo con ella al advertirle el error.

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“Callate, que la otra vez, escuchen esto, me llega un mensaje de Susana equivocado”, anticipó entre risas. Ante la sorpresa de los conductores, sobre todo de Tartu, quien le preguntó por qué, explicó que la diva se había confundido el destinatario y citó el fragmento que había recibido: “Bueno, lo que pasa que, viste que no da, no da y es un horror. Y es un horror, pero bueno, no importa. Después hablamos. Te quiero, chau”.

Al advertir que aquellas palabras no estaban dirigidas a él, Iripino decidió avisarle a la conductora. “Susana, me mandaste un mensaje equivocado, ¿no?”, recordó que le dijo. Según relató, ella reaccionó con inquietud y le preguntó: “¿Y dije algo malo?”. La respuesta del coreógrafo fue inmediata: “No”. Y la de ella también: ”Ah, entonces no me importa, chau”, reveló que le dijo Susana antes de cortar abruptamente la llamada.

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Iripino recreó el momento en el que recibió el mensaje equivocado de Susana Giménez

Sabrina Rojas definió la situación como una muestra de la personalidad de la animadora. “Qué genial, qué única, Dios mío. No, tremenda”, comentó luego de que Iripino terminara el relato.

Sin ir más lejos, la anécdota expuso el trato que el bailarín mantiene con Giménez pese a que no son amigos cercanos. Es que en su rol de artista formó parte durante años de la estructura de los ciclos de la figura de Telefe y conserva una relación cordial con ella.

Cómo ingresó Marcelo Iripino al equipo de Susana Giménez

El tape que antecedió a la charla repasó los comienzos de Iripino en el entorno de Giménez. Contó que llegó a una prueba para un puesto de secretario, aunque se trataba de un casting al que habían asistido modelos. “Cuando abro la puerta estaba Susana con el perro”, recordó sobre ese primer encuentro.

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Iripino laburó durante muchísimos años con Susana en su programa

Frente a otros aspirantes que describió como “todos divinos”, dijo que intentó mostrarse preparado para la audición. Llevaba un bolso con papeles, un par de zapatos y un casete con una canción. “Para no quedar mal, estaba con un bolso y lo llené de papeles”, explicó.

Cuatro años después de haber empezado como secretario, el productor Luis Cella lo convocó a su oficina con una propuesta que cambió su lugar dentro del programa. “Quiero que seas el coreógrafo de Susana”, recordó Iripino que le comunicó Cella, fallecido en 2016.

Esa trayectoria explica la cercanía profesional que el artista mantiene con Giménez y que, décadas más tarde, hizo que un mensaje enviado al contacto equivocado se convirtiera en material para la televisión.

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