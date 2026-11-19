Instagram, TikTok y YouTube activan por defecto medidas de protección para los perfiles de 13 a 17 años. (REUTERS/Hollie Adams/Illustration/File Photo)

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Instagram, TikTok y YouTube ofrecen herramientas para que los padres limiten el tiempo, las notificaciones y las recomendaciones de los adolescentes, pero la mayoría exige que el padre o la madre vincule su cuenta con la del joven y que este acepte. Estos son los pasos, según las páginas de ayuda de cada aplicación.

Las tres aplicaciones activan por defecto ajustes protectores para los usuarios de 13 a 17 años. Esos ajustes funcionan sin intervención de los padres, que solo necesitan la vinculación de cuentas para cambiarlos, endurecerlos o recibir información sobre el uso del adolescente.

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La vinculación es voluntaria y requiere el consentimiento de ambas partes. En Instagram, el joven puede cortarla, pero el adulto recibe un aviso inmediato; en YouTube, cualquiera de los dos puede desactivarla. Las guías corresponden a lo publicado por cada plataforma al 19 de noviembre de 2026 y los menús varían según el país.

Antes de empezar conviene acordar con el adolescente qué se va a activar, porque sin su aceptación la vinculación no se completa.

Las cuentas para adolescentes en Instagram silencian las notificaciones entre las 22 y las 7 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usar las cuentas de adolescentes de Instagram

Las cuentas de adolescentes de Instagram nacen privadas, solo reciben mensajes de personas que ya siguen o con las que tuvieron contacto, y tienen el modo de sueño activado de 22 a 7, según el Centro de ayuda de Instagram. Durante ese horario se silencian las notificaciones. A los 60 minutos diarios aparece un recordatorio para cerrar la aplicación.

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Los menores de 16 años necesitan permiso de un padre o tutor para volver menos restrictivos esos ajustes. Los de 16 y 17 pueden cambiarlos solos, salvo que su cuenta esté supervisada. Para fijar un límite de tiempo propio, aprobar o rechazar cambios o ver con quién chatea el joven, la supervisión es obligatoria.

Para activarla, el adulto entra en el Centro de Familias de Meta, toca “Empezar”, elige el perfil del adolescente y selecciona “Enviar invitación”, según el Centro de ayuda de Meta. La invitación vence a los siete días. Cada adolescente puede tener un solo adulto supervisor, que a su vez puede supervisar hasta cinco cuentas.

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El Centro de Familias de Meta permite que un adulto supervise hasta cinco cuentas diferentes. (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)

Una vez aceptada, el padre puede fijar un límite diario, programar horas sin Instagram y ver a quién sigue el joven y quién lo sigue. Meta aclara que Explore y Reels no se pueden personalizar por completo y que el supervisor no ve el historial de búsqueda ni el contenido de los chats.

Qué opción tiene TikTok para menores de edad

En TikTok, las cuentas de 13 a 17 años son privadas por defecto, tienen un límite diario de 60 minutos y no reciben notificaciones push por la noche: desde las 21 para los de 13 a 15 años y desde las 22 para los de 16 y 17, según la Guía para tutores de la plataforma.

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La herramienta de control es Family Pairing. El adulto abre en su perfil el menú, entra en “Configuración y privacidad”, toca “Family Pairing” y elige su rol de padre. La aplicación muestra un código QR o un enlace que el adolescente debe escanear o abrir para confirmar.

La función Family Pairing de TikTok enlaza las cuentas mediante un código QR para filtrar palabras en el feed. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Con la cuenta vinculada, TikTok permite fijar un límite diario de tiempo, programar horas de ausencia, filtrar publicaciones por palabras clave en el feed “Para ti”, restringir comentarios y definir quién puede escribirle al joven. Cuando se agota el tiempo, el adolescente necesita un código de acceso de un solo uso que le da el padre.

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Internet Matters indica que el límite más corto que se puede fijar es de 40 minutos. Sin Family Pairing, cualquier usuario puede ajustar el tiempo diario desde el perfil, en Configuración y privacidad, Tiempo de pantalla, según la ayuda oficial de TikTok.

Cuáles opciones vienen desactivadas en YouTube para cuidar a los menores

En YouTube, la reproducción automática, que pasa sola al siguiente video, viene desactivada para los usuarios de 13 a 17 años, según su ayuda oficial. Un blog de la plataforma indicó que los recordatorios de descanso y de hora de dormir vienen activos para adolescentes, con un aviso cada 60 minutos.

YouTube desactiva por defecto la reproducción automática de videos para los usuarios menores de edad. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustration/File Photo)

Para una cuenta supervisada, el padre inicia sesión en YouTube con su cuenta vinculada, toca su foto de perfil y entra en Configuración. Allí baja hasta Centro de Familias y elige “Administrar perfiles de niños y funciones para adolescentes”. Después selecciona al hijo y activa “Desactivar reproducción automática”, con lo que el joven ya no podrá volver a encenderla.

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La supervisión de adolescentes se crea desde el mismo Centro de Familias. Tanto el padre como el joven deben aceptar y cualquiera de los dos puede desactivarla cuando quiera. Los padres pueden fijar recordatorios de descanso y de hora de dormir, un tiempo máximo para desplazarse por los Shorts (videos cortos) y el nivel de contenido que puede ver.

Con la supervisión activa, el padre ve cuántos canales tiene el adolescente, cuántos videos y transmisiones en vivo publicó, cuántos comentarios escribió en otros videos y a cuántos canales está suscrito, según la ayuda de YouTube.