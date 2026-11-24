El avance del riesgo país por encima de los 1.000 puntos básicos desaconseja desarmar posiciones en el dólar MEP.

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La cotización del dólar volvió a concentrar la atención del mercado luego de superar los $1.600 en las pizarras del Banco Nación y marcar máximos nominales en los distintos segmentos. Ante ese movimiento, especialistas se inclinaron, con distintos matices, por mantenerse del lado comprador, aunque señalaron que la estrategia y el instrumento elegido dependen del perfil de cada inversor.

El dólar minorista llegó a $1.615 para la venta en el Banco Nación, mientras que el mayorista tocó $1.593. Las cotizaciones financieras y el mercado informal también operaron en alza, en una rueda en la que se amplió la diferencia entre el tipo de cambio oficial y las referencias alternativas.

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Para Gabriel Caamaño, director de la consultora Outlier, el escenario actual no favorece desprenderse de divisas. “No es momento para vender dólares, en ninguna parte del mundo. El DXY está en máximos de los últimos 19 meses y parece que sigue en alza; mientras haya expectativas de suba de tasa, así va a ser”, sostuvo.

El DXY es un índice que mide la evolución del dólar estadounidense frente a una canasta de monedas de economías desarrolladas. La referencia de Caamaño apunta al efecto que pueden tener las expectativas sobre las tasas de interés de Estados Unidos: si el mercado descuenta rendimientos más altos, el dólar puede ganar atractivo a nivel global.

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En el plano local, el economista agregó otros elementos que, a su juicio, respaldan la demanda de cobertura cambiaria. “En el caso de Argentina, además, hay brecha creciente y presiones alcistas sobre el oficial, condimentado con una suba fuerte del riesgo país que, medida contra comparables, es mayormente explicada por factores locales”, afirmó.

Caamaño diferenció, de todos modos, entre comprar billetes y buscar activos que ofrezcan cobertura. “Respecto de comprar, lo ideal es comprar activos denominados en dólares o denominados en pesos pero que te cubran, al menos de forma parcial, de un eventual ajuste del FX; en tal caso, no dólar billete para canuto. Pero eso es una decisión de cada uno”, planteó.

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La advertencia sobre los instrumentos no implica una recomendación uniforme para todos los ahorristas. La elección entre divisas, bonos, obligaciones negociables u otros activos está condicionada por el horizonte de inversión, la necesidad de liquidez y la tolerancia al riesgo de cada persona. El planteo de Caamaño, sin embargo, marca una preferencia por alternativas que mantengan exposición al dólar o contemplen una eventual corrección cambiaria.

Desde la mesa de cambios, Francisco Díaz Mayer, de ABC Mercado de Cambios, también describió una dinámica alcista que todavía no encuentra una señal clara de agotamiento. “Por lo pronto no parecería que vaya a frenar, viene muy firme”, dijo sobre la evolución reciente de la cotización.

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El operador introdujo una cautela frente a la velocidad de la suba, aunque sostuvo que por ahora no adoptaría una posición contraria a la tendencia. “Por otro lado, los árboles no llegan al cielo: en algún momento tiene que empezar a aparecer oferta. Por ahora no me paro adelante de la ola, yo me subo aunque sea unos días”, explicó.

Su conclusión fue directa: “Hoy compro. Por la velocidad a la que viene subiendo, yo me pongo del lado de los compradores hasta que empiece a frenar”. Para Díaz Mayer, el punto a seguir será precisamente la aparición de oferta y la eventual pérdida de impulso de las cotizaciones, dos factores que podrían modificar esa lectura de corto plazo.

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Gustavo Quintana, operador cambiario de PR Corredores de Cambio, coincidió en que el mercado parece estar sesgado hacia la demanda, aunque expresó una posición menos concluyente. “No estoy tan seguro, pero me da la sensación de que en este momento está más para el lado de compradores”, señaló.

Quintana vinculó esa percepción con el nivel de las tasas en pesos y la posibilidad de realizar estrategias de carry trade, que consisten en invertir en moneda local para obtener un rendimiento que compense el riesgo de una devaluación. “La tasa no subió lo suficiente como para estimular el carry. Hay otras expectativas”, resumió.

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La evaluación de las tasas resulta central en un mercado donde los inversores comparan el retorno potencial en pesos con el costo de permanecer expuestos a una variación del tipo de cambio. Si los rendimientos en moneda local no compensan esa incertidumbre, la demanda de activos dolarizados puede ganar terreno.

El economista Gustavo Ber también se ubicó del lado comprador, al menos hasta que disminuyan las dudas que observa en el exterior y en la economía argentina. “En el actual contexto externo e interno, la preferencia sería comprador hasta que se aclaren desde ambos frentes”, afirmó.

Sobre el escenario internacional, Ber enumeró tres factores que, según su análisis, no ayudan a los activos de mayor riesgo. “No juegan a favor ni la mayor aversión al riesgo global, con epicentro en IA, ni las mayores tasas UST, que dificultan el acceso a financiamiento para aquellos créditos de mayor riesgo, ni la apreciación global del dólar, que impacta en commodities”, sostuvo.

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El especialista puso el foco, además, en variables domésticas que pueden condicionar la oferta y la demanda de divisas. “El foco se concentra en la incertidumbre electoral, donde se percibe un clima de extrema polarización y pendular, y en la negativa dinámica de la micro en aquellos sectores más rezagados”, indicó.

En la misma línea, Ber mencionó “insuficiente oferta de divisas”, la posibilidad de que el Banco Central de la República Argentina deba asumir la acumulación de reservas, la dolarización de los agentes económicos —“que ya parte de un piso alto antes de las elecciones”— y un tipo de cambio real multilateral apreciado. También incluyó el “riesgo precio para exportadores, por commodities”.

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El economista agregó una preocupación vinculada con las necesidades de financiamiento del sector público. “Ahora también [hay que] abastecer de divisas al Tesoro, ya que no es posible conseguir fondos ni siquiera en mercado local ante la fuerte ampliación de rendimientos”, señaló.

Foto de archivo. Un peatón y un furgón blindado pasan frente a una de las entradas de la Bolsa de Comercio de Buenos aires, en Buenos Aires (Argentina). Dic 18, 2024. REUTERS/Francisco Loureiro

Así, las opiniones recogidas muestran una coincidencia sobre la persistencia de la demanda de dólares en el corto plazo, aunque con diferencias acerca de cómo canalizar esa cobertura. La evolución de las tasas, la brecha cambiaria, la oferta de divisas y el contexto internacional serán algunas de las variables que el mercado seguirá de cerca en las próximas ruedas.

A esa mirada se sumó Alan Versalli, estratega de Cocos, quien tampoco considera que las cotizaciones actuales sean una instancia conveniente para reducir las posiciones de cobertura. “Aunque el dólar MEP se mantiene bien por encima de los $1.600, no vemos estos niveles como un punto atractivo para desarmar cobertura”, afirmó.

Versalli puso como referencia un MEP en $1.680 y su relación con el tipo de cambio real multilateral, un indicador que compara el poder de compra de la moneda local frente a las de los socios comerciales. “Un MEP en $1.680 equivale a un tipo de cambio real multilateral cercano a 85. Es la zona en la que se movió el TCR durante el primer semestre, pero en ese momento el contexto era otro: el riesgo país venía comprimiendo y bajó de 571 pb a 426 pb entre enero y junio”, señaló.

El estratega de Cocos contrastó aquella trayectoria con la actual evolución del riesgo país y del tipo de cambio real. “Hoy la foto es distinta. El TCR sigue en la parte baja de su rango histórico, mientras que el riesgo país rebotó con fuerza y volvió a superar los 1.000 pb. Esa divergencia nos parece difícil de sostener: con spreads soberanos ampliándose, no se justifica un tipo de cambio real tan apreciado como el que convivía con un riesgo país en mínimos”, sostuvo.

Los puntos básicos, abreviados como pb, constituyen una unidad habitual para medir variaciones en tasas y rendimientos. En este caso, el análisis de Versalli asocia la ampliación de los diferenciales de los bonos soberanos con una evaluación más cautelosa sobre el nivel del tipo de cambio y la conveniencia de abandonar instrumentos de cobertura.

“Por eso seguimos teniendo una visión conservadora sobre el FX”, dijo. FX es la abreviatura utilizada en los mercados para referirse al tipo de cambio. Sin embargo, Versalli planteó factores estacionales que podrían respaldar al peso en el tramo final del año, sin alterar su diagnóstico de fondo.

Imagen de archivo de un cajero contando dólares en una casa de cambio en Yakarta (Indonesia). 9 abril 2025. REUTERS/Willy Kurniawan

“Dicho esto, diciembre puede jugar a favor del peso. Por un lado, entran los dólares frescos de la cosecha fina. Por otro, se suma la mayor demanda estacional de pesos por aguinaldos y fiestas. Ambas cosas podrían dar algo de alivio en el corto plazo, aunque no cambian por ahora nuestra lectura de fondo”, concluyó.

Matías Fernández, líder de Research de Aurum Valores, también se ubicó del lado de los compradores, aunque con cautela sobre el rumbo inmediato de las cotizaciones. “La dinámica no es muy clara, pero nos sentiríamos más cómodos como compradores”, afirmó.

El analista señaló que la evaluación combina factores vinculados al tipo de cambio real y a las necesidades de financiamiento y reservas del Gobierno. “Por el lado económico, tenés los argumentos relacionados con el tipo de cambio real, que podría llevar a una apreciación demasiado brusca para un escenario relacionado con la economía, con el deterioro que pueden sufrir algunos sectores. El propio equilibrio del tipo de cambio real, pero también, por otro lado, las necesidades que tiene el gobierno para financiarse, la necesidad de juntar reservas, de comprar dólares, que todo eso podría llevar a presionar aún más los tipos de cambio en general”, sostuvo.

Fernández observó además que la presión que se había visto sobre el contado con liquidación podría trasladarse a otras cotizaciones. “Por ahí esa dinámica que se vino viendo en el contado con liquidación se está empezando a transformar también en la del MEP y el oficial”. De todos modos, aclaró que el escenario puede depender de la continuidad de la intervención. “¿Por qué no decimos que está muy clara la dinámica? Porque podría seguir la intervención. O sea, las personas humanas compran, pero nos quedaríamos más del lado de comprador por el hecho de que los flujos que existían antes, oferentes, las emisiones de bienes, de provinciales, todos los que aportaban venta de dólares, ya no parecen estar. Y ahí, si el gobierno necesita comprar muchos dólares, podría generar presión”.