El algoritmo de la aplicación genera un efecto madriguera que intensifica la exposición a temas de aislamiento y trastornos alimentarios (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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La Comisión Europea concluyó de manera preliminar que el feed “Para ti” de TikTok infringe la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea. El 6 de noviembre, Bruselas sostuvo que el algoritmo lleva a los usuarios hacia contenido cada vez más repetitivo y dañino, y pidió rediseñarlo.

El organismo describe un “efecto madriguera” (en inglés, rabbit hole): cuanto más interactúa una persona con cierto tipo de video, más videos parecidos le recomienda el sistema. Según el comunicado, el problema aparece cuando esa exposición continua e insistente involucra temas como la tristeza, el aislamiento o la imagen corporal.

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La Comisión afirma que el algoritmo toma como señal positiva que el usuario mire o marque “me gusta” en un video, por ejemplo uno sobre pérdida de peso, y recomienda más de lo mismo. Esa exposición repetida puede aumentar la ansiedad, la insatisfacción con el propio cuerpo y empeorar trastornos alimentarios, según el documento.

Qué le reprocha la Comisión Europea a TikTok

La Comisión Europea determinó de forma preliminar que el feed Para ti de TikTok infringe la Ley de Servicios Digitales (REUTERS/Francois Lenoir)

Los hallazgos se dividen en dos. Primero, la Comisión considera que TikTok no evaluó de forma adecuada cómo su sistema de recomendación puede arrastrar a los usuarios a esos ciclos y poner en riesgo su bienestar. Segundo, estima que las medidas que la plataforma ya aplicó no son eficaces.

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Los mecanismos para diversificar el contenido no reducen lo suficiente la frecuencia con que aparecen videos similares, incluidos los relacionados con problemas de salud mental e imagen corporal. Además, el botón “no me interesa” puede no bastar para cambiar lo que muestra el feed, porque el algoritmo prioriza el tiempo de visualización sobre la elección del usuario, según la sala de prensa del comité.

La Comisión considera que TikTok debe cambiar el diseño del feed. Entre sus ejemplos figuran dar más peso a las preferencias que el usuario declara de forma explícita, dejar de usar el tiempo de visualización como indicador para recomendar, facilitar el uso de los controles y probar el algoritmo con regularidad.

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La respuesta de TikTok y el camino hacia una multa

Bruselas solicitó un cambio en el diseño del feed para suprimir el tiempo de permanencia como criterio principal de recomendación (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Un portavoz de TikTok rechazó las conclusiones. “La Comisión ha hecho una serie de afirmaciones fundamentalmente inexactas que distorsionan la arquitectura de nuestra plataforma”, dijo a Euronews, y agregó que la empresa tiene un “sólido historial” de protección de su comunidad.

Según Politico, es la primera vez que Bruselas trata como infracción el modelo de recomendaciones basado en la interacción de los usuarios. Un funcionario de la Comisión, que habló bajo anonimato, dijo a ese medio que la ley prevé también un feed sin personalización, pero que solo el 0,2% de los usuarios de TikTok lo elige.

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Politico contabiliza además que es la quinta vez que la Comisión acusa a TikTok de incumplir las normas europeas, aunque todavía no le impuso ninguna multa. La empresa puede examinar el expediente, responder por escrito y proponer soluciones que el regulador acepte para evitar una sanción.

Si la Comisión confirma su postura, puede emitir una decisión de incumplimiento con una multa de hasta el 6% de la facturación mundial anual de TikTok. El monto depende de la naturaleza, la gravedad, la repetición y la duración de la infracción, y el comunicado aclara que los hallazgos no anticipan el resultado final.

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TikTok rechazó las acusaciones oficiales con el argumento de que el dictamen distorsiona la arquitectura de la plataforma (Rolf Vennenbernd/dpa)

El caso forma parte del procedimiento formal que la Comisión abrió contra la aplicación de videos el 19 de febrero de 2024. En ese mismo expediente, Bruselas adoptó conclusiones preliminares sobre el diseño adictivo en febrero de 2026 y sobre la protección de menores en julio del mismo año.

También hubo conclusiones preliminares sobre el acceso a datos públicos para investigadores en octubre de 2025. El capítulo de transparencia publicitaria se cerró en diciembre de 2025 con compromisos vinculantes de la empresa. Según el comunicado, la autoridad irlandesa Coimisiún na Meán apoyó la investigación.

La Comisión informó que consultará a la Junta Europea de Servicios Digitales, el órgano asesor de los reguladores nacionales, mientras TikTok ejerce su derecho de defensa. El comunicado no fija una fecha para una decisión final.

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