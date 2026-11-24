La potencia de una freidora de aire, indicada en vatios, ayuda a estimar su consumo eléctrico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una freidora de aire puede tener una potencia de entre 1.400 y 1.750 vatios en modelos de distintos tamaños. Philips, por ejemplo, indica 1.400 W para una Airfryer de 4,1 litros, mientras que Cosori especifica 1.725 W para un modelo de 6,2 litros y 1.750 W para uno de 6,4 litros. Estas cifras corresponden a modelos concretos: la potencia de tu aparato puede ser diferente, por lo que conviene revisar su etiqueta o manual.

Los vatios indican la potencia del equipo, pero el consumo eléctrico se expresa en kilovatios hora (kWh). Para estimarlo, divide los vatios entre 1.000 y multiplica el resultado por las horas de funcionamiento. Así, una freidora de 1.500 W usada durante media hora consume, como máximo teórico, 0,75 kWh (1,5 kW × 0,5 horas).

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Cómo calcular cuánto suma al recibo

Para estimar el consumo mensual, multiplica los kWh de cada uso por la cantidad de veces que cocinas en el mes. Si una freidora de 1.500 W se utiliza media hora diaria, el cálculo sería: 1,5 kW × 0,5 horas × 30 días = 22,5 kWh al mes.

El importe depende del precio que pagas por cada kWh en tu país, ciudad o plan eléctrico. Multiplica el consumo mensual estimado por la tarifa que aparece en tu recibo. Por ejemplo, si la tarifa fuera de 0,20 unidades monetarias por kWh, 22,5 kWh representarían 4,50 unidades monetarias al mes. Es un ejemplo ilustrativo, no una tarifa aplicable a todos los lugares.

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Un modelo de 1.500 vatios usado media hora diaria puede consumir hasta 22,5 kWh al mes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La factura puede incluir cargos adicionales, impuestos o precios distintos según la hora de consumo. Por eso, el cálculo ofrece una aproximación: el monto exacto dependerá de las condiciones de cada servicio eléctrico.

La potencia no equivale al consumo constante

La potencia que aparece en las especificaciones no significa necesariamente que la freidora utilice esa cantidad de electricidad durante todo el ciclo. El aparato enciende una resistencia para calentar el aire y puede alternar su funcionamiento para mantener la temperatura. Por eso, el gasto real de una preparación puede ser menor que el resultado máximo calculado con la potencia nominal durante todo el tiempo.

También influyen la temperatura seleccionada, la duración, el tamaño de la porción y si se precalienta el equipo. Cocinar durante 20 minutos no equivale a hacerlo durante una hora, y una preparación que requiere más calor puede mantener activa la resistencia por más tiempo.

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El costo de usar la freidora depende del consumo y de la tarifa eléctrica de cada hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para obtener una medición más precisa, se puede usar un medidor de consumo eléctrico compatible con la potencia y el voltaje del aparato. Otra opción es consultar si el fabricante publica el consumo de un ciclo específico; las etiquetas suelen informar la potencia, pero no siempre el gasto por receta.

¿Gasta más que un horno?

No existe una respuesta universal: depende del modelo de horno, la comida y el tiempo de cocción. Una freidora de aire suele tener una cámara más pequeña que un horno convencional y puede cocinar porciones reducidas en menos tiempo. Eso puede disminuir el consumo de una preparación concreta, pero no significa que siempre use menos electricidad. Para comparar, habría que medir ambos aparatos al cocinar la misma cantidad de comida y en condiciones similares.

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Los fabricantes Philips y Cosori publican la potencia de sus freidoras en las especificaciones de cada modelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La forma más útil de saber cuánto pesa en tu recibo es registrar cuántas horas la usas y consultar la tarifa local por kWh. Con esos datos puedes ajustar el cálculo a tus hábitos. Si cocinas 15 minutos al día en un modelo de 1.500 W, por ejemplo, el consumo máximo estimado sería 0,375 kWh diarios, o 11,25 kWh en un mes de 30 días.

En resumen, la freidora no tiene un costo mensual fijo: depende de su potencia, del tiempo de uso y del precio de la electricidad en cada hogar. La etiqueta del fabricante permite conocer la potencia; la cuenta del recibo ayuda a convertir ese dato en un costo aproximado.

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