España

La Fiscalía denuncia a TikTok por difundir y recomendar vídeos de abuso sexual infantil

Solicita al juzgado de guardia de Madrid la retirada urgente e inmediata de los contenidos denunciados

Una persona viendo TikTok en su móvil, imagen de archivo. (REUTERS/Jana Rodenbusch)
Una persona viendo TikTok en su móvil, imagen de archivo. (REUTERS/Jana Rodenbusch)
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La fiscal de Sala de Criminalidad Informática, Elvira Tejada de la Fuente, ha presentado este viernes una denuncia ante los juzgados de Madrid contra TikTok por posibles delitos vinculados a la publicación, venta y recomendación de material de abuso sexual infantil, así como a emisiones en directo con menores a cambio de dinero. La acción judicial llega dos días después de que la Fiscalía asumiera las pruebas aportadas por el medio Maldita.es y reclama la eliminación cautelar e inmediata de los archivos denunciados mientras se depuran responsabilidades.

La denuncia formalizada este viernes por la Fiscalía General del Estado se dirige específicamente contra la entidad TikTok Technologies Spain SL, filial española de la plataforma propiedad de la compañía china ByteDance, y ha sido registrada ante la Plaza de Guardia del Tribunal de Instancia de Madrid. El objetivo del Ministerio Público es que la autoridad judicial investigue los posibles delitos relacionados con la difusión de material de abuso sexual infantil que hubieran podido perpetrarse en la red social.

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En su escrito, la fiscal contra la criminalidad informática solicita al juzgado que inicie el oportuno procedimiento judicial, declare el secreto de las actuaciones y practique las correspondientes diligencias de investigación para determinar los hechos y sus posibles responsables. Asimismo, reclama con carácter “urgente e inmediato” la retirada de los contenidos de abuso sexual infantil denunciados.

Captura de pantalla de la investigación de Maldita.es detectadas en TikTok sobre abuso sexual infantil.
Captura de pantalla de la investigación de Maldita.es detectadas en TikTok sobre abuso sexual infantil.

La denuncia llega apenas 48 horas después de que la fiscal general del Estado, Teresa Peramato Martín, designara el pasado miércoles a Tejada de la Fuente para investigar la alerta publicada por Maldita.es. Tras comparecer los denunciantes para ratificar su escrito y entregar las pruebas, las comprobaciones de la Fiscalía han llevado el caso este viernes ante el juez.

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Más de mil vídeos y 48 millones de visualizaciones

La denuncia parte de una investigación publicada por Maldita.es el pasado lunes 9 de noviembre, tras rastrear la aplicación durante 35 días entre septiembre y octubre de 2026. El informe localizó más de mil vídeos explícitos de abuso sexual infantil con 48 millones de visualizaciones, además de más de 20.000 perfiles de potenciales pederastas —más de 7.000 de ellos en español— y una comunidad de 2.000 usuarios que buscaba contenido de bebés.

Una imagen del logo de TikTok. (Rolf Vennenbernd/dpa)
Una imagen del logo de TikTok. (Rolf Vennenbernd/dpa)

La organización denunció un “fracaso sistémico” de seguridad en TikTok, advirtiendo de que su buscador no bloqueaba palabras clave y su algoritmo recomendaba estos vídeos o servía de puente hacia otras plataformas. También documentó 91 emisiones en directo hechas por menores en 17 países —pese a estar prohibido— desde casas, aulas o baños escolares, donde les pedían acciones sexuales a cambio de dinero o regalos virtuales. Según la fundación, TikTok apenas retiró el 10% del material denunciado y dejó activas el 59% de las cuentas analizadas.

Tras la publicación, el Ministerio de Juventud e Infancia pidió actuar a la Fiscalía, solicitó una reunión urgente con la empresa y planteó incluso “paralizar los servicios de la plataforma en España, si así se considerase oportuno”. TikTok, por su parte, aseguró que estos contenidos están “categóricamente prohibidos”, afirmó estar eliminándolos y prometió colaborar con las autoridades y la Agencia Española de Protección de Datos, bajo el escrutinio de la UE por la Ley de Servicios Digitales (DSA).

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