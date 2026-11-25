El Indec informó que la actividad creció 1,1% intermensual en septiembre, pero no alcanzó a comenzar la caída de julio para el cierre del trimestre.

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Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicará el dato de actividad de septiembre y que se confirmará que la economía entró en recesión técnica en el tercer trimestre de 2026, el ministro de Economía, Luis Caputo, habló sobre lo que espera de cara a los próximos meses. Los analistas coincidieron en que las proyecciones para lo que resta de 2026 son mejores, pero no consideran que la actividad vuelva a máximos previos.

Caputo se refirió al resultado del tercer trimestre durante una entrevista con Antonio Laje en A24. Allí planteó que la definición de recesión técnica no refleja, según su visión, la profundidad del escenario económico ni la evolución más reciente de los indicadores mensuales.

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“La definición de recesión técnica es una mera definición arbitraria, pero que no tiene que ver con la profundidad del tema”, afirmó el ministro. Luego puso el foco en los números de agosto y septiembre, que mostraron una recuperación tras la caída de julio.

Según Caputo, la economía acumuló una mejora de 1,5% entre agosto y septiembre. El funcionario precisó que la suba fue de 0,4% en agosto y de 1,1% en septiembre. Para el ministro, esos resultados modificaron el panorama que surge de la comparación trimestral.

Para el ministro de Economía, Luis Caputo, el ingreso a la "recesión técnica" son datos del pasado. (Foto: SRA)

“El número de julio es un número fuera de lo común”, sostuvo el titular del Palacio de Hacienda. También vinculó esa caída con la suba del gas, las lluvias y el Mundial. “Estás mirando por el espejo retrovisor, son números del pasado”, dijo sobre los datos que llevaron a la economía a la recesión técnica.

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Lo que viene

El ministro sostuvo que los registros de agosto y septiembre fueron positivos, aunque reconoció que octubre quedó condicionado por lluvias de gran magnitud. “Octubre fue un mes de lluvias brutales, pero vamos a ver cómo dan octubre, noviembre y diciembre”, expresó.

Caputo remarcó que el último dato mensual disponible dejó una base favorable para el cuarto trimestre. “Septiembre ya deja un arrastre positivo para el próximo trimestre de 0,9%”, afirmó. Bajo esa lectura, la discusión para los próximos meses se centró en las posibilidades de crecimiento. “Lo importante es que estamos discutiendo crecimiento”, señaló. Su expectativa se apoyó en la recuperación posterior a julio y en el arrastre estadístico que dejó septiembre para el período que incluye octubre, noviembre y diciembre.

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El director de Eco Go, Sebastián Menescaldi, coincidió con Caputo en que el último trimestre tiene expectativas de suba, aunque planteó que ese resultado no implicaría una recuperación amplia ni un regreso a los máximos previos de actividad.

“Es cierto lo que dijo Caputo, el último trimestre va a tener una expectativa de suba y es poco probable que el nivel de actividad caiga”, sostuvo Menescaldi. El economista estimó un incremento de entre 1,2% y 1,5%, aunque anticipó una dinámica cercana al estancamiento.

Recorte de proyecciones

Menescaldi señaló que el escenario mostraba una mejora limitada. “Hay un poco más de consumo, un poco más de créditos, pero no va a ser un boom”, afirmó. Su evaluación distinguió entre la posibilidad de una variación positiva y una expansión extendida sobre el conjunto de la economía.

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Comparó el crecimiento previsto para 2026 con el nivel de actividad de 2025. Según explicó, si la economía mantenía durante todo el año el nivel registrado en 2025, el crecimiento anual alcanzaba 2,2 por ciento.

En cambio, terminar 2026 cerca de 0,8% implicaba una pérdida de 1,5 puntos durante el año, de acuerdo con ese cálculo. El economista sostuvo que la mejora del cuarto trimestre no alcanzaría para recuperar ese margen.

Los analistas coinciden que la actividad va a crecer en los últimos meses del año, pero no volvería a máximos históricos. (FotoIlustrativa Infobae)

“No se ve un crecimiento difundido y extendido en la economía”, expresó. También reconoció que existieron elementos particulares detrás de la caída, aunque planteó que el análisis de las causas no permitía atribuir todo el retroceso a factores temporales.

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“Parece que hay otra cuestión detrás, que es parte de la transformación que te quita ingresos, demanda e inversión, que está perjudicando el nivel de actividad”, afirmó Menescaldi. Sus proyecciones ubicaron al cuarto trimestre en un escenario de suba moderada, sin retorno a los máximos previos.

La proyección oficial encontró un punto de coincidencia con el Relevamiento de Expectativas de Mercado de octubre del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La mediana de los pronósticos recogidos por la entidad estimó una suba trimestral desestacionalizada de 2% para el producto interno bruto durante el cuarto trimestre de 2026.

Ese cálculo incluyó los meses de octubre, noviembre y diciembre. El número mostró una mejora de 0,2 puntos porcentuales frente a la encuesta anterior y apareció después de una previsión de caída para el trimestre que abarcó julio, agosto y septiembre.

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Para el conjunto de 2026, la mediana del REM calculó un crecimiento promedio anual de 0,7%. Esa estimación quedó 0,8 puntos porcentuales por debajo de la proyección del relevamiento previo y casi tres puntos por debajo de los cálculos que los analistas manejaron a comienzos del año.

Señales mixtas

En Outlier, el cofundador y director Juan Manuel Truffa estimó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) podía mostrar una variación positiva, aunque más moderada que la suba de 1,1% de septiembre. “Es una recuperación despareja: la energía tracciona, pero la industria pesada, la construcción y los autos siguen claramente abajo del año pasado”, afirmó Truffa. El economista describió una mejora sectorial desigual, con impulso en energía y retrocesos interanuales persistentes en otras actividades.

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El economista de EconViews, Alejandro Giacoia, sostuvo que los indicadores adelantados que sigue la firma permitían prever una leve mejora para octubre. De todos modos, aclaró que el avance sería más suave que el resultado de septiembre.

En Outlier hablan de una "recuperación despareja" en donde la industria, construcción y pesca siguen por debajo de los niveles del año pasado. (Foto: EFE/ George Frey)

“Nosotros para octubre, a partir de los indicadores adelantados que seguimos, pensamos que puede haber una leve mejora otra vez”, dijo Giacoia. El analista recordó que el EMAE subió 1,1% mensual durante septiembre y consideró posible otro registro positivo.

Desde LCG plantearon una mirada menos optimista sobre la evolución de octubre. La firma señaló que los primeros datos del mes mostraron más indicadores negativos que positivos, con caídas en préstamos, consumo de bienes durables, construcción y varios sectores de la industria.

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La consultora también mencionó señales favorables en variables de peso, como el consumo masivo medido por Scentia. Sin embargo, indicó que no esperaba un cambio rotundo de la dinámica en el corto plazo. LCG proyectó algunos meses de crecimiento que permitirían que el cuarto trimestre terminara en terreno positivo. La firma también calculó que la economía podía crecer hasta 0,7% durante 2026, en línea con la mediana anual del REM del BCRA.