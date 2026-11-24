Arnold Schwarzenegger es un gran admirador de su hijo Joseph Baena, quien se destaca en torneos de fisicoculturismo (Instagram)

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Arnold Schwarzenegger ha construido su carrera como actor sobre la base del esfuerzo y en cada uno de sus éxitos sobresalió su impactante físico, que le dio vida a grandes personajes que siguen siendo recordados. El ex gobernador de California sigue activo con proyectos de entretenimiento y se convirtió en el admirador número uno de su hijo Joseph Baena, quien siguió sus pasos, debutó como profesional en un torneo de fisicoculturismo y ha obtenido buenos resultados.

El protagonista de Terminator, quien ganó el título de Mr. Olympia siete veces antes de volcarse a la actuación, celebró la dedicación de Baena, de 29 años, con quien entrena habitualmente en el Gold’s Gym de Venice Beach. “Te lo digo, es increíble. Veo lo dedicado que es y lo duro que entrena, lo duro que posa, cuántas horas le dedica a las poses y lo dedicado que es con su dieta”, afirmó Arnold Schwarzenegger en diálogo con Entertainment Tonight.

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El 7 de noviembre, Joseph Baena compitió en la categoría Classic Physique Open del INBA PNBA Pro/Am World Cup, celebrado en la ciudad de El Segundo, California. Fue su tercer torneo de fisicoculturismo en total y su primera participación en el circuito profesional de la Professional Natural Bodybuilding Association (PNBA). El resultado fue el que se había fijado como objetivo: quedó quinto entre los competidores de su categoría.

Joseph Baena alcanzó el quinto puesto en la categoría Classic Physique Open durante su primera competencia profesional (Instagram)

“Este fue mi debut profesional en la INBA/PNBA y quedé en el Top 5. El objetivo era quedar entre los cinco primeros, así que lo logré. Sé lo que tengo que hacer para mejorar. Sé lo que se necesita para ser mejor”, declaró el deportista en un video publicado en su cuenta de Instagram tras la competencia.

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Schwarzenegger, de 79 años, fue más allá del elogio deportivo y reveló que orientó a su hijo para para que construyera una base económica sólida fuera de las competencias. Baena estudió Administración de Empresas y Economía Internacional, y según su padre se desempeña con seriedad en la venta de propiedades. “Lo que también me hace sentir muy orgulloso es que es muy bueno en el sector inmobiliario. Vende muchas propiedades. Se toma ese trabajo en serio”, destacó el actor. “Le dije: ‘Mirá, con el fisicoculturismo ahora vas a ganar algo de dinero porque tenés los respaldos y ese tipo de cosas, pero al final necesitás tener una profesión que realmente genere ingresos, como el negocio inmobiliario’”, contó en el medio estadounidense.

En ese marco, Arnold señaló que su hijo también conduce un programa de cocina y avanza en su carrera en bienes raíces. “Estoy muy orgulloso de él. Me alegra poder tener ese efecto positivo en él”, completó. En su diálogo con ExtraTV, el legendario actor amplió el retrato de su hijo con otro aspecto técnico. “Es fantástico porque es muy dedicado, muy competitivo y aprendió el arte de posar, que es fundamental en las competencias de fisiculturismo”, afirmó.

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Arnold Schwarzenegger aconsejó a su hijo Joseph Baena que desarrollara una carrera en el sector inmobiliario para asegurar sus ingresos (Instagram)

El propio Baena había reconocido el rol de su padre en su formación. “Como siempre dice mi padre, no existe el hombre que se hizo solo. No podés hacerlo por tu cuenta”, señaló tras la competencia del 7 de noviembre, según publicó Hola! USA.

La aparición de Baena en el mundo profesional del fisiculturismo es reciente. En una entrevista con GQ, contó que su interés por la disciplina nació durante la universidad, cuando su padre le regaló una enciclopedia especializada en entrenamiento físico. “La hojeaba e intentaba aprender cómo desarrollar los bíceps, y me enamoré del levantamiento de pesas”, recordó. Su primera competencia tuvo lugar en marzo de 2026, en el NPC Natural Colorado State Championships de Denver, donde ganó tres categorías —Men’s Open Bodybuilding Heavy Weight Class, Classic Physique True Novice y Classic Physique Novice— y quedó segundo en la Classic Physique Open Class C. En abril sumó otro título en el INBA Iron Gladiator de Corona, California, en la categoría Classic Physique.

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“Soy muy afortunado de que mis cinco hijos sean unas verdaderas joyas”, afirmó por último Schwarzenegger con una referencia a todos sus descendientes.

El interés de Joseph Baena por las pesas comenzó cuando su padre le regaló una enciclopedia sobre entrenamiento físico (Instagram)